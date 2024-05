El exconcejal del PP Fernando Salguero, elegido gerente del negocio de los muertos de León, San Andrés y Villaquilambre

Pocas horas después de airearse la terna de candidaturas y los curiosos requisitos que se les pedían, la Sociedad Mixta Serfunle SA que de momento sigue gestionando los servicios funerarios para los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre ha elegido por unanimidad a su próximo director-gerente, con un sueldo que rondará los 80.000 euros: será el exconcejal del Partido Popular Fernando Salguero, mano derecha de Antonio Silván en la Alcaldía de la capital y antes director general con él en la Junta de Castilla y León.

La decisión se ha adoptado este jueves por parte del consejo de administración, por unanimidad de los representantes de los tres municipios, dos de ellos gobernados por el PSOE y otro, San Andrés, por Unión del Pueblo Leonés (UPL).

En la decisión para la designación final, para la que curiosamente no se pedía ninguna titulación específica y algo de experiencia “en posiciones similares, ya sea en el ámbito público o privado”, se argumenta que ha pesado el hecho de que Salguero ya fuera presidente de Serfunle durante el mandato 2015-2019, en calidad de primer teniente de alcalde de la capital, como ahora lo es el socialista Vicente Canuria.

También fue miembro del propio consejo en la anterior legislatura, es decir, desde 2019 hasta 2023, cuando dejó de estar incluso en las listas electorales del PP en este municipio, quedándose desde entonces sin cargo político alguno.

Se da también la circunstancia de que la sociedad Serfunle se encuentra en pleno proceso de liquidación, que Salguero tendrá que pilotar, en cumplimiento de una sentencia judicial ratificada ya en la más alta instancia posible, el Tribunal Supremo. Por eso, también está por decidirse la nueva forma que tendrá 'el negocio de los muertos' que hasta ahora mantenía forma de sociedad mixta en la que la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su Alfoz contaba con el 51%, siendo el otros 49% de la empresa Mémora.

Entre los 13 aspirantes figuran tres expolíticos: Fernando Salguero y Luis Nogal, exconcejales del PP en el Ayuntamiento de León y Ana Carlota Amigo, exconsejera de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos y trabajadora del Ayuntamiento de León. Se da la circunstancia que Fernando Salguero fue presidente de Serfunle durante el mandato 2015-2019 bajo la alcaldía de Antonio Silván.

Con la elección final de Fernando Salguero, se quedan en el tintero el resto de las propuestas presentadas para el mismo cargo, un total de 13 aspirantes entre los que el exconcejal no era el único conocido político, ya que aparecía también Luis Nogal, compañero de partido y de Corporación, o Ana Carlota Amigo, exconsejera de Industria de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, empleada municipal.

La terna la completaban nombre en algunos casos de antiguos directivos muy conocidos también, como Jorge Vargas Álvarez (ex directivo del Círculo Empresarial Leonés (CEL y ex Transleyca), Mario Antonio Álvarez Portas (ex Hospital Nuestra Señora de Regla) de León, Yolanda Barrientos (ex Leonoticias) o Santiago Martín Rilo (ex Lactiber), o incluso exdirectivos del sector funerario como Javier Mendiri Hernández.