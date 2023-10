Una madre leonesa recoge 15.000 firmas en una semana para exigir el piel con piel tras una cesárea

Una mujer que dio a luz hace ocho meses en el Hospital de León ha conseguido reunir ya más de 15.000 firmas en una semana en la plataforma Change.org para exigir que el centro actualice sus protocolos para partos con cesárea y permita el piel con piel.

“Mi bebé nació a las 5 de la mañana, por una cesárea de urgencia. Me dejaron verlo un minuto, con las manos atadas, sin poder acariciarlo por primera vez. Me lo acercaron para que le diera un beso y acto seguido se lo llevaron”, así recuerda Andrea González las primeras horas de vida de su hijo.

“Quien ha sido madre sabe que ese primer momento es vital. Que el hecho de que te lo quiten de las manos se siente como si te lo estuvieran arrebatando en el instante más importante… el que llevabas 9 meses esperando”, lamenta.

“Me tuvieron 5 horas en reanimación, separada de mi hijo, suplicando que, por favor, me lo llevaran a la habitación. Pero no fue así. Mi hijo pasó sin su madre las primeras 5 horas de su vida. Y yo sin él. Además, durante esas 5 horas, mi pareja y mi familia no supieron nada de mí”.

Andrea asegura que su experiencia fue traumática y que le consta que muchas mujeres han pasado por situaciones así: “No puedo describirte la sensación que sentí cuando tras 5 horas separados me lo pusieron en mi pecho. Por fin. Por fin pero demasiado tarde”.

Ella no es la única que ha relatado su experiencia a través de Change.org: “Mi hermana tuvo un parto por cesárea en el Hospital de León en junio, estuvo 8 horas sola, sin noticias de su hija y sin que su familia supiera si estaba bien”, denuncia José Fernández en un comentario. “Una vergüenza, un trauma y una falta total de empatía y profesionalidad. (...) Un caldo de cultivo perfecto para la depresión postparto, culpabilidad por no haber podido estar con su hija y no recibir consuelo por ello”.

Al conocer que muchas mujeres sufren en sus partos experiencias traumáticas que podrían evitarse, como la suya, Andrea González se decidió a iniciar esta recogida de firmas: “Ya han pasado 8 meses de aquello pero no he sido capaz de exteriorizarlo hasta hoy: dolía demasiado y preferí centrarme en cuidar a mi bebé. Hoy todavía duele recordarlo pero ya me siento fuerte como para luchar para que no le pase a nadie más”.

La leonesa Andrea González y las cerca de 15.000 personas que han apoyado su petición hasta el momento de redacción de esta información se preguntan: “Si en otros hospitales ya se están mejorando los protocolos de las cesáreas, ¿por qué en el Hospital de León no?” Por eso exigen al Hospital de León que escuche esta demanda colectiva “y actualice sus protocolos de humanización en partos y cesáreas”.

Hace tres días, el pasado martes 3 de octubre, otra recogida de firmas era iniciada también a favor de las cesáreas humanizadas, esta vez para el Hospital de Salamanca. En el texto de la petición explican que a muchas mujeres se les atan las manos, se les separan de sus parejas y se les impide hacer el piel con piel con sus bebés, con los perjuicios que, explican, eso puede suponer.

“Según el artículo 14 de la Ley 8/2003, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, de Castilla y León, las mujeres en proceso de parto (y la cesárea es un tipo de parto) tenemos derecho a estar acompañadas por ”al menos, un familiar“ o persona de nuestra confianza, nuestras parejas en la mayoría de los casos, y es un derecho que en caso de parto vaginal si se respeta ¿por qué no en las cesáreas?”, se preguntan en el texto de la petición.

“Ya es hora de que mamás y bebés recibamos el trato que merecemos en nuestro momento más vulnerable”, concluye Andrea en su campaña. “No vamos a seguir consintiendo que nos aten las manos, que nos separen durante horas de nuestros bebés, que nos dejen solas en quirófano lejos de nuestra pareja o familiar. Vamos a exigir que nos dejen hacer el piel con piel con nuestros hijos y, en definitiva, que vivamos cesáreas humanizadas, como se hace ya en la mayoría de hospitales de España.