León se mentaliza de la importancia de la actividad física para cuidarse

El 17 de abril se celebra la XIV edición del Día de la Educación Física en la Calle (#DEFC2024). Una jornada que tiene el objetivo de poner en valor la importancia de un estilo de vida activo y saludable, poniendo especial énfasis en el bienestar mental.

Esta iniciativa, que germinó en 2011 de la mano de Fran Flórez, ha ido creciendo año tras año, logrando que la educación física escolar sea reconocida como un pilar fundamental para el desarrollo integral de las y los estudiantes, en articular, y todas las personas, en general.

La edición de este año, bajo el lema 'Educación Física y Salud Mental', no sólo busca fomentar la actividad física entre los más jóvenes, sino también concienciar sobre la importancia de cuidar la mente y el cuerpo. Es una oportunidad única para demostrar que la educación física puede y debe ser un vehículo para promover el bienestar, que incluye tanto la salud física como la mental, algo de lo que León sabe mucho y gracias a experiencias muy diferentes y enriquecedoras.

María López Recacho

Entre los profesionales que dedican cuerpo y alma a la actividad física se encuentra María López Recacho, monitora multidisciplinar con más de dos décadas de experiencia promoviendo el cuidado y la salud de los leoneses. Comenzó realizando clases de Aeróbic y Step en mi Gijón natal por el año 1998. Se vino a León a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad.

Mientras realizaba la carrera, se fue formando en diversas disciplinas como en Ciclo indoor, Zumba y Pilates, combinando los estudios con trabajos de monitora en diversos centros deportivos de la ciudad. “A día de hoy sigo reciclándome, ya que en nuestro ámbito es muy importante estar actualizado y ampliando mi formación con estudios de Nutrición”, asegura María, que actualmente está trabajando en Altafit, en el centro comercial Plaza de León.

Cada vez existe más información sobre los beneficios que aporta el ejercicio físico y el deporte en todas las etapas de la vida, por lo que hay que decir que ha aumentado el número de personas que realizan actividad física semanalmente

Desde su Gijón natal hasta León, su carrera ha sido un constante aprendizaje y evolución, siempre con el objetivo de acercar el ejercicio físico a todas las personas, independientemente de su edad o condición física. “Cada vez existe más información sobre los beneficios que aporta el ejercicio físico y el deporte en todas las etapas de la vida, por lo que hay que decir que ha aumentado el número de personas que realizan actividad física semanalmente”, asegura, y defiende que los leoneses sí son conscientes de la importancia de incluir el deporte en sus vidas. Pero, aunque tiene una visión optimista, más de un tercio de la población española todavía es sedentaria, y a esto se suma que la pandemia hizo mucho daño a los centros deportivos a los que mucha gente, sobre todo personas mayores, no quieren volver.

Un sector muy vivo

Para ella existen diferentes motivaciones que animan a los leoneses a estar bien físicamente: se sienten más fuerte, más ágiles, tienen más resistencia, no le cuesta tanto subir unas escaleras, llevar la bolsa de la compra o coger a su hijo en brazos... “Empiezas a mejorar tu calidad de sueño, estás menos estresado y te encuentras mejor de ánimo, afrontas la vida diaria con más optimismo y empiezas a adquirir hábitos saludables y a ”engancharte“ de tal manera que si faltas un día lo echas de menos”, asegura María.

Además, los gimnasios lo ponen fácil, ya que una de las características clave suele estar en ofrecer variedad de servicios, amplitud de horarios y con unas instalaciones de calidad con diferentes áreas para realizar ejercicios de cardio, pesas, salas de clases colectivas, etc. “Lo más importante es el equipo humano que hay detrás y su capacidad para crear un ambiente positivo, acogedor y motivador. Es un sector muy vivo que ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes”, hace hincapié la monitora de su centro de trabajo.

María enfatiza la importancia de encontrar una actividad que nos motive y nos divierta, ya que es clave para mantener una práctica regular. “Puedo resumirlo en una palabra: ¡¡¡Muévete!!! Organiza tus prioridades. Una de las principales causas por las que la gente abandona es por la falta de tiempo, pero para estar con el móvil o viendo Netflix si lo hay, ¿verdad? Es importante que seas disciplinado y busques cualquier momento para moverte con una actividad que nos motive, que nos guste y que nos divierta”, anima.

