Teresa Mata: “Confrontar la Universidad de León con la Junta no es una buena idea”

La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata Sierra, reconoce que su candidatura al rectorado de la Universidad de León fue una sorpresa después de comprobar que solo dos candidatos se habían postulado al cargo y no defendían su modelo de institución. “Pensé que era mejor abrir el abanico”, responde en una entrevista con ILEÓN.

La que fuera la primera mujer subdelegada del Gobierno en León (desde el año 2015 al 2018), secretaria General de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León entre el año 2007 y 2009 se disputa contra la también catedrática Nuria González el hito de ser la primera mujer en conseguir llegar al puesto más alto de la institución académica. Si alguna de las dos se impone en la carrera electoral al hombre que también persigue el birrete negro, el catedrático de Derecho Juanjo Fernández.

Mata, originaria de Alcalá de Henares, ha estado vinculada durante mucho tiempo a la Universidad de León, de la que ha sido Secretaria General siete años y, actualmente, directora de uno de sus departamentos.

En su programa (completo al final de la entrevista), bajo el lema 'Res non verba' ('Hechos, no palabras'), Mata Sierra defiende una universidad “cuidadora, integradora y líder”.

¿Por qué decides presentarte como rectora?

Creo que estamos en la casilla de salida porque el rector Marín ha acabado su segundo mandato y por lo tanto ya no podía repetir, y creo que tocaba hacer una reflexión, en mi caso, si el bagaje y los casi 32 años que llevo en la universidad me demandaban intentar asumir este compromiso, que no deja de ser intentar servir a la comunidad universitaria. Y finalmente, después de darle muchas vueltas, porque lo he estado valorando mucho tiempo, más de un año valorando la posibilidad, y a la vista de que no se animaba nadie más, porque solo teníamos dos candidatos, pensé que era mejor abrir el abanico.

¿Cómo valoras el mandato del rector saliente? ¿Qué cosas te parecen positivas y qué negativas?

Positivo, muchas cosas, sin lugar a duda. Yo creo que quizá porque también he pasado por el rectorado, y sé la carga que supone estar en un rectorado, no me parece bien entrar como un elefante en cacharrería. Quizá lo cómodo siempre es hacer mucha crítica, pero yo asumo que el trabajo que se ha hecho en muchas cosas es muy bueno, y yo lo que pretendo es consolidar todo lo bueno que se ha hecho, que es mucho, y obviamente resolver carencias, que puede haberlas y las hay, porque por mucho que tú quieras hacer desde un rectorado, todo no se puede hacer. Sin crítica a lo que se ha hecho, pero ni por este rector ni por los anteriores, creo que han asumido su papel, y que la universidad ha llegado hasta aquí gracias a ellos.

Respeto absoluto a todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Quizá lo que menos me gusta son algunos enfrentamientos que todos hemos conocido, con sindicatos, por mi carácter creo que son evitables.

Uno de los 'marrones', llamémosle así, que deja el actual rector es la petición de la Facultad de Medicina a la Junta de Castilla y León, ¿cuál es la postura de Teresa Mata este asunto?

Hace mucho tiempo, más de dos años, yo ya me mostré a favor, pero el mayor problema que teníamos era el profesorado. Parece ser que hay una memoria que justifica que tenemos los medios. Voy a tender a creerme que lo que se ha puesto en esa memoria, por la persona que la ha hecho, que a mi juicio tiene total solvencia. Si tenemos los medios, ya tenemos mucho ganado. Lo que pasa es que tenemos que tener inteligencia en el planteamiento.

Yo creo que confrontar con la Junta de Castilla y León no es una buena idea o sacar noticias como las últimas del rector que además está en funciones desde febrero.

¿Qué queremos? Medicina, ¿no? Pues vamos a buscar vías donde planteemos propuestas razonables, y si la Junta nos dice que no a una de máximos, pues vamos a buscar otras alternativas.

Yo creo que para la Universidad de León se merece tener aquí la Facultad de Medicina, y voy a luchar con todas mis fuerzas, pero con inteligencia. Intentaré, como decía Unamuno, convencer mejor que vencer.

Hablamos de Unamuno que fue rector de la Universidad de Salamanca, y ahí surge otra pregunta, ¿cedería Teresa Mata que Salamanca tuviera veterinaria a cambio de que la Universidad de León tuviera Medicina?

