El alcalde admite que la 'solución intermodal' “no le gusta a ningún leonés y menos al ayuntamiento, pero algo habrá que hacer”

La llamada 'solución intermodal' para conectar, apenas con una estructura de tejado sobre 300 metros de la actual acera, entre las estaciones de autobús y de tren en León, “no es la solución que nos gusta a los leoneses, ni muchísimo menos”.

Frase tan categórica ha sido la pronunciada hoy por el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, a pesar de que el equipo de Gobierno municipal que él preside ha aprobado el pasado viernes esta alternativa que plantea la Junta de Castilla y León. Un proyecto para el que la Consejería de Movilidad prevé destinar “unos 700.000 euros”, desveló hoy por primera vez el regidor de la documentación presentada.

Sin embargo, el regidor defendió que, aunque la alternativa no guste, lo que no se puede hacer es no acometer alguna solución, en espera de que “en el futuro se pueda dar otra solución”. Lo expresó no menos categóricamente al asegurar que “no es la solución que nos gusta a los leoneses, ni muchísimo menos, pero en tanto en cuanto, bueno, algo habrá que hacer”.

Por eso mismo, y ante las primeras críticas políticas ya surgidas, por un lado la del grupo municipal Ciudadanos pero también el voto en contra de su propio miembro del equipo de Gobierno, el tránsfuga de Podemos, Nicanor Pastrana, el alcalde leonés instó a que “si alguien es capaz de explicarme cómo se podría hacer, estaré encantado de que nos ofrezca esa alternativa que se puede llevar a cabo”.

Porque diez recordó que toda posible unión peatonal entre las dos estaciones leonesas está flanqueada por numerosos obstáculos. “Hay que ver la realidad de la situación: entre la estación de autobuses y la estación de ferrocarril hay unas vías del tren, un estacionamiento propiedad de Adif y hay una estación hasta que se accede a la puerta principal”, insistió.

Por eso, la que defiende la Junta de Castilla y León la ve como la única opción por el momento, a pesar de remarcar nuevamente que “ es evidente que a nadie nos puede entusiasmar”. Así contestó cuando fue interrogado sobre si podría esperarse un cambio de postura del equipo de Gobierno tras las críticas recibidas por lo que ya se ha bautizado públicamente como “chapuza intermodal”, con este aspecto propuesto.