Javi Rodríguez, la promesa leonesa de BMX que lucha por conseguir su experiencia olímpica en Shanghái

La cultura urbana evoluciona continuamente década tras década, desde la ropa, la música, pasando por el arte y también el deporte. Durante los últimos años varios deportes como el skate y el BMX (abreviatura de Bicycle Motocross) han tomado cada vez más protagonismo en las pistas de asfalto de las ciudades, incluso de las pequeñas como León.

Aquí ha dado sus primeros pasos Javi Rodríguez, un joven de 24 años que practica ‘freestyle street’ BMX, esta modalidad de ciclismo que busca obstáculos urbanos para hacer sus trucos acrobáticos con bicicletas más pequeñas, resistentes y manejables que las más comunes.

Javi empezó con 9 años, después de coger la bicicleta de un amigo suyo y enamorarse de un deporte que solo fue considerado olímpico en los juegos de Pekín en 2008, más o menos cuando él comenzaba a interesarse por este deporte urbano: “Siempre me gustó el skate y la cultura urbana. Lo que empezó siendo un pasatiempo acabó siendo mi pasión”.

Por aquella época, cuenta Javi, el BMX se estaba desarrollando con fuerza: “Quizá por haber empezado a ser olímpico, mucha gente estaba interesada y había mucho movimiento. Al principio bajábamos al skate park de León”, ubicado en el paseo de Papalaguinda, “o ibas por la calle y también era como un parque porque usábamos mucho la imaginación para hacer trucos”.

Un deporte que se puede aprender en redes

La imaginación era una necesidad para estos chicos, ya que a pesar de que existen ‘trucos’ (como llaman a las acrobacias que realizan en sus BMX) no había mucha información online al respecto, algo que ha cambiado mucho en los últimos años con la llegada de redes sociales como TikTok: “Cuando yo empezaba teníamos Youtube, pero tampoco aparecía mucha información útil sobre BMX. Ahora las redes sociales fomentan mucho el aprendizaje, hay muchísimos vídeos de gente enseñando trucos. Aunque ya todos están inventados, teníamos que usar mucho la imaginación porque no sabíamos cómo se hacía”.

Otro aspecto importante de esta visibilidad en redes sociales es la normalización de un deporte que, a ojos de algunas personas, no tiene buena imagen: “Es un deporte muy bonito que se ha puesto en mal lugar porque dicen que rompemos cosas en la calle. ¡Qué va! Por qué íbamos a hacer eso si para nosotros un banco o una barandilla es lo que nos sirve para practicar”, defiende Javi.

Para los que practican freestyle de BMX la ciudad es un parque de entrenamiento repleto de posibilidades: “Si hay una barandilla o un muro o algo por el estilo que nos sirve para hacer trucos lo llamamos ‘spot’”, explica Javi, “Yo tengo carpetas en el móvil llenas de spots de las ciudades en las que he estado”.

Infraestructuras obsoletas y poco adecuadas

Tan importantes son para ellos las calles porque, a pesar de que existe un parque de deportes urbanos ubicado en Papalaguinda y otro se está proyectando en Eras con un presupuesto de 140.000 euros, aunque ambos dejan mucho que desear para aquellos que, como Javi, ya tienen un nivel más alto: “Siento decirlo pero las instalaciones están muy mal. El Ayuntamiento subcontrata empresas que no saben hacer un skatepark y eso hace que los circuitos no estén bien hechos. En invierno, por ejemplo, los charcos se hielan”, valora, “Que estén haciendo uno en Eras está muy bien pero a mí no me va a servir de nada porque voy a dar una vuelta y me voy a ir, no está bien diseñado”.

Tal es así que en el único skatepark que está en funcionamiento de la ciudad los propios usuarios más habituales han optado por hacer arreglos ellos mismos: “¿Si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer?”, se pregunta.

Otra de las cosas que tiene que hacer Javi para practicar, ya que el parque de Papalaguinda se le ha quedado pequeño, es ir y volver el mismo día a Oviedo, una ciudad en la que se encuentra uno de sus skateparks favoritos.

Un deporte de comunidad

Los desplazamientos a otras ciudades no son poco habituales en BMX, aunque en general se hacen para conocer infraestructuras que permitan mejorar sus trucos y no por obligación. Una de las ciudades predilectas de Javi es Barcelona, “es la meca del deporte urbano en España”, de la que destaca una arquitectura que parece diseñada para este tipo de deportes.

No viaja solo, y es que es muy común que los amantes de BMX se desplacen en grupo y una vez en otras ciudades se encuentren con más apasionados del deporte: “La comunidad es muy importante, todos los queremos”.

En la competición de más alto rango en la que ha participado; el BMX Extreme de (por supuesto) Barcelona, de nivel internacional, coincidió con algunos de sus ídolos del deporte que, a raíz de ese encuentro, ahora cuenta como sus amigos.

De hecho, Javi asegura que de no ser por esa comunidad fuera de León, habría dejado el BMX cuando otros compañeros de su generación fueron, poco a poco, dejando un deporte que ahora ha vuelto a resurgir.

No es raro que cualquier sábado en el skatepark de Papalaguinda se encuentren decenas de personas: “Hay muy buen ambiente, y hay de todo. La mayoría que practican skate o BMX son adolescentes pero también van padres con sus hijos

El concurso

Javi se ha presentado al concurso Let's Move Street Challenge, que forma parte de la iniciativa Let's Move del Comité Olímpico Internacional. Con el objetivo de inspirar a hacer ejercicio, el concurso consiste en enviar un vídeo de solo medio minuto mostrando las habilidades en la categoría en la que participan los diferentes participantes.

El ganador conseguirá un viaje a Shanghái y ser testigo de la última competición de los mejores atletas de deportes urbanos que buscan clasificarse para los juegos olímpicos de París en 2024: “Sería increíble ganar. Siempre me dijeron que esto no era un deporte y sería una buena forma de demostrar que sí que lo es. A mí la gente que jugaba por ejemplo al fútbol me decían que esto era simplemente un pasatiempo. Muchos de ellos han dejado su deporte pero yo he seguido practicando. Además, me encantaría conocer China, sería una gran experiencia”. Para votar por Javi se puede hacer sencillamente desde este enlace hasta el 29 de octubre, y ya se encuentra en el segundo puesto de la categoría BMX masculina de ‘Real street’.