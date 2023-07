León, la provincia más amiga del perro que es uno más en la familia

Cada 21 de julio se homenajea a un animal de cuatro patas fiel e incondicional, considerado el mejor amigo del hombre y de la mujer, el perro. Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en la vida de cada vez más personas.

Y los datos lo confirman, ya que en 2022 la Consejería de Agricultura, en el cómputo por provincias, destacó que la de León es la que más perros ‘activos’ tenía, 53.098 canes, muy por encima de la siguiente en el ranking, Valladolid, con 38.427 ejemplares, y Burgos, que es la tercera en número de perros censados, 34.444. En la provincia leonesa además hay dos razas autóctonas singulares asociadas al mundo del pastoreo: el mastín leonés y los carea.

Una relación centenaria

El perro es el animal de compañía por excelencia. Según la nueva ley de protección animal, un animal de compañía es aquel animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo. En todo caso, perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía.

Pero antes de esta denominación estipulada por la ley, la relación entre humanos y perros se remonta a hace miles de años, cuando los humanos descubrieron que estos animales podían brindar protección y compañía. La domesticación de los perros fue un paso importante en la historia de la humanidad, ya que se han convertido en compañeros indispensables en nuestra vida cotidiana. Desde entonces, los perros han mostrado una lealtad y devoción inquebrantables a sus dueños. Su amor incondicional y su capacidad para brindar consuelo emocional han sido reconocidos por terapeutas y profesionales de la salud mental, lo que ha llevado al desarrollo de programas de perros de terapia en hospitales y centros de atención.

Pero los beneficios de tener un perro van mucho más allá del apoyo emocional. Los perros son excelentes compañeros de ejercicio. Su energía y entusiasmo se transfieren a sus dueños, manteniéndolos activos. Pasear al perro no solo le da la oportunidad de hacer ejercicio, sino que también fomenta la socialización con otros dueños de perros y promueve la interacción con su entorno.

En un mundo donde el estrés y la ansiedad son desafíos diarios, los perros se han convertido en una fuente constante de alivio. Acariciar a un perro libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto explica por qué tantas personas encuentran consuelo en tener un perro, especialmente en momentos de soledad o tristeza.

Además, los perros son guardianes incansables de nuestros hogares y familias. Su agudo oído y su instinto protector los convierten en excelentes compañeros de seguridad. A menudo, su mera presencia es suficiente para disuadir a los intrusos y darnos tranquilidad. Que se lo pregunten al mastín leonés, que solo con aparecer deja claro el lugar de cada uno.

Un vínculo de gratitud

A pesar de todas estas ventajas, es fundamental recordar lo importante que es adoptar en lugar de comprar un perro. Bajo la nueva ley de animales de 2023, que tiene como objetivo proteger y promover el bienestar de los animales, es importante fomentar la adopción responsable de mascotas. Las protectoras están llenas de perros que necesitan hogares cariñosos. Adoptar un perro no solo le da una segunda oportunidad a ese animal, sino que también ayuda a combatir el comercio ilegal de perros.

La nueva ley de animales de 2023 refuerza la importancia de la adopción y establece normas más estrictas para la cría y venta de perros. Más que nunca, es importante conocer los beneficios de aceptar y apoyar los esfuerzos de las organizaciones locales de refugio y socorro.

Al adoptar un perro, fomentas una relación compasiva y respetuosa con los animales. Envías un mensaje claro de que los animales merecen ser tratados con dignidad y cuidado. Además, al adoptar, estás creando espacio en el refugio para otros perros que lo necesitan, ayudando a reducir el hacinamiento y brindando una oportunidad para los perros que aún esperan un hogar.

Hoy es un día para honrar a estos seres leales y amorosos que tanto amor y felicidad nos han brindado. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel como cuidadores responsables y defensores de los derechos de los animales.

Una responsabilidad cívica

Las normas estatales y municipales de León regulan los paseos de perros. Entre algunas de las indicaciones destacan que los perros deben ir siempre atados con una correa de una longitud máxima de 1,5 metros; deben caminar por la derecha, cerca de los edificios, sin molestar a los peatones; y no se permiten perros en el carril bici.

En la ciudad de León, los dueños han sido multados por diversas infracciones, como dejar a los perros sueltos -un elevado número de esas denuncias son en la ribera del Bernesga fuera de las zonas de esparcimiento canino-, no usar bozal en perros potencialmente peligrosos y perros sin licencia. Todas estas normas están estipuladas en la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos, 1995. En el artículo 8 se regula que en las vías públicas los animales solo pueden circular si van con correa. En caso de no hacerlo se considera una infracción leve que puede llegar a los 750 euros. Sin embargo, las dudas surgen, como comentamos, orilla del río por la escasez de señales donde no se sabe con exactitud cómo se delimitan las Zonas de Esparcimiento Canino, lo que trae como consecuencia sanciones como las 47 que constan del 2022.

Los perros potencialmente peligrosos deben llevar bozal y no se permiten dos perros al mismo tiempo. Es recomendable consultar la normativa oficial y el listado de perros considerados potencialmente peligrosos por la comunidad autónoma. Además, se requieren documentos como historia clínica, fichas de identificación y seguro de responsabilidad civil obligatorio para perros potencialmente peligrosos. Existe una aplicación móvil llamada 'DataPets CyL' que permite acceder a los datos de los perros registrados en Siacyl, la base de datos de identificación de mascotas de Castilla y León.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el mejor amigo del hombre y de la mujer no se merece menos que cuidarle con cariño y respeto hacia las normas de convivencia con los demás.