Además, María aporta un consejo valioso para quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental: “Hay que ponerse en manos de un profesional, buscar asesoramiento de quien te puede ayudar realmente con criterio y seriedad. Muchas veces nos dejamos aconsejar por el influencer de turno que lo único que quiere es lucrarse a nuestra costa, pero cada persona es un mundo y tenemos diferentes necesidades. Hay que huir de promesas imposibles, no existen los milagros ni métodos mágicos”, finaliza dando con la clave más importante.

Centro deportivo BCP de entrenamiento personal

Hablamos con tres de sus entrenadores personales: Itziar Abascal Maza, Pedro Motta Álvarez y Leire Galletebeitia Aranzamendi.

La primera, Itziar, empezó como entrenadora en deportes de equipo de fútbol de base en la Cultural y Deportiva Leonesa; pasó por el Olímpico de León en la equipo femenino de la categorías de base y primer equipo en liga nacional; fue preparadora física en el Club Baloncesto León femenino en categorías de base y en el primer equipo de liga nacional femenina 2, además de entrenadora ayudante en dicho equipo y en equipos de la base; y entrenadora personal de deportista, principalmente futbolistas, hasta llegar hace dos años al centro deportivo BCP entrenamiento personal. C

Con todo su bagaje tiene claro la clave del éxito de centros como en el que trabaja: “La individualización. Todo está pensando y programado en base a lo que la persona necesita y es capaz de realizar. Por ello se obtienen resultados de una manera más eficiente, así como se eliminan dolores o molestias. Acompañar y supervisar el progreso de cada persona es imprescindible”.

Pedro Motta Álvarez, director de centro en BCP Entrenamiento Personal, lleva cinco años como entrenador personal y en el cargo de dirección de centro desde hace año y medio. “Mi experiencia me dice que cada vez son más las personas que nos piden asesoramiento específico con objetivos que no sólo tienen que ver con la pérdida de peso, como años atrás”, habla con conocimiento de causa. Los leonese recurren a ellos para mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades asociadas a la edad o el género (osteoporosis, sarcopenia...) y paliar o revertir los efectos del sedentarismo (diabetes, enfermedades cardiovasculares...). “Es nuestra responsabilidad como profesionales del ejercicio, no sólo concienciar, sino asesorar, motivar y acompañar a las personas en su proceso para conseguir que el ejercicio forme parte de su vida”, reafirma el entrenador.

Y para terminar, Leire Galletebeitia Aranzamendi también es entrenadora personal en BCP actualmente, pero, también, realizó un trabajo conjunto con el fisio de una residencia de ancianos para mantener activos a los adultos con y sin patologías con programas de actividad física adaptada, clases de natación, clases dirigidas en gimnasios y es entrenadora en el club de atletismo en diferentes categorías. “En los últimos tiempos se busca entrenar por muchos más términos saludables que buscan una calidad de vida, más que los estéticos”, remarca.

La pandemia: un antes y un después

Todos coinciden en que la pandemia marco un antes y un después, reforzando una tendencia que ya era positiva en lo que al ejercicio se refiere. “Creo que es una realidad que los leoneses han tomado consciencia de la importancia de este en la mejora de la salud”, asegura Pedro. Los beneficios que aporta el ejercicio son más que conocidos, pero parece que ahora el mensaje ha calado y, al menos, vamos entendiendo el papel fundamental que este tiene, más allá de lo estético.

También con la covid ha habido un cambio de paradigma con la importancia que le damos, no sólo a nuestra salud física, también la mental y el deporte es clave para ello. Esto ha hecho que el sector crezca exponencialmente y la gente saque un espacio de su tiempo de ocio a cuidar su salud a través del deporte. “Poco a poco se ha ido tomando conciencia de lo importante que es dejar nuestra salud en manos de profesionales cualificados y que por ello eso supone un mayor coste acompañado, como no, de un mayor beneficio”, asegura Itziar.

La clave de su profesión es el dar a cada persona lo que busca y lo que necesita. Lo que consideran el punto diferenciador frente a otros sistemas de ejercitarse ya que proporcionan un programa adaptado a las características y objetivos de cada persona manteniendo un contacto directo con los usuarios.

