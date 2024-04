Las víctimas de ETA censuran que la presidenta del PP de León las use para “sus barros políticos”

Las víctimas del terrorismo de la banda terrorista ETA, por boca de quien preside el colectivo, Consuelo Ordóñez, ha censurado públicamente este viernes el hecho de que una de las manos derechas del líder nacional del Partido Popular, Ester Muñoz, las haya sacado a colación y equiparado de modo crítico con la campaña de apoyos que comienza a recibir desde su propio partido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reacción de Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, hermana del asesinado por la banda terrorista Gregorio Ordóñez, se ha producido en la misma red social X en la que Muñoz había afeado que “en un país en el que a muchos cargos públicos los asesinaron por su defensa de España y de la libertad, esta campaña es una auténtica tomadura de pelo”.

Ordóñez le replica que “lo que es una tomadura de pelo y un insulto a las víctimas de ETA es lo que está UD haciendo en este tuit”. Por eso, le reclama a la presidenta provincial del PP en León y vicesecretaria nacional popular de Sanidad y Educación, que “dejen de utilizarnos (a las víctimas de la banda terrorista) para sus barros políticos y sus espurios intereses”.

En el mismo mensaje, le lanza un simbólico “'¡Basta Ya!” y le recuerda a Muñoz que “la causa de las víctimas del terrorismo no tiene ideología política”.

Otros muchos políticos y también periodistas, sobre todo a través de la misma red social, se han sumado a lo largo de la mañana a las críticas que, un día más, ha recibido Ester Muñoz por sus diferentes declaraciones y argumentos. Y es que ha sido ella una de los arietes públicos de este caso en los últimos días, situándose en el ojo del huracán de las críticas y la lista de sospechas nunca confirmadas que airea el PP contra todo el entorno familiar del presidente del Gobierno, situación que llevó a Sánchez el pasado jueves a anunciar un período de reflexión personal hasta el próximo lunes 29 de abril para decidir acerca de su futuro político.

Fue ella que, tras la denuncia de Manos Limpias contra su pareja , admitida por un Juzgado a pesar de que la propia organización denunciante no escondía la escasa credibilidad de las publicaciones en las que se basaba, en rueda de prensa acusó al suegro del presidente del Gobierno de “enriquece con esas saunas que todos conocemos”, a su padre por “enriquecerse con fondos de Next Generation”, y “a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos”, sumado a los “escándalos en torno a su mujer”.

Entre las reacciones de censura de las palabras de Muñoz resalta la de su homólogo del PSOE en León, en su calidad de secretario provincial, y también como el diputado nacional por esta provincia, Javier Alfonso Cendón, que forma parte del equipo cercano a Pedro Sánchez en el hemiciclo.

Cendón considera que con argumentos como los de la parlamentaria “estáis demostrando que vuestra bajeza moral no tiene límites”. “¿En serio, también vais a utilizar a la extinta ETA para atacar al Presidente y a Begoña?”, le pregunta en X, al tiempo que la acusa de que este tipo de estrategias l que buscan es “denostar la voluntad popular, desgastar las instituciones y revertir el resultado de las urnas”.