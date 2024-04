Los Héroes Leoneses reciben el ya tradicional homenaje del 24 de abril

León acogió hoy la celebración del tradicional homenaje a los Héroes Leoneses, que rememora cada 24 de abril la proclama que el coronel Luis de Sosa lanzó a favor de Fernando VII, que se volvió contra la invasión francesa en 1808, iniciando listas de reclutamiento, tal y como quedó registrado en el acta del Ayuntamiento de León de aquella fecha. A mediados del pasado siglo el Ayuntamiento bautizó sendas calles en el Barrio de San Claudio con los nombres de Luis de Sosa y 24 de abril, en recuerdo de la gesta.

El colectivo Comunidad Leonesa organiza esta celebración que se inicia en la plaza de San Marcelo, al son de la música tradicional, para seguir un recorrido por la calle Ancha, la plaza de Regla y la calle Mariano Domínguez Berrueta hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se coloca una corona de laurel y se da lectura a un manifiesto.

La cita tiene también un carácter reivindicativo de la autonomía leonesa, tal y como recordó un portavoz. “Los leoneses han demostrado en muchísimas ocasiones que no nos sentimos castellanos, porque no lo somos. Es así de simple y no lo quieren entender. Los hay muy brutos” señaló.

El vicesecretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, se sumó a la convocatoria y aludió a la marcha celebrada el Día de la Comunidad contra la celebración de esta fiesta en León. “Fue un momento de reivindicación educado y sin que haya habido, como algunos han dicho, coacción. Fue reivindicativo, dentro de una absoluta normalidad democrática”, aseguró.