Influencers que se comen, enseñan y disfrutan los mejores manjares de León

Da gusto hacer scroll por las redes sociales y ver recetas y platos de revista, pero lo que presta aún más es saber que, si quieres, puedes saborear esas elaboraciones porque están en la provincia de León. Y esos descubrimientos se los debemos a varias cuentas de Instagram que se están haciendo tan virales como la receta de croquetas de tu abuela con sus recomendaciones culinarias sin salir de la provincia de León.

Hablamos con dos de las cuentas más seguidas, 'León se come', y 'V y C and Food', que junto a otras como la de Emilio Guzzo, entrevistado por ILEÓN aquí, llevan meses haciendo la boca agua a sus seguidores con sus celebrados pequeños reportajes sobre la cocina leonesa y sus manjares.

León se come

Ana Beltrán y Alvaro Iglesias comenzaron con el proyecto digital de 'León se come' desde hace casi dos años. Ana de Tenerife y Álvaro de León se conocieron en Madrid y después de la cuarentena decidieron venirse a la tierra natal de él. “Al haber estado tanto tiempo fuera, no sabíamos a qué sitios salir a comer salvo los de toda la vida, porque no había una ‘guía gastronómica’ como tal donde consultar nuevas aperturas, recomendaciones etc. Así que, como hobby, creamos nuestra pequeña guía gastronómica de León, con recomendaciones personales de sitios de tapas, restaurantes, planes y demás”, relatan. Así surgió @leonsecome.

A esta pareja lo que les interesa es dar a conocer todos los sitios de la provincia de León, por lo que los lugares que aparecen son porque ellos consideran que es digno de mención. “Esto es bueno también para nuestro perfil, porque nosotros les damos visibilidad, pero ellos también a nosotros”, reconocen. Y, aunque algunos locales les escriben para hacer colaboraciones, aseguran “nunca jamás escribiríamos a un restaurante para hacer una colaboración, porque entonces nuestra opinión o recomendación estaría comprada, y no es el objetivo de este perfil. Nosotros publicamos los sitios que nos gustan”, aseguran.

Aunque se reconocen cocinillas, les encanta comer fuera, y es que “la verdad es que la comida en general nos encanta”, reconocen entre risas. “Trabajamos muchas horas al día, y la comida siempre ha sido nuestro momento de desconexión, de unión, de conversación... Y compartir nuestras experiencias con los demás nos llena, y vemos que ayuda mucho”: así transmiten el motivo que les mueve a invertir tanto tiempo en su proyecto, ya que no sólo valoran la calidad de la comida, también se quedan con trato del personal, calidad del producto, precio, cuidado del local y los detalles, etc.

Pero como no sólo de la comida viven los leoneses, y para bajar la ingesta de calorías, en sus redes también se pueden encontrar recomendaciones de rutas y planes que hacen por la provincia e, incluso, fuera. “Queremos que el perfil sea 90% León y 10% sitios a dónde viajamos y otras experiencias. Si esto puede ayudar a alguien que visite ese lugar, pues mejor que mejor”, ratifican su objetivo. Su estrategia es sencilla: “Seguir siendo sinceros en nuestras recomendaciones, naturales y ayudando a dar a conocer la hostelería de la provincia de León que es maravillosa”, concluyen orgullosos.

V y C and Food

“Nosotros siempre hemos sido muy frikis de todo lo que tenga que ver con comida. Comemos mucho, nos encanta y somos muy disfrutones”, empiezan a contar su historia David Vila Sánchez y Cristian Martínez Reñón. “Participábamos en retos, quedábamos para ir a buffets donde poder comer todo lo que quieras y nos mandábamos constantemente videos de YouTube de gente haciendo retos o sitios de comida que molaran mucho”, afirman, enumerando todos los lugares donde ha dado rienda suelta su pasión por la comida, normal que todo el mundo les pregunte por sitios donde comer, tanto en León como fuera: “Lo apuntábamos todo”.

Así que un día pensaron, “¿por qué no metemos todo en una coctelera y hacemos algo nosotros con lo bien que se nos da comer y la gastronomía tan buena que tenemos en León?”. Así podrían darle visibilidad a la hostelería y productos de la tierra de la manera que les gusta a ellos.

Estuvieron dos o tres años pensándolo hasta que de verdad se decidieron a hacerlo a principio del verano pasado. “La mayoría de los casos son sitios a los que vamos a cenar o comer sin más, como cualquier persona, pero grabando lo que comemos para enseñárselo a la gente y darle visibilidad”, explican. Aunque, también, como es lógico, al principio tiraron más de locales que ya conocían, pero con el paso del tiempo y la popularidad, cada vez hay más sitios que se interesan por lo que hacen. Su estrategia en las redes sociales se basa en seguir haciendo lo que les apasiona, que sea útil para la gente y que sea siempre de verdad.

En todos estos meses han tenido tiempo de catar muchos manjares de la tierrina, pero “elegir un local o un plato es imposible porque todos tienen su espacio o su momento, pero lo que sí te podemos decir, es que lo mejor, y aunque suene a tópico, es la gente que te vas encontrando por el camino e ir descubriendo sitios nuevos junto a toda la gente que sigue nuestro contenido”, aseguran.

Su prioridad, sin embargo, es enseñar la gastronomía de León, cada vez que salgan de la provincia enseñaran todo lo que se les cruce por delante relacionado con la comida. “De hecho, ya tenemos sitios de varias provincias como Asturias, Madrid, Málaga, Valencia, Cádiz e incluso fuera de nuestras fronteras como Brasil, Filipinas.... Haya donde vayamos y comamos, lo enseñaremos”, recalcan como eslogan del proyecto y de vida.