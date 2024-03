Limonada casera y procesión de tapas: Vive en la cervecería The Garrison la Semana Santa más leonesa

La cervecería y bar The Garrison, ubicada en el número 7 de la calle Antonio Vázquez Fernández de San Andrés del Rabanedo, tiene todo preparado para la llegada de Semana Santa. Este local, que se ha convertido en uno de los puntos de referencia para el ocio juvenil leonés, atrae a numerosos y diversos clientes por su ambiente, sus conciertos y, especialmente, por su limonada casera, que puede ser blanca o tinta.

La variedad blanca de la tradicional limonada casera de León ha llegado para quedarse, pero fue en locales como The Garrison donde se empezó a incorporar esta opción. Aunque la tinta sigue siendo la opción más popular, la blanca no deja de ganar adeptos, atraídos por el dulce sabor que le aporta la fruta en almíbar (limón, naranja y melocotón), que se incluye en su lista de ingredientes y que aporta el azúcar tartárico (natural de la fruta), además del vino Albarín de la tierra de León. En el caso de la más tradicional cuenta con frutas y vino tinto, sin colorantes de ningún tipo.

Junto a esta bebida, en The Garrison se sirven suculentas y copiosas tapas, con una gran variedad: embutidos, perritos calientes, hamburguesas, salchichas con bacon, quesos, rabas y mini hamburguesas. Todo para que los clientes disfruten de una experiencia completa de la Semana Santa leonesa, sumando la tradicional limonada con las también típicas tapas.

Un plan perfecto para Semana Santa

Además de la limonada, el ambiente de Semana Santa será el protagonista durante el viernes de Dolores, 22 de marzo, con una experiencia exclusiva. Una peculiar procesión en la que todo el mundo podrá participar llega el viernes a The Garrison, perfecta para vivir la otra cara de la Semana Santa leonesa, con las tapas y la limonada como protagonistas indiscutibles.

La procesión, organizada por los congelados Vicente Castañón, consiste en cinco rondas de limonadas en las que cada consumición va acompañada de una elaborada tapa que irá mejorando en cada ronda, desde unas croquetas artesanas de jamón, pasando por una tortilla de camarón con chupito de salmorejo, una brocheta Garrison (gambas a la gabardina), unos calamares de la casa con patatitas, hasta llegar a la sabrosa tapa de hamburguesa Angus.

Para participar, solamente es necesario pedir cinco rondas de limonadas, por un precio cada una de 2,20 euros.

Tapas, desayunos y comidas

El éxito de The Garrison es rotundo, lo que se puede apreciar en la afluencia de personas que visitan el local, a pesar de encontrarse fuera del centro hostelero de León. Entre sus atractivos destaca un buen ambiente y un amplio establecimiento que cuenta con un mural que hará las delicias de los fans de la serie Peaky Blinders, dispuesto para tomar desayunos, comidas o copas.

Además de las tapas, en The Garrison cuentan con una carta de desayunos y comidas que incluye tostadas de pan de hogaza dulces y saladas, entre las que destaca una con cecina de León y queso de cabra. Para los desayunos, se ofrecen dos opciones: la primera de ellas consiste en café y zumo de naranja acompañado de una pulga, una tosta, un pincho o cualquier opción de bollería. La segunda opción de desayuno consiste en un café con tosta o pincho, una pulga o bollería.

La variedad no termina ahí, los clientes también pueden contar con raciones que pueden ser nachos con auténtico chili, mezcla de quesos fundidos, guacamole y carne picada. También se puede optar por una tabla de embutidos o croquetas de jamón ibérico.

Es muy habitual que en los días de partido, The Garrison esté especialmente abarrotado. Los amantes del fútbol se encuentran en el local donde, además de disfrutar del deporte, pueden cenar hamburguesas o sándwiches. Destaca la hamburguesa cazurra, que cuenta con carne de buey, cecina de León, queso de cabra, cebolla caramelizada y lechuga.

No es la única opción de ocio que ofrece The Garrison, también acogen conciertos cada dos meses de bandas que amenizan las noches, siempre acompañadas de una buena bebida y comida, sin necesidad de trasladarse al centro de la capital leonesa. Puedes seguir las novedades de The Garrison desde su página de Facebook e Instagram.