La Junta se ahorrará el 86% de la inversión para la 'chapuza intermodal' entre las estaciones de León al venir de Europa

La Junta de Castilla y León 'se apropia' de más de 1,5 millones de euros y se los ahorrará de la inversión que tenía prevista en conjunto para la llamada 'solución intermodal' que habrá de unir en superficie las estaciones de autobús y de tren en León capital, por un lado, y la reforma integral de la estación de autobuses de Ponferrada, por otro.

El alcalde admite que "la solución intermodal no le gusta a ningún leonés y menos al ayuntamiento, pero algo hay que hacer"

Tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy, éste informó en una nota de prensa de que “la Junta de Castilla y León aportará 9.388.928 euros para afrontar la modernización de las estaciones de autobuses de Ávila, Palencia, Ponferrada (León), Soria y Ciudad Rodrigo (Salamanca), así como el proyecto de intermodalidad de la de León capital”. Esa aportación será a la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente llamada Somacyl, que además asumirá a cambio de dinero anual la gestión de las estaciones.

Sin embargo, posteriormente el portavoz, Carlos Fernández-Carriedo, tuvo que matizar que la aportación no es de la Junta sino, precisamente, esta es la cuantía que la administración autonómica no tendrá que poner de su bolsillo para tales proyectos, ya que esa cifra se corresponde con el dinero otorgado por el Gobierno con cargo a los fondos europeos Next Generation de recuperación.

Así, desglosadamente, la intermodalidad entre las estaciones leonesas, muy criticada por su diseño, incluso por el alcalde de León, José Antonio Diez, pero que la Consejería de Movilidad defiende a capa y espada, recibirá finalmente de Bruselas 513.000 euros, de los 613.000 que tiene de coste total el proyecto, según fuentes autonómicas oficiales consultadas por ILEÓN. Es decir, que Europa, y no la Junta, finalmente pagará el 83,7% del coste total.

En el caso de la estación de Ponferrada, que espera su reforma anunciada y cuantificada en 3 millones de euros, el dinero europeo se elevará a 2,09 de los millones, lo que supone casi el 70% del coste total que en otras condiciones asumiría con sus propios recursos la Consejería.