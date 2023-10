Científicos del CIC de Salamanca logran un nuevo avance contra el cáncer de próstata

'METTL1 promotes tumorigenesis through tRNA-derived fragment biogenesis in prostate cancer'. Revista

et al –

García-Vílchez, R., Añazco-Guenkova, A.M., Dietmann, S.

García-Vílchez, R., Añazco-Guenkova, A.M., López, J.

et al –

'N7-methylguanosine methylation of tRNAs regulates survival to stress in cancer'. Revista

Oncogene

, 2023

|

DOI:

10.1038/s41388-023-02825-0

.