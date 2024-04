El PSOE de León apoya a Sánchez y ataca a Ester Muñoz por ejercer como ariete contra Begoña Gómez

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir un período de reflexión de cinco días para sopesar si renuncia al cargo tras conocer que un juzgado investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias ha desencadenado una catarata de reacciones entre cargos públicos y orgánicos del PSOE de León. Además de mostrar su apoyo a Sánchez, algunos mensajes inciden en la línea argumental del jefe del Ejecutivo al apuntar a la derecha y la extrema derecha como catalizadores de esta crisis. La más directa ha sido la diputada nacional y secretaria de Educación en la Ejecutiva autonómica, Andrea Fernández, que ha cargado contra la presidenta del PP de León y miembro de la dirección nacional de ese partido, Ester Muñoz, al tachar de “absoluta vergüenza” su intervención de este miércoles en la que hizo alusiones a diversos familiares de Pedro Sánchez.

“La crítica política y el debate público, por duro que sea, debe enmarcarse siempre en el juego limpio. Quienes hemos vivido en nuestras carnes la fabricación de noticias falsas para dañarnos hasta personalmente sabemos lo que duele”, dijo en primera instancia a través de sus redes sociales Andrea Fernández, que ejerció hasta el pasado año como secretaria de Igualdad del PSOE federal. Fue a continuación cuando lanzó una carga de profundidad contra Ester Muñoz: “Y aprovecho también para decir que la ciudadanía que legítimamente ha votado al PP en León merece bastante más que esta absoluta vergüenza. La educación y la capacidad de argumentación son lo mínimo exigible para subir a ese atril. Dimitir sería lo mínimo”.

Las palabras de Andrea Fernández llegaron horas después de una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados de Ester Muñoz. Tras conocer que un juzgado investiga a Begoña Gómez y antes de anunciar Pedro Sánchez que se toma un período de reflexión de cinco días, la parlamentaria nacional del PP se explayó en su crítica con alusiones al hermano, al padre y al suegro del presidente del Gobierno. “Es Sánchez con su silencio quien ha puesto en el foco a Begoña Gómez”, resumió como titular en X (antigua Twitter) el Partido Popular.

El también diputado nacional del PSOE por León y secretario provincial de la formación, Javier Alfonso Cendón, muestra su apoyo a Pedro Sánchez. Miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, Cendón espeta en X un “¡basta ya!” dirigido a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente: “En política, como en la vida, no todo vale. La derecha y la extrema derecha han cruzado todos los límites”. La número dos del PSOE de León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, publicó un mensaje de respaldo: “Siempre contigo, presidente, No pasarán”.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de León y secretario del PSOE en El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, primero compartió en X un mensaje de apoyo a Pedro Sánchez para luego responder al dirigente y senador del PP Javier Maroto, que habló de “enésima pirueta” del presidente del Gobierno. “El más tenía que callar”, contraatacó Courel, “senador autonómico por Castilla y León, empadronado donde casi ni sabe, dando lecciones de ”piruetas“... Para pirueta, la tuya, acróbata. Eso sí, para las fotos el primero, y luego ya si eso, me voy... Hay que tener la cara muy dura”.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, exalcalde de Ponferrada y secretario local del PSOE, Olegario Ramón, que no se expresaba en X desde la agresión que sufrió hace unos días a las puertas de la sede socialista en la capital berciana, señaló: “Vivimos tiempos de una insoportable miseria moral y la derecha y los ultras cada día lo emponzoñan todo un poco más. Has de demostrar una vez más generosidad. El proyecto de progreso y el freno a la caverna han de pesar más, pero respetaré lo que decidas”. Y se hizo eco del mensaje del líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quien lanza, en alusión a Sánchez, un “hasta su resistencia tiene un límite”.

El eurodiputado del PSOE y antiguo dirigente del partido en León Ibán García del Blanco también mostró su solidaridad a través de las redes sociales con una alusión a su experiencia personal: “Durante años, a mi nivel, sufrí un acoso y derribo que terminó con un angustiosamente largo proceso en el juzgado, que finalmente fue archivado. En el camino no sentí muchas veces el apoyo que necesitaba (mejor no rememorar cosas peores) . Que nunca se nos olviden las personas...”. El delegado del Gobierno, el leonés Nicanor Sen, publicó un mensaje que concluía así: “No estás solo, estamos contigo”. El que no se ha pronunciado al menos hasta primera hora de la mañana de este jueves, pese a ser muy activo en X, es el alcalde de León y secretario local del PSOE, José Antonio Diez.

Fuera de las filas socialistas, las reacciones de otros parlamentarios nacionales del PP como el senador y exalcalde de León Antonio Silván y la diputada nacional berciana Silvia Franco se han limitado a compartir mensajes del partido y de la entrevista que este miércoles concedió Alberto Núñez Feijóo a la cadena de radio Onda Cero.

“Nuestra solidaridad con Pedro Sánchez”, ha expresado a través de X el procurado autonómico leonés y portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández. El presidente de las Cortes de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán (Vox), comparte un editorial del medio La Gaceta. Todavía no se han pronunciado a primera hora del jueves el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos o la coordinadora local de Izquierda Unida en León, Carmen Franganillo.