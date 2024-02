Varios testigos afirman en el juicio del crimen de La Torre que el acusado se “obcecó” con la víctima hasta apuñalarlo

“Jorge C.B. se fijó en Mario Fuentes y fue a por él obcecado; si se hubiera fijado en mí hoy estaríamos aquí porque el muerto sería yo”, afirmó este martes un testigo en la Audiencia Provincial de León en su relato sobre cómo vio “claramente y al cien por cien” cómo el acusado “le clavó la navaja en un solo gesto” sin que la víctima “pudiera hacer nada por defenderse”. Así lo relató en la segunda sesión del juicio iniciado este lunes contra un joven de 21 años, Jorge C.B., acusado de apuñalar a otro de 18, Mario Fuentes, cuando se encontraban en un botellón en el polígono de La Torre de León en la madrugada de 16 mayo de 2021.

“Venid, vamos a por el de blanco”. Esta fue la frase que otra persona diferente persona escuchó decir a una de las tres que perseguían a Mario Fuentes -que vestía una camiseta sudadera blanca- mientras “corría huyendo en dirección a la carretera”. El testigo, que declaró con biombo para no verse con el acusado, aseguró que esa noche, en el transcurso del botellón, se inició una pelea en la que “decían que alguien llevaba una navaja”. Fue por ello por lo que decidió irse de la zona junto a unas amigas, aunque, en su partida se giró a mirar y esa fue “la última vez” que vio a Mario. Al día siguiente, declarando en Comisaría por la pelea, fue cuando se enteró de que su compañero de carrera, al que definió como “un chaval tranquilo y que nunca se había metido en ninguna trifulca”, había fallecido.

Sobre el inicio de la pelea de esa noche, uno de los compañeros de piso de Mario con el que se encontraba en aquel momento explicó que estaban de botellón cuando el acusado y cinco o seis amigos “llegaron con actitud agresiva, creyéndose más que los demás y con prepotencia”, le dijeron algo a uno de sus amigos y le pegaron un puñetazo. “Cuando fuimos a ver qué pasaba, todos ellos vinieron a por nosotros y Jorge C.B. me amenazó con una navaja. Yo me asusté, le dije que la guardara y mis amigos me sacaron de allí, pero después me agredieron por detrás, me caí al suelo y me hice una brecha por la que tuve que irme al centro de salud mientras allí seguía el barullo”, relató.

Del centro de salud fue trasladado solo al Hospital de León, donde vio llegar la ambulancia de Mario, después de haber recibido una llamada en la que le explicaban que “le habían apuñalado y se lo había llevado una ambulancia”. “Una enfermera me preguntó si era su amigo, le dije que sí y me pasaron a una sala a esperar hasta que me contaron que había fallecido”, contó.

Fueron varios los testigos que relataron este martes en la Audiencia Provincial de León la trifulca de esa noche, sobre la que coincidieron al señalar el “buen ambiente” del botellón hasta la llegada de Jorge C.B. y sus amigos, así como en que “se decía que uno de ellos tenía una navaja con la que amenazaba a la gente”. Todo pasó “muy rápido” y, antes de la agresión, “Mario estaba enfrascado con dos personas que le estaban agrediendo” hasta que el acusado “se volvió loco mientras le perseguía corriendo con la navaja en la mano y se la clavó”.

“Le he pinchado”

Uno de los acompañantes del acusado en la noche del 15 al 16 de abril de 2021 fue el encargado de explicar un suceso previo, cuando habló con una chica que “se sintió incómoda” y un chico “se envalentonó para defenderla”, hasta que Jorge C.B. “le sacó la navaja”, momento en que el testigo descubrió por primera vez que su amigo la portaba.

Después de eso, se trasladaron al botellón del descampado del polígono La Torre donde, según su testimonio, el grupo en el que se encontraba Mario Fuentes tenía un altavoz al que se acercó hasta que “me empezaron a empujar y uno me dio un puñetazo”, dando lugar así a “una trifulca” en la que Jorge C.B. “volvió a sacar la navaja” para después echar a correr en una dirección hasta que les dijo “corred, que le he pinchado”.

El acusado, el testigo y un tercer amigo se fueron al coche “de manera instintiva”, pero, por su estado de nerviosismo, solo recuerda escuchar a Jorge decir “tirad, tirad”. Le llevaron a la localidad de Villasinta porque “no quería involucrarnos a nosotros” y allí un coche gris recogió a Jorge. Ya en el camino de vuelta y sin su amigo, el conductor le preguntó al testigo que “¿cómo podía haberle pinchado?”.

“Al final de la noche y después de todo el incidente” fue cuando el autor de dicha pregunta se enteró de que su acompañante llevaba encima una navaja. Sobre la trifulca, aseguró haber visto de lejos tanto a Jorge C.B. como a Mario Fuentes “ensangrentados y alterados” y pensó que su amigo -al que vio pasar corriendo detrás de la víctima que huía- le había dado un puñetazo en el costado a la víctima, tras lo que se fueron al coche. En su interior, el acusado le dijo “que había pinchado a uno” e incluso “quiso sacar la navaja para enseñarla” y le pidió que le llevara a Villasinta, donde esperaron a que otro vehículo le recogiera mientras les enseñó la navaja “ensangrentada”.