“Si estamos hablando de salud el factor económico no debe medirse solo en término de lo que se invierte, sino también de lo que se obtiene”, puntualiza Pedro. A lo que Leire señala que: “la salud no tiene precio y menos cuando vez unos resultados que van adheridos a unos buenos hábitos”. Aunque hacer ejercicio siempre es mejor que no hacer nada, desde centros como BCP consideran que el riesgo que corre la persona con actividades de bajo coste es que quizás esté destinando esfuerzo y tiempo a hacer cosas que no se ajustan a lo que necesita, ni tienen una estructura y una planificación. “En el corto plazo son actividades que pueden tener un éxito relativo, pero debemos considerar si se ajustan a los objetivos de la persona, si son sostenibles y si son saludables en el largo plazo”, plantea Pedro.

En lo que a ejercicio se refiere, es fundamental entender que cada persona es distinta, y que el mismo ejercicio no funciona igual para todo el mundo Pedro Motta Álvarez

Estos profesionales apuntan a la diferencia notable que marca la individualización. Leire tiene claro que “dentro de nuestro trabajo como entrenadores personales nos centramos en conocer a la persona, nos preocupamos por sus objetivos y le damos la dosis de actividad física adecuada teniendo en cuenta las características de cada persona, ya que nadie es igual que nadie”. Algo que avala Pedro, porque “en lo que a ejercicio se refiere, es fundamental entender que cada persona es distinta, y que el mismo ejercicio no funciona igual para todo el mundo”.

A veces las personas no son conscientes de hasta donde pueden llegar, por tanto nuestro trabajo consiste en enseñarles lo que pueden llegar a conseguir Leire Galletebeitia Aranzamendi

Ellos les acompañan en el camino de crear ese hábito saludable e incorporar los entrenamientos en su día a día siendo siempre sinceros con lo que deben trabajar y porque lo tienen que trabajar. “A veces las personas no son conscientes de hasta donde pueden llegar, por tanto nuestro trabajo consiste en enseñarles lo que pueden llegar a conseguir. Nos volvemos cómplices y compartimos muchas más cosas que un entrenamiento juntos”, asegura Galletebeitia. Y Pedro remata: “Tratamos de ayudar a que todo el mundo encuentre la forma de que el ejercicio (en concreto el entrenamiento de fuerza) forme parte de su vida y de que no sólo sepan lo que le viene bien, sino que lo hagan y lo mantengan en el tiempo”.

Comenzar con pequeños hábitos saludables como ir caminando a los sitios, subir por las escaleras y escoger alimentos saludables para cada una de nuestras comidas Itziar Abascal Maza

Las vitales pequeñas cosas

Abascal da unas pautas para incorporar en la rutina para que los leoneses cuiden su salud: “Comenzar con pequeños hábitos saludables como ir caminando a los sitios, subir por las escaleras y escoger alimentos saludables para cada una de nuestras comidas. Escoger profesionales cualificados y que pongan nuestra salud como primer objetivo. Y comenzar por hacer deporte que nos enganche y que se convierta en un hábito, no solamente a través del entrenamiento de fuerza, que es imprescindible para toda la población, sino también pasear, andar en bici, salir a correr (si nuestro cuerpo está preparado), jugar al pádel, tenis, deportes de invierno, etc..”.

Por su parte Leire aconseja “mantener una vida activa y entrenar la fuerza; comer saludable, sin olvidarnos de salir con los nuestros y darnos algún capricho cuando queramos; controlar bien los tiempos de trabajo y dedicarse tiempo de calidad y descanso a uno mismo”. Y para terminar Pedro se queda con una única recomendación: “no subestimen el valor de los pequeños cambios. Ir caminando al trabajo, utilizar más las escaleras, comer más fruta y verdura, empezar a hacer ejercicio los días que les sea posible... Creo que son cosas totalmente infravaloradas, pero que repetidas en el tiempo tienen un impacto enorme en la salud”.

Laura Sánchez Piedrafita

El de Laura Sánchez es uno e los perfiles más completos de la provincia de León, en lo que a actividad física se refiere. Y para muestra un botón: actualmente, compagina su labor como docente de Educación Física en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de Santa María del Páramo con el entrenamiento personal enfocado a la mejora de la salud y la prevención de lesiones y, además, imparte actividades dirigidas en el gimnasio Supera.

“Desde niña tuve claro que quería ser profesora de educación física, así que primero me diplomé como maestra de educación física y después estudié INEF en la Universidad de León”, hace constar lo claro que lo ha tenido siempre. Desde el 2007 ha ejercido como profesora de esta materia en diferentes institutos de la provincia. En 2004 empezó su andadura en el mundo del fitness, y desde entonces, no ha parado de impartir clases de varias disciplinas (Body Balance, Body Pump, Ciclo Indoor, Pilates, Aerobic, Step, etc.).

