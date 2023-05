Regantes del Páramo Bajo se plantan para exigir el cambio de las tuberías que acumulan 280 reventones

Integrantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo se concentraron este viernes en Pobladura de Pelayo García para volver a reclama a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa, el cambio de 57 kilómetros de tubería de la red de riego, que acumulan 280 reventones y que suponen el 22 por ciento del trazado de los sectores I, II y V.

En un mes de campaña acumulan 14 en las estaciones afectadas y la movilización se celebró precisamente junto a una fuga localizada en la estación de bombeo de Pobladura, que contabiliza cuatro en día y medio.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Herminio Medina, explicó que Seiasa argumenta falta de presupuesto para no hacerse cargo de una intervención que consideran imprescindible. “Los regantes no pueden aguantar. Así buscan la ruina de estos sectores porque no se puede regar y si no se riega, no hacemos nada. Saben que si hay más reventones igual la gente pide movilizarse”, señaló.

Seiasa ha convocado para finales de mes una reunión para abordar el tema a la que la Comunidad acudirá con cierto escepticismo. “Yo al menos no les creo nada. Iremos por educación, pero que se pongan las pilas. La obra es de ellos; nosotros somos usuarios de la red, pero ya pusimos en ella 19 millones”, subraya Medina, que hoy trasladó la situación a Asaja, cuyos responsables provinciales se comprometieron a movilizar a su base social para participar en los actos de protesta que convoquen, en su caso, agotadas las vías de diálogo sin respuesta satisfactoria.