Izquierda Unida de León denuncia “el despilfarro” en las luces de Navidad del Ayuntamiento

Izquierda Unida de León ha denunciado el despilfarro en luces de Navidad del Ayuntamiento de la ciudad. La coordinadora local, Carmen Franganillo, ha tildado de “excesivo y desproporcionado” el gasto que el equipo de gobierno socialista prevé realizar en los próximos años.

El Ayuntamiento de León ha licitado un contrato para la iluminación y ornamentación navideña de los próximos tres años con un presupuesto total de 1,9 millones de euros, lo que supone un gasto anual de casi 400.000 euros.

La coordinadora de IU ha recordado que el PSOE de “solo piense en atraer turismo a costa de despilfarrar el dinero público” puesto que “no tiene ningún plan de turismo responsable.” El contrato de las luces es “una muestra más de ello”, y “no servirá para dinamizar la maltrecha economía de la ciudad.” “Se trata de un modelo de turismo y de consumo de embudo que solo beneficia a los grandes intereses económicos.”, ha denunciado.

“En un momento de crisis energética y climática, el Ayuntamiento de León se embarca en un plan de iluminación navideña que es un auténtico despropósito.”, ha añadido Víctor Bejega, secretario de organización de IU. “El gasto en luces de Navidad se ha multiplicado por cinco en comparación con el que había antes de la pandemia”, ha lamentado Bejega. “ Y, además, en un momento en el que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la crisis energética y climática”.

Franganillo ha añadido que “el gasto en luces de Navidad podría usarse para aliviar la pobreza energética de muchas familias o para financiar políticas sociales más urgentes”. “El Ayuntamiento de León debe priorizar las necesidades de toda la ciudadanía.”

“El alcalde de León, José Antonio Diez, ha intentado justificar el aumento del gasto en luces de Navidad argumentando que se trata de una inversión necesaria para ofrecer las mejores luces y decoración posible”, ha añadido Franganillo. “Sin embargo, esta justificación no parece convincente, ya que el coste de las luces de Navidad, además de multiplicarse por cinco, no tiene en cuenta los barrios. ”El Ayuntamiento de León debe priorizar las necesidades de toda la ciudadanía, y no el despilfarro en luces de Navidad, que, además, parece estar pensado sobre todo para el centro de la ciudad, olvidando, un año más, los barrios de León.“, ha concluido Franganillo.