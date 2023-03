La Universidad de León acoge las cuartas Jornadas Ibéricas de Genética y Biotecnología

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León será el epicentro de la ciencia durante los próximos cuatro días, donde 150 jóvenes investigadores de toda la península ibérica se reunirán para compartir conocimientos y experiencias en el marco de las cuartas Jornadas Ibéricas de Genética y Biotecnología, que se celebrarán del 22 al 25 de marzo y contarán con la participación de investigadores de diferentes partes de España.

Las jornadas son organizadas anualmente por alumnos de la Universidad de León y la Universidad de Tras os Montes y Alto Douro, gracias al trabajo de la Asociación de Biotecnólogos de León. En esta ocasión, el núcleo de las sesiones en la ULE serán en viernes 24 de marzo, de 15.30 a 19 horas, y el sábado 25 de marzo, de 9.30 a 19 horas.

El evento contará con la participación de científicos de León y otras ciudades, que abordarán temas candentes en la investigación actual, como la lucha contra el cáncer, la biotecnología aplicada al mundo del vino y las intrigantes interacciones patógeno-hospedador. Además, se llevará a cabo una mesa redonda con jóvenes científicos de diferentes especializaciones, que orientarán a los estudiantes de España y Portugal en su carrera científica. También se han programado visitas a ‘startups’ de la ULE para conocer proyectos innovadores y fomentar la creación de redes de colaboración.

La organización del evento considera que esta reunión ibérica de Genética y Biotecnología es una oportunidad única para que jóvenes científicos de toda la península se reúnan y compartan conocimientos e ideas. Deseando que los participantes se lleven nuevas perspectivas y relaciones profesionales que les permitan avanzar en sus carreras.

Proyecto de gamificación en Empresariales

El espacio i-Lab de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León fue el escenario de trabajo para los integrantes de un proyecto europeo participado por la ULE y que forma parte de la convocatoria Erasmus + de Blended Intensive Programmes (BIP) para tratar de fomentar el consumo sostenible a través de la gamificación.

‘Let’s play for SDG 12! Learning and gaming sustainable consumption and production’ es el título de este proyecto en el que participan 18 estudiantes y diez profesores de distintas universidades como la Universidad de Beira Interior (Portugal), el Instituto Politécnico de Porto (Portugal), la Universidad de Szeged (Hungría) y la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos (Rumanía). Por parte de la ULE, los docentes implicados son Ana Lanero Carrizo, como coordinadora, José Luis Vázquez Burguete, César Sahelices Pinto y María Purificación García Miguélez.

El programa se enfocó a que los participantes trabajaran conjuntamente en la propuesta y desarrollo de herramientas para el fomento del consumo sostenible, a través de la gamificación y el ‘design thinking’. Un proceso de aprendizaje que pretende dotar al alumnado de conocimientos y habilidades relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre producción y consumo sostenibles, así como sobre el proceso de certificación y etiquetado de productos sostenibles, la comprensión de metodologías ágiles y el desarrollo de herramientas de promoción del consumo responsable en equipos nacionales e internacionales.

Proyecto Erasmus+

Los integrantes de este proyecto Erasmus+ ya habían abordado en una sesión virtual el desarrollo de un trabajo grupal sobre contenidos diversos como los ODS y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la producción y consumo sostenibles, el comportamiento del consumidor, la gamificación y su aplicabilidad para la promoción de causas sociales y medioambientales, y la propuesta de un juego para la promoción del ODS12 a través de la metodología ‘design thinking’.

A partir de esa formación, se conformaron equipos de trabajo en cada universidad para que, supervisados por profesores, los estudiantes realizaran un trabajo de búsqueda y recopilación de etiquetas y certificaciones de sostenibilidad en sus países. Asimismo, debían fotografiar productos con dichos distintivos, con el objetivo de familiarizar con las dificultades que experimentan los consumidores para identificar productos sostenibles y con la confusión que se genera por ciertos reclamos publicitarios que aluden a propiedades de los productos relacionadas con la sostenibilidad, sin cumplir realmente con ninguna verificación externa.