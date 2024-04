No son testimoniales ante el 23 de abril

La postura reivindicativa de Cheva, con sus sabatinas ante Botines cada primer sábado de mes, es posible que tome a partir del 6 de abril de 2024 un 'IVA', el valor añadido del parón del tráfico, increscendo, como muestra de que no podemos seguir circulando por las sendas de la degradación socioeconómica que el ente autonómico nos empuja a seguir.

Por ello, leoneses, al mirar la foto, si lo hacéis con la mirada limpia y serena del sentimiento leonés, el del 'ser leonés', el del compromiso con la propia tierra, en modo alguno lo captado os llevará a la idea nimia de lo testimonial. Estamos ante un primer gesto, el corte del tráfico, hoy corto en tiempo, ¡SÍ!, pero que viene a aportar un grito de mayor inconformismo ante el ente autonómico que nos fue impuesto.

Mi especial aprecio, para quienes le acompañaron en tal momento clave, algo que también destaco, al tiempo que sin cortapisas digo que lo valoro como muy positivo. ¡Nos cuesta tanto a los leoneses significarnos!

Recogido lo que la fotografía de un corte más que oportuno nos pueda sugerir a cada cual, no deja de ser un magnifico preludio para pasar a la realidad sonora de lo que nos quiere imponer la Junta autonómica el 23 de abril próximo; Tratan ahora de que, por decreto juntero, pasemos a acoger y acompañemos, la fiesta que se venían celebrando en la campa de Villalar.

Rechazo pleno a tal imposición. ¡Nunca fue festejo de acompañamiento popular leonés! Si por mayoría rechazábamos la entrada en comunidad... ¿Qué razón de sortilegio nos iba a llevar a asumir una fiesta en plan castellano que no nos decía nada? Sólo el ánimo político inconsecuente de los que dicen representarnos y están colaborando al hundimiento leonés, ayuda a mantener en pie con aparente firmeza a quienes nos han degradado en lo identitario, y hasta la esquilmación en lo socioeconómico.

Un inciso, el resultado del discurso institucional en nueve capitales ensayado tiempo ha, poco tiene que ver con la parafernalia lúdico/imposición que están amasando desde los entresijos mal pensantes del ente, por parte de cuantas personas tienen laborando en el afán del unitarismo popular; sea por papeles, sea por bemoles, tratando de que adoptemos sus posicionamientos.

Si alguno de los asistentes citados a la campa, en aquellos entonces, ya fuera civil, ya sindical, ya aprendiz de político en prácticas, y estando allí además se atrevía a ondear con obediente mano, la bandera cuartelada sin que le “quemara la entraña leonesa”. ¡Poco sentimiento de ser leonés tenía que perder personalmente! Pero ahí va lo grave, con su imagen nos degradaba a los que rechazábamos la imposición, en tanto pedíamos la propia autonomía por derecho constitucional.

Este año, con el reparto festero de 575.000 euros, no sé en qué proporción o misteriosa práctica o según que méritos, para las tres significadas comarcas además de ocho capitales de provincia, pues Valladolid “se aviene” a que sigan “sus castellanos de Villalar” montando lo festero, un paso fallido en León, dado por el ente autonómico, y de vital importancia para ellos. . ¡Están errados! Sí, sí, sin hache. No se trata de insultar, sino de airear procederes, ¡es una ridícula muestra de imposición!

En Legio, no les van a poner las cosas fáciles, ni el pueblo ni los hosteleros. Aunque ellos ciegos por la soberbia crean otra cosa, de modo especial los genios festeros que programan desde el ente, a nadie nos cabe duda que si pudieran dar marcha atrás, lo harían. Recursos dinerarios y de presión para sacar adelante un “medio programa” tienen, cuentan con los paniaguados y los de bocadillo, que será tapa, mediante invitación, aunque les resulte todo un sapo de mala conciencia. ¿Pero, qué hostalero, restaurador o dueño de bar leonés querrá contemporizar con el ente y enfrentarse a los leoneses sus habituales clientes?

Repliegue como reconocimiento de un error

La Junta “respeta los actos alternativos en León del 23 de abril, pero pide que ”sean tranquilos“. Es el titular que ha dado el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González-Gago. ¡Sí! Implícitamente están admitiendo su error de programación descentralizada. ¡Qué curioso! es lo único que en este ente absolutista por centrismo, amagan con descentralizar, eso sí, ”para solaz de los plebeyos“, por un lado, y por el leonés sentimental para decir quién manda y qué es lo que hay que acatar. ¡Mas, aquí resultará un fracaso! Piensen, autonomistas del ente, que no es propiamente a lo festero el rechazo, éste es el acicate, sino a la totalidad que supone el ente.

Lo de ¡a bailar en plan regional leonés!, por deseo de los pensantes autonomistas, presumimos que irá en la misma línea de rechazo de lo gastronómico, que a alguien se le atragantará, hay muestras de ello, se van recogiendo rechazos o abandonos.

La lectura de artículos del estatuto anunciada, fuera o no por niños, ni tenía valor, ni alcanzaba compromiso ciudadano, por ello se quedará en un intento envidioso, en un remedo de la lectura de los Decreta que el pueblo leonés lleva a cabo y disfruta como propio, pues recogen valores del parlamentarismo que aquí nació, algo que los gerifaltes del ente no soportan. El Estatuto es impuesto, y, maliciosamente articulado, no puede ser de gozosa la lectura.

El oído del señor Pollán puede que acostumbrado a silbidos en balonmano llegue a pensar que los que le proporcionarán por su estancia oficial cerca del edificio asalmonado de la Junta, el 23 de abril, no los percibirá, cuando, en verdad, serán intensos y cargados de rechazo al ente autonómico, y de forma incuestionable. Si bien, y a última hora, puede que se libre porque el izado de bandera se lo han tenido también que tragar.

¿Cómo vamos a festejar los leoneses aquello en lo que no creemos? Una Comunidad fallida de la que pretendemos salir, y ellos, inconstitucionalmente, se oponen. ¡Esto sí que es una postura radical!