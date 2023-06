Juan José Badiola, nuevo Honoris Causa por la Universidad de León: “Guarden las mascarillas por si acaso vuelven”

“Mañana (por el martes) se produce el cierre oficial de la pandemia tras tres años muy duros, pero guarden las mascarillas por si acaso vuelven; creo que no hay que decir por qué”. Con estas palabras se anticipó el veterinario Juan José Badiola a la medida que entrará en vigor este martes, cuando dejará de ser obligatoria la utilización de mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y residencias.

Badiola, que celebró que se produzca esta “buena noticia” sobre una de las “grandes herramientas” para el control de la pandemia, tal y como se refirió a la mascarilla, a cuyo uso “hay que tenerle un gran agradecimiento”, apuntó que la conversión de su uso en voluntario se produce en una estación, el verano, en la que “la circulación de virus decrece sustancialmente”.

No obstante, aunque afirmó “comprender” que no sea obligatorio su uso en las farmacias, no tuvo la misma consideración para “ciertas partes del sistema sanitario”, como “las urgencias, donde estás cuatro o cinco horas esperando en un recinto cerrado”, así como con personas vulnerables o en las visitas a enfermos, que “a veces parecen una feria”. “Yo ahí sí tendría cuidado”, remarcó.

El doctor en Salud Animal, Juan José Badiola, hizo estas consideraciones minutos antes de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de León. Acompañado del rector de la institución académica, Juan Francisco García Marín, el veterinario trasladó la “enorme satisfacción” que el produce que “la Universidad de mi tierra me haga de los suyos”, ya que se declaró “leonés por los cuatro costados” con “un vínculo indestructible con la provincia”.

En una sala que lleva el nombre del “ilustre leonés” Félix Gordón Ordás, que “fue presidente de la República y una persona por la que todos los veterinarios sienten devoción al ser hombre importante para la profesión”, Badiola mostró su “satisfacción” por el hecho de que también sea otro veterinario, el rector de la ULE, quien le entregue el título de Doctor Honoris Causa.

“Curiosamente, me aprecia la Universidad de León y me siento muy valorado y apreciado en León, es algo que me estima. Nadie es profeta en su tierra y yo no lo soy aunque a veces trate de serlo”, comentó Juan José Badiola, quien se definió a sí mismo como “una persona del renacimiento”, al tratar de ejercer “la docencia -mediante la que ha enseñado a 50 promociones de veterinarios-, la investigación y el servicio a la sociedad”.

En cuanto a su misión como docente universitario, destacó que su objetivo es “procurar conseguir enseñar lo mejor posible y querer a tus alumnos”. Respecto a la divulgación y la tarea de “explicar las cosas que no son tan fáciles”, apuntó que ha procurado “que la gente de la calle, a la que nos debemos totalmente, lo pueda comprender a través de los medios de comunicación”.

“Para mí es un honor ser Doctor Honoris Causa, que es el título más importante que puede conceder una universidad; me siento muy honrado y agradezco rector y toda ULE que haya tenido esta distinción conmigo”, concluyó Badiola.