Tenemos que tener en cuenta la necesidad, es decir, el volumen de egresados que hay, y en el caso de Medicina yo creo que no estamos en el mismo caso, por un motivo. La sociedad está absolutamente concienciada de que hacen falta más médicos. En el tema de Veterinaria, yo creo que no es el mismo caso. ¿Realmente hay demanda suficiente a nivel de Comunidad Autónoma para que se formen 100 o 120 titulados más en Veterinaria? ¿Realmente esa demanda social existe? Si existiese, yo estaría dispuesta a ponerme a hablar de ello. Si no, yo creo que no son comparables.

Como rectora lo que intentaría es no implantar solo Medicina, necesitamos también otros estudios que son muy demandados, en el tema de comunicación, redes… hay mucha demanda social

Y otra cuestión pendiente también es la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Si Teresa Mata resulta vencedora de las elecciones, ¿cómo apostaría para que León fuese sede de esta agencia?

Pondría toda la carne en el asador, como en mí es habitual. También digo, no creo que estuviera solo en mi mano. De hecho, una de las cosas que yo creo que hay que empezar a hacer y a cambiar, sea yo rectora o el resto, es que la universidad tiene que estar más presente, en todas las demandas sociales, y posicionarse. En esta provincia han pasado muchas cosas, y la universidad está siempre de perfil, y esto no puede ser. Entonces en este caso, desde la universidad, no solamente el apoyo, sino intentar convencer a las instituciones que esté su sitio, pero con realismo. No se puede generar más frustración, y yo creo que hay que decir la verdad. Es fácil que no esté en nuestra mano, pero nosotros sí que vamos a hacer todo lo posible, y yo creo que eso es lo que la gente valora, al final. Es que en los últimos años tantas cosas venían y venían, y han dejado de venir, que no puedes tampoco vender una cosa más.

El nuevo rector tendrá que adaptar sí o sí los estatutos a la nueva ley de universidades.

No solamente eso. Es que a mí me ha sorprendido muchísimo que el estatuto vigente es el que hice yo en el año 2003, porque yo fui la presidenta de esa comisión, y ni siquiera se ha adaptado a la reforma de la LOU de 2007. De ahí han venido muchos problemas que hemos tenido últimamente con las candidaturas. Hago un agradecimiento especial a quienes fueron parte de esa comisión, porque trabajamos como locos en sacar el estatuto. Siempre he dicho, lo debimos hacer muy bien porque no han sido capaces de tocarlo. Pero, claro, esto al final está dando problemas.

Si fuera el estatuto solo, no estaría yo tan preocupada. Hay desarrollos normativos que afectan fundamentalmente a la estabilización de plantilla, etcétera, que siguen sin hacer. Y la excusa es el dinero y el no dinero, pero la norma tiene que estar, con independencia de que consigas después la financiación. Por supuesto es lo primero.

¿Te parecen positivos algunos cambios de la LOSU? Por ejemplo, plantean un mandato de rector de seis año...

Como digo, yo fui presidenta de la Comisión Estatutaria del Desarrollo de la LOU, y ya entonces lo valoramos. Porque un segundo mandato hace que, normalmente, quien esté quiera terminar su proyecto y cuatro años son pocos, pero ocho son muchos. Yo creo que en la Universidad de León, lo que he vivido, es que los segundos mandatos de los rectores, por desgracia, no son como los primeros. El segundo mandato, tienes un problema, y es que para seguir necesitas votos. Y no sé por qué en esta universidad (yo no lo comparto) los votos son a costa de yo te ofrezco, yo te doy y prometer. Yo me he negado.

Creo que necesitamos cabezas en las instituciones que tengan muy claro lo que es el interés general y el particular de quedar o no quedar es secundario. Entonces, me parece perfecto. Quien salga tiene seis años, y en esos seis años lo que sí que digo es que tiene que haber rendición de cuentas, pero no una vez a mitad del mandato, no. Todos los años en claustros operantes, no inoperantes donde la gente va a leer un rollo que a nadie le interesa, sino salir todos los días a dar cuenta de lo que se está haciendo.

Una parte muy importante de la universidad, por supuesto, son los alumnos. Y un hecho es que cada vez hay menos jóvenes en la provincia y por tanto cada vez hay menos alumnos. ¿Cómo se podría revertir este proceso?

No hay una única fórmula. Es verdad que vuestras generaciones son menos numerosas que las nuestras, por lo cual este modelo de caída de número de alumnos es lógico. Pero cuando a ti te cae la gente joven, tienes que buscar otros números. ¿Dónde los puedes encontrar? En la gente que necesita formación durante todo su desarrollo profesional o gente mayor que se enganchan cada vez más al estudio. Nosotros en la Facultad de Derecho tenemos un grupo de tarde con mucha gente mayor que le apetece estudiar. Lo que hay que hacer es incrementar el número de alumnos porque eso supone incrementar nuestro tamaño e incrementar nuestra financiación. Una asignatura pendiente de la Universidad de León es la enseñanza semipresencial y no presencial, porque eso te permite llegar a todo el mundo.

