Las movilizaciones agrarias suman apoyos para una nueva gran tractorada este martes en la ciudad de León

Las movilizaciones del sector agrario y ganadero convocadas en los últimos días por redes sociales, de carácter “apolítico” y sin el respaldo expreso de las organizaciones agrarias representativas, se mantienen activas y tienen previsto este martes 6 de febrero una nueva gran tractorada en la ciudad de León, que espera superar a la protesta del pasado viernes 2 de febrero. La protesta este lunes ha consistido en cortes de carretera en la N-120 y el bloqueo del polígono de Villadangos.

Mientras se organizan desde las comarcas la llegada de los tractores a León a lo largo de la jornada se han ido produciendo mensajes de apoyo a las movilizaciones de muchos ayuntamientos de toda la provincia. El de Sahagún emitió un comunicado de apoyo conjunto de todos los partidos con representación (PP, PSOE y UPL) en el que se anima a solidarizarse con la causa “vital para nuestros pueblos”.

El de Santa María del Páramo, gobernado con mayoría por UPL, lanzó un manifiesto de apoyo a las manifestaciones de agricultores y ganaderos por ser “el sector primario vital en nuestras comarcas y provincia”. Por ello insta a las instancias e instituciones implicadas “a atender sus justas reivindicaciones y peticiones”. Además piden que “también se tomen las medidas necesarias para mantener los servicios básicos esenciales para el asentamiento y la permanencia de la población en el medio rural, donde se desarrolla su actividad, tanto en lo que respecta a la sanidad como a la educación, los servicios sociales y asistenciales, financieros y bancarios, de abastecimiento y suministros, así como de infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones”.

Otros ayuntamientos bajo gobierno del PSOE, como varios de los agrupados en la Mancomunidad de municipios del Alto Órbigo, como el de Carrizo, también han mostrado su apoyo a las movilizaciones ya que “compartimos sus preocupaciones para poder mantener un sector trascendental para nuestros pueblos y su desarrollo”.

Más allá ha ido el Ayuntamiento de Fresno de la Vega, en manos del PP, que ha optado por difundir un escrito de apoyo en una declaración institucional que recoge las peticiones de la ultraderecha europea como eliminar la Agenda 2030 o conspiraciones como la 'geoingeniería climática', similares a las dadas a conocer al inicio de estas protestas “apolíticas.

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León (ULE), ha dado a conocer esta mañana un escrito, que aparece firmado por el director del centro y presidente de dicha comisión, Luis Herráez Ortega, y la secretaria de la misma, Rosario Castro Abengoza, en la que se reconoce entender la preocupación de agricultores y ganaderos, al tiempo que se expresa apoyo a sus reivindicaciones.

El centro de la ULE afirma que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria “son actividades esenciales y estratégicas para la provincia de León, encargadas de la producción de alimentos bajo estrictos estándares de calidad y de la conservación del medio rural”, por lo que “entiende la preocupación actual de agricultores y ganaderos en lo relativo a la rentabilidad, la competitividad y el futuro de sus explotaciones, por lo que apoya sus reivindicaciones”.

El Partido Popular de León ha colgado una pancarta en la Diputación de León de apoyo al tiempo que ha presentado una moción en la institución reclamando “respaldo y apoyo institucional” de la Diputación a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia para garantizar la pervivencia del sector primario.

IU León ha señalado por su parte a la PAC, pidiendo ayudas a la modernización del campo, negociar un nuevo plan hidrológico de la cuenca del Duero y afrontar una modernización de los canales y sistemas de riego, evitando pérdida de agua, reforestando cauces y soterrando canales o que sean cubiertos con placas solares que, además sirvan para el autoabastecimiento y proteger las tierras cultivables y de pastos de los proyectos de macroparques fotovoltaicos y líneas de evacuación.

Hasta Caja Rural de Zamora ha anunciado que este martes parará simbólicamente a las 12 horas su actividade de oficinas y “se solidariza en apoyo al campo y la ganadería leonesa, comprometidos con el tejido productivo del sector primario”. “La Entidad se une al apoyo del sector primario, exigiendo medidas y acuerdos en beneficio de los profesionales del campo y la ganadería, en defensa de los intereses de nuestro origen y razón de ser, nuestro Mundo Rural, por un precio justo y unas condiciones de igualdad competitiva”, señalan en un comunicado.

La Asociación Berciana de Agricultores opta por el 23 de febrero

Ante una convocatoria similar de tractorada en Ponferrada este martes 6 de febrero la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) aseguró hoy que no van a apoyar la tractorada. El presidente del colectivo, Daniel Franco, asegura que, por ahora, las organizaciones agrarias no van a participar en esta cita que además está impulsada por gente de fuera del Bierzo. “Nosotros, a estas horas, no nos adherimos. Solemos hacer las cosas de mejor manera”, aseguró. Franco adelantó que sí que participarán en la tractorada convocada por las organizaciones agrarias para el 23 de febrero en León, a pesar de que en El Bierzo la Política Agraria Común (PAC) no afecta de la misma manera por las tipologías de cultivo.

7 de febrero en Santa María del Páramo

Otra movilización distinta a la que se vive estos días es la convocada para este miércoles 7 de febrero en Santa María del Páramo, en esta ocasión por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, como previa a una gran protesta en Madrid que han diseñado para el 21 de febrero. La tractorada paramesa se une a otras previstas como este 6 de febrero en Burgos, el 8 en Ávila o varias en Segovia a mediados de mes.

Se mantiene tractorada de los sindicatos agrarios representativos

Las organizaciones agrarias más representativas -Asaja, COAG, UCCL y Alianza Ugal-Upa- anunciaron a finales de enero su calendario de movilizaciones, que en principio pretendía realizar una gran tractorada en la ciudad de León el 23 de febrero, además de otras por todo el país.

De momento, señalan fuentes de las organizaciones, se mantiene la convocatoria aunque Asaja León ha apoyado este lunes las actuales movilizaciones tras varios días al margen de ellas. El sindicato Ugal-Upa también ha mostrado su apoyo a las movilizaciones y también cerrará sus oficinas este martes ante la gran movilización prevista para el martes. El apoyo se produce tras la petición de sus afiliados y al pasar las protestas a tener convocatorias legales, según fuentes sindicales.

Las asociaciones explicaban en un comunicado que “sus reivindicaciones pasan por una revisión del plan estratégico de la PAC para España para flexibilizar las exigencias medioambientales, y en particular eliminar el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, así como que no haya ninguna limitación a la siembra de maíz”.

También reclaman reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, y exigen las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea. “Pedimos tratar a Ucrania como un país tercero y por lo tanto imponer cuotas y aranceles a sus exportaciones”, señala el escrito que han difundido. Otra de sus reivindicaciones es la de acabar con el oligopolio de los abonos para facilitar la importación de terceros países y dar apoyo normativo y económico a la fertilización con abonado orgánico.

Igualmente reclaman reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad y promover la libre competencia para que haya una bajada de los precios y actuar a través de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir la venta a pérdidas y reforzar el papel del productor en la negociación de los contratos.