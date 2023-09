El Teléfono de la Esperanza presenta una campaña dirigida a jóvenes con un concierto en Madrid

Cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. En España es el primer motivo de muerte por causa externa. Son 11 personas al día. 4.097 suicidios en el año 2022, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al año anterior. El número de suicidios en menores de 20 años en el 2022 fue de 84, frente a los 75 de 2021 (según los datos provisionales del INE del 2022).

El aumento de casos de conducta suicida de los últimos años resulta aún más preocupante entre la población joven, entre la que ha aumentado especialmente. Por ello, la ONG ha organizado una nueva campaña dirigida a los jóvenes, 'Hope is in the air' ('La esperanza está en el aire', modificando el nombre de la más reconocida obra del artista Banksy, 'Love is in the air').

Además, llevan también a cabo el proyecto 'Agarra la vida', en el que organizan un concierto solidario en el WiZink Center de Madrid el día 7 de septiembre a las 20.30 horas. Rozalén, Arkano, Ismael Serrano, Nena Daconte, Fetén Fetén, El Langui, Huecco, DJ Nano y Blanca Paloma son algunos de los artistas que participarán en este concierto solidario. Las entradas tienen un precio de 20 euros y se pueden adquirir a través de este enlace o la web del WiZink. Cabe destacar que la fila 0 está abierta.

Además, el 10 de septiembre a las 20 horas los 29 centros que el Teléfono de la Esperanza tiene en España, han organizado, como cada año y sumándose a millones de personas en el mundo, la Lectura del Manifiesto por la prevención del suicidio y el encendido de velas en recuerdo de personas que han fallecido por suicidio y de las personas de su entorno.

Dentro de este proyecto también se encuentra el Festival de Cortometrajes Agarra la Vida. En esta IV edición presentan los cortometrajes finalistas entre los días 1 de septiembre y 10 de octubre.

El Teléfono de la Esperanza, actualmente, dispone de tres medios para atender las peticiones de ayuda: el teléfono 717003717, el mail ayuda@telefonodelaesperanza.org , y el chat para jóvenes desde la App CONÉCTATE.SOCIAL.

Algunas cifras

De las 183.372 peticiones de ayuda totales recibidas en 2022, 6.588 personas presentaban ideación suicida, 1.479 personas estaban atravesando una crisis suicida, es decir, contemplando ya un plan más o menos elaborado sobre cómo quitarse la vida y 331 personas contactaron cuando el acto suicidio ya se había iniciado, con un suicidio en curso.

Los datos del primer semestre de 2023 también están mostrando un incremento en el número de solicitudes de ayuda con respecto al mismo período de 2022.

Según los últimos datos del INE, de las 4.003 muertes por suicidio que hubo en 2021, 22 fueron de menores de 15 años y 316 de jóvenes entre 15 y 29 años. La etapa de la adolescencia es una etapa en la que se incrementa el riesgo.

Del total de peticiones de ayuda recibidas en el Teléfono de la Esperanza en el año 2022, 12.396 fueron de menores de 25 años. Si vemos por temática el 6,2% fue por crisis de proyecto vital, 9, 58% por ideación suicida, por crisis suicida 2,31% y por suicidios en curso 0,65%. Las peticiones de ayuda en jóvenes menores de 25 años, el 46% son hombres y el 53% mujeres.

Programación en León

Para dar visibilidad a esta causa, desde la sede de León del Telefóno de la Esperanza se han organizado diversas actividades:

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

Desde el Teléfono de la Esperanza de León hemos habilitado un autobús para facilitar el desplazamiento al concierto solidario “Agarra la vida” que se celebrará en Madrid el 7 de septiembre. La reserva de plazas puede hacerse a través de la agencia de viajes Leontur.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

- MARCHA “GLOBOS DE ESPERANZA”. A las 19:00hs comenzará una pequeña marcha con globos desde distintos puntos de la ciudad, a la que puede unirse cualquier persona que lo desee. Los lugares de inicio serán:

- Catedral

- Plaza San Marcelo

- Guzmán

- Plaza de la Inmaculada

- Espacio Vías

- Arco de la Cárcel

A las 19:30hs llegaremos a la Plaza de Santo Martino, donde se hará entrega de los globos a Autoridades de diversos ámbitos desde los que se puede trabajar en la Prevención del Suicidio (Administración, Sanidad, Fuerzas de Seguridad, Educación, etc…).

Acto seguido tendrá lugar la lectura del Manifiesto por las Autoridades, un encendido simbólico de velas y finalmente, un Recital de Poesía, en el que participarán: Marcelo Tettamanti, Ana Ibis, Elvira Martínez Ropero, Roberto Bayón y la cantautora Isamil9.

- ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS: Por la noche los monumento más emblemáticos de la ciudad se iluminarán de color verde para dar visibilidad a la importancia de la Prevención del Suicidio.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA PARA EL TERCER TRIMESTRE. Uno de los puntos fuertes del Teléfono de la Esperanza para la Prevención del Suicidio es el fomento de la Salud Emocional a través de diversos talleres. Encontrarás toda la información e inscripciones en el siguiente enlace: https://telefonodelaesperanza.org/leon/actividades