La pandemia, gracias a Dios tuvo alguna ventaja -pocas pero alguna tuvo-, nos ha enseñado a utilizar otro tipo de docencia. Vamos a intentar meter posgrados como experimento (porque siempre son más cortos y son más asumibles) y másteres y títulos propios para conseguir un volumen de alumnado mayor.

El hecho de tener titulaciones no presenciales, hace que tengas que tener recursos a disposición de alumnos que trabajan para que no dependan tanto de su disponibilidad horaria. Lo que hace falta es dar calidad y la calidad la damos las universidades públicas.

¿Cómo encajamos las demandas del antiguo PAS, ahora PTGAS, de mejoras de autorización salarial o en sus puestos de trabajo con los recursos limitados que tiene una universidad?

Los recursos son limitados pero también hay que tener voluntad de mejora. Yo creo que nuestro PTGAS tiene reivindicaciones que son absolutamente justas. Hay que diseñar una carrera profesional, horizontal y vertical; la gente tiene todo el derecho a saber dónde puede llegar si se esfuerza. Creo que hace falta un diseño clarísimo de carrera profesional. Algunas de las reivindicaciones de nuestro Personal de Administración y Servicios son absolutamente justas, hay que ponerse con ellos y con sus órganos de representación a ver qué es lo que más prioritario debe hacerse y deben hacerse mejoras.

Las cosas tiran gracias a todos y si una de las patas de la universidad no está contenta, tenemos un problema para todos. Yo creo que hay que motivar un sentimiento de pertenencia a la Universidad de León, de creernos esta casa y de saber que tenemos que hacer de la universidad lo mejor posible para todos, para todos los que estamos dentro de ella.

En cuanto a infraestructuras, queda otro tema pendiente del rector saliente, que es el macroedificio de estudiantes. ¿Planteas cambiar el uso que se le va a dar a ese edificio o mantener esa idea?

No se puede llegar a un rectorado como un elefante en cacharrería. Tienes que ver la motivación de ese edificio y sobre todo si se ajusta a las necesidades reales de la universidad.

¿Crees que ese edificio no se ajusta a las necesidades reales de la universidad?

Yo lo creo. Yo eso antes lo utilizaría para la facultad de medicina, por ejemplo. Yo creo que eso es una cosa que lleva rondando la cabeza de muchos rectores mucho tiempo y se les ha ido un poco la mano, a mi juicio. Puede ser utilizado para las startups, servicios administrativos, otras titulaciones o incluso, si realmente a lo mejor lo de la facultad de medicina tiene visos, dedicar una parte para, mientras se pueda hacer otro edificio, empezar allí. Yo tengo la tendencia a pensar que es un poco megalómano para ese uso. Con menos dinero se hubiera dado el mismo servicio. Me alegro de que lo hayan hecho, porque es un edificio más, pero creo que hay que mejorar un poco su finalidad.

¿Y qué hacemos con el campus del Bierzo? Porque, aunque los datos no han sido tan malos como hace algunos años, no termina de despegar realmente el campus...

Si oyes al rector ayer, que no estábamos precisamente en la campaña, está divino de la muerte. Yo creo que eso no es así. A ver, también hay que ser realistas. Es un campus vinculado al de León, más pequeño, y no vamos a pretender que el campus de Ponferrada llegue a 12.000 alumnos pero sí que tiene que llegar a ser autosuficiente. Creo que la residencia de estudiantes ayuda y hay que reforzar las ingenierías con algún título más, ya sea de máster o de posgrado, que podamos llevar allí. Tenemos ahí algunas titulaciones que no son muy caras, relacionadas con comunicación, redes, periodismo, cine, otra vez, igual con otro planteamiento. Ampliar el espectro de oferta y sobre todo mantener porque si no ese campus se muere.

Si resultas ganadora de las elecciones, ¿cuál sería tu primera medida a llevar a cabo?

Seguramente dirigirme a la comunidad universitaria, agradecérselo honestamente a todos, a los que me voten y a los que no y decirles claramente que voy a ser la rectora de todos y para todos. Y que espero de mis compañeros, de todos ellos, absoluta colaboración para hacer una universidad mejor. Eso sería, seguramente un correo en esos términos.