“Sin descuidar nunca mi pasión por la actividad física enfocada a la salud, el wellness. He realizado diferentes formaciones con profesionales referentes en el ámbito tanto nacional como internacional y, después de tantos años de estudio, las ganas, las dudas y las inquietudes por aprender siguen presentes. Considero que soy una persona que se caracteriza por una permanente búsqueda de aprendizaje con el objetivo de mejorar diariamente mi práctica profesional”, resalta la profesional su constancia y disciplina, que traslada a sus clases.

Una “medicina” desde el ejercicio físico

Pero, fuera de su faceta laboral, Laura también es atleta en su tiempo libre, ya que participa en carreras, en las que consigue marcas impresionantes. “Empecé relativamente tarde, después de terminar mis estudios universitarios. Mis comienzos fueron participando en las carreras de la zona con mis compañeros del gimnasio y hasta hoy… espero seguir corriendo durante mucho tiempo”, desea la atleta. Se siente muy afortunada de poder seguir corriendo a pesar del paso de los años gracias a un entrenamiento equilibrado y bien planificado. Con todos estos perfiles para Laura “el ejercicio es medicina”.

Considera que el ejercicio no es sólo bueno, sino que es necesario para poder tener salud y calidad de vida. “El ejercicio es una prioridad en mi vida”, afirma. A Laura le gusta todo lo que esté relacionado con el ejercicio. Como profesora y entrenadora es muy gratificante ver el progreso y la mejora de tus alumnos o clientes. “Lo que más me molesta de este campo es el intrusismo laboral, la falta de regulación profesional del sector”, denuncia. Le parece fundamental ponerse en manos de profesionales cualificados, con conocimientos y formación que permitan hacer una labor segura y de calidad.

A pesar de que está haciendo ejercicio todo el día, muchas veces tiene que hacer encaje de bolillos para poder sacar tiempo para ella. “Así que muchos días tengo que madrugar bastante para entrenar antes de ir a trabajar. En función de los objetivos de carrera que tenga y las clases que tenga que impartir, voy planificando mis entrenamientos. Teniendo en cuenta que mi trabajo es muy activo, al final dedico bastante tiempo al ejercicio a lo largo del día”, explica su mecánica. Después de entrenar reconoce que se siente con las pilas cargadas, tanto a nivel físico como mental. Le ayuda a enfrentarte al día a día con muchísimas más ganas, energía y optimismo.

Nunca es demasiado tarde para empezar. Debemos dar prioridad al entrenamiento de la Fuerza.

Los datos médicos alertan sobre la inactividad física, llegando a ser un problema importante de salud pública, ya que se ha detectado diabetes de adultos en los niños, un aumento de la obesidad infantil o sólo 1 de cada 5 de personas cumple las directrices internacionales de actividad física, así que se deben seguir desarrollando intervenciones que favorezcan los niveles de actividad física recomendados.

“Mucho camino por recorrer”

“Quizá los más jóvenes se muevan más por razones más estéticas, pero sea la razón que sea, lo importante es que se realice ejercicio”, reconoce la profesora. Y aunque los leoneses, en particular, parece que han tomado más conciencia sobre la necesidad de hacer ejercicio para llegar a tener una calidad de vida saludable, Laura cree que “todavía queda mucho camino por recorrer. A pesar de que cada vez hay más información, todavía no hay suficiente adherencia al ejercicio”.

Para Laura el ejercicio físico, la alimentación saludable y el sueño reparador son pilares fundamentales de la promoción de la salud. “Nunca es demasiado tarde para empezar. Debemos dar prioridad al entrenamiento de la Fuerza. El mejor ejercicio es el que se hace con calidad, pero todos los días una mínima dosis, adecuada a cada individuo, la intensidad es la clave”, aconseja Laura para finalizar.

Cualquiera de las recomendaciones de estos profesionales de la actividad física deja claro que al final se trata de construir una serie de hábitos que no estén centrados en la satisfacción inmediata sino en el largo plazo y que se puedan integrar en el día a día con cierta facilidad. Es la mejor forma de invertir en uno mismo. La invitación está hecha. Ahora toca que los leoneses se muevan con un propósito vital: cuidarse.