León perderá 657 médicos en la próxima década pero la Junta sigue negando la Facultad de Medicina a la Universidad

El envejecimiento de la población y especialmente de ciertos sectores profesionales pondrá aún más en jaque servicios esenciales como los sanitarios en la provincia de León y lo hará de manera inminente.

Las cifras oficiales que maneja la Junta de Castilla y León no dejan lugar a dudas de la debacle que se cierne en la provincia leonesa en los próximos diez años, en los que según esas cuentas se 'perderán' por jubilación un total de 657 médicos de familia y 550 enfermeras que alcanzarán ya su máximo de edad profesional.

En concreto, según fuentes de la Consejería de Sanidad, en el área de salud de León serán 253 los médicos de Atención Especializada que 'colgarán el fonendo', sumados a otros 242 de Atención Primaria. Pero hay que sumar a su vez los del Bierzo, que serán 69 y 93 respectivamente. Eso hace el total de 657. En el caso de Enfermería, las cifras son de 229 y 196 respectivamente en el caso del área leonesa y 48 y 77 en el área berciana.

En el primer caso, el de los facultativos, la situación de León es aún más sangrante si se tiene en cuenta que la propia Junta de Castilla y León, que se queja amargamente de esta enorme escasez de médicos que se avecina, es la administración que mantiene el veto contra la pretensión de la Universidad de León de que se abra aquí una Facultad de Medicina que sirva para incrementar el número de doctores.

“El problema es importante porque en los próximos diez años el número de médicos de Familia que se va a jubilar en Castilla y León supera los 1.700” y la tasa de reposición con los residentes que terminan Medicina Familiar y Comunitaria “no va a dar de ninguna manera, por lo menos hasta 2028”, es decir, hasta dentro de cinco años, que es donde se encuentra el grave problema con más de 900 efectivos que colgarán el fonendo“, Así lo explica en ‘Los desayunos de Ical’ el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Los problemas planean sobre especialidades como Anestesiología y Reanimación; Radiología, Urogología, con tasas más bajas de lo normal en la Comunidad Autónoma, que empieza a tener “ciertos problemas” también en Ginecología y Dermatología, donde “no hay tasa de reposición o bien es justa, de uno a uno”, sin que juegue el azar y decidan irse fuera de Castilla y León o abandonar el sistema público.

Convocatoria MIR extraordinaria

Por eso, el consejero insiste en que la solución ha de ser estatal, dentro del Sistema Nacional de Salud, porque aunque “vamos dando pasos, realmente los pasos que da una comunidad autónoma no garantizan la resolución del problema”.

“Eso hay que discutirlo a nivel central”, reitera el consejero de Sanidad, para volver a pedir una convocatoria extraordinaria e “histórica” para MIR de Medicina de Familia. “Es deseable e imprescindible”. “Cuando tienes un problema, en este caso tienes un grave problema de médicos de Medicina de Familia a nivel nacional, hay que poner todos los medios, hay que poner todos los recursos. Hay que utilizar al máximo todas las capacidades docentes de todas las comunidades autónomas y volver a sacar una convocatoria”.

Una nota de corte dañina

Para Medicina, el consejero no tiene muy clara la solución y cree que se debe adaptar la formación a las necesidades de plantilla. “El sistema tiene que concentrar en formar aquellos especialistas que necesita sobre los que no necesita. Hay especialidades en las que las tasas de reposición son muy altas, es decir, muy buenas. Van a sobrar o pueden sobrar especialistas, sin embargo, otras como Medicina Familiar y Comunitaria ni siquiera llegan prácticamente a 50 por ciento. Es decir, que no formamos ni siquiera los que se jubilan”.

“Hemos puesto a disposición del Ministerio todas las plazas que tenemos acreditadas, concretamente en Medicina, Familia y Comunitaria, hemos puesto el 100%. También hemos pedido al Ministerio que quitaran la nota de corte”, pero “no se ha hecho ningún caso”. “Ha mejorado esa nota de corte, pero no la ha quitado”. Con lo cual, este año ha habido más de 130 plazas, 140 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria de MIR que no se han cubierto“, lamenta.