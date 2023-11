Derecho de rectificación de Achilles Renewables

“Achilles Renewables”, con denominación social Achiles Ingeniería Fotovoltaica S.L., manifiesta su profunda preocupación y decepción ante la publicación sesgada e inexacta realizada por iLeón en relación con nuestro proyecto. Creemos en la transparencia y la comunicación honesta y resulta lamentable observar cómo la información ha sido distorsionada de manera significativa. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de ejercer el derecho de rectificación establecido por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, respecto a la noticia publicada en el siguiente enlace: https://ileon.eldiario.es/tierra-verde/conversacion-bar-propone-resucitar-suroeste-leon-nuevo-pantano_1_10667198.html

Es fundamental destacar quiénes somos y el origen de nuestro proyecto. Achiles Ingeniería Fotovoltaica y sus socios cuentan con referencias internacionales en el sector de las energías renovables desde 2006, abarcando diversos países como Canadá, EEUU, México, Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina, España, Portugal, Italia, Francia, República Checa, Alemania, Bulgaria, Rumania, Finlandia y China. Algunas de estas referencias se han realizado para las mayores empresas del sector, tanto inversores como tecnólogos y constructores.

La referencia a la conversación de bar como el origen del proyecto imprime un matiz absolutamente peyorativo, que no se ajusta a la realidad de lo manifestado ni al contexto en que esa terminología fue empleada. La conversación en cuestión surgió a raíz de la noticia de que un joven abandonaba el valle por falta de oportunidades, motivación que llevó a Achilles a estudiar los caudales, recursos de oposición publicados en el BOE, y con datos exactos del proyecto preexistente, conceptualizar un proyecto para el valle. Este incluye la regulación del caudal, agrivoltaica, generación de hidrógeno, entre otras energías renovables, cumpliendo con todos los objetivos de sostenibilidad posibles y en coordinación con las instituciones locales. Describir nuestro proyecto como una “megacentral hidráulica” es extremadamente incorrecto.

Durante la entrevista, nos encontrábamos en Finlandia brindando servicios de asesoramiento para un proyecto de hidrógeno internacional, detalle de relevancia en este contexto y que no se menciona en el artículo. Dado que hicimos un gran esfuerzo para coordinar la entrevista desde un hotel, en ese momento no disponíamos de los datos exactos del proyecto original de la presa (cuyo desarrollo no estuvo a cargo de nuestra empresa, sino que simplemente analizamos su capacidad para verificar la posibilidad de regulación del caudal). En esa situación, indicamos a la periodista que dicha información podía encontrarse en el Boletín Oficial del Estado, BOE, y otros documentos oficiales.

En relación con los fondos propios, queremos destacar que sólo el coste estimado de Ingeniería y Desarrollo del proyecto puede alcanzar los 5 millones de euros. Hasta la fecha, no hemos solicitado ayuda, fondo o inversión a terceros, ni hemos insinuado la solicitud de fondos europeos a la periodista. La financiación se ha basado en recursos propios. Sin embargo, son necesarias las asociaciones futuras con inversores comprometidos con proyectos sostenibles. De hecho, la intención de participación en el proyecto ya ha sido manifestada por diferentes compañías.

Contrariamente a lo informado, mantenemos una comunicación abierta y constructiva con alcaldes y líderes locales. Contamos con el apoyo de varios municipios y estamos comprometidos a seguir dialogando con todas las partes interesadas. La afirmación de la periodista de que “solicitamos apoyo sin proporcionar datos” es completamente falsa. Durante la reunión presentamos el proyecto, el levantamiento topográfico, la simulación de la presa en 3D, el modelo financiero explicando sus resultados, entre otras informaciones relevantes.

Para obtener información más detallada sobre el proyecto, invitamos a visitar nuestra página web www.proyectoeria.com En este espacio, ofreceremos actualizaciones sobre el estado del proyecto para prevenir la propagación de errores como los mencionados. Además, proporcionaremos información sobre colaboradores, tecnólogos e inversores a medida que las publicaciones sean autorizadas. Es importante señalar que la periodista fue informada acerca de la existencia de inversores interesados, información que lamentablemente también omite en su artículo.

Aunque la entrevista no fue grabada por nuestra parte, ya que no imaginábamos tal despropósito, extendemos la autorización al periódico para su publicación. Esto refleja nuestro compromiso con la transparencia y la corrección de cualquier malentendido.

“Javier Díez no ha abandonado su pueblo ni lo va a abandonar”.