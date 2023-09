El sueño tecnológico y de limpieza ambiental de un joven leonés

El joven leonés César González Fernández ha desarrollado una iniciativa en forma de aplicación, sencilla y rápida de usar, para usuarios interesados en la importante tarea de limpieza del medio ambiente. Clean Something For Nothing, tiene el propósito de promover hábitos saludables y la conservación de la madre Tierra a través de la recogida de basuraleza.

Todo comenzó en el año 2018 cuando César salió a recoger basura en los alrededores de su casa, se dio cuenta de que en diez minutos había recogido una bolsa y había ayudado a mejorar el medio ambiente. A partir de ahí, comenzó a buscar en Internet y encontró a mucha gente que también recogía basura y estaba concienciada por limpiar el mundo.

Cuando el hastag #cleansomethingfornothing se viralizó en redes, decidió junto con su amigo Léster, experto en programación que conoció en plena pandemia por videollamada, crear una app que permitiera limpiar el planeta de toda la basuraleza. Durante su desarrollo probaron 15 apps de limpieza, leyeron varias reseñas y hablaron con grupos locales de recogida de basura para poder crear la aplicación perfecta.

Finalmente, en febrero de 2022 lanzaron el proyecto: Clean Something For Nothing, disponible en tres idiomas: español, inglés y francés. “El funcionamiento es muy sencillo, se trata únicamente de tres pasos: recoger basuraleza, tomar una fotografía del antes y el después, y publicar en un post incluyendo el número de bolsas junto con la ubicación”, cuenta César.

César estima que a día de hoy, se producen 2,12 billones de toneladas al año en todo el mundo, “La aplicación surgió más por una necesidad que por otra cosa, la basura es un gran problema, la gente en un solo día recogiendo residuos se da cuenta del impacto que genera en nuestro planeta”. Además, confiesa que es una “muy buena forma de relacionarse con gente y de hacer amigos mientras cuidas del planeta”.

El objetivo principal de César y Léster es reducir la cantidad de basura generada y buscar la forma de monetizar la app: “Esta idea surgió de dos chavales que a la vez que trabajaban se dedicaban a construir una aplicación. Ha sido muy duro y nos gustaría poder dedicar más tiempo y recursos para mejorar .”

Actualmente, César vive en Luxemburgo y gracias a Clean Something For Nohing, calculan que han conseguido recoger 509 toneladas en 57 países, obteniendo resultados extraordinarios en muy poco tiempo.