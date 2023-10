Guía definitiva para decir y entender expresiones cazurras de León

Lo de hablar cantando que se le atribuye en buena parte de España a los habitantes de León ya es otro cantar. Así que hoy nos centraremos en las expresiones más típicas y originales de los leoneses, lo que se dice, no cómo se dice y por qué algunas palabras parece que sólo las entiende el que las dice.

Aunque es cierto que algunos de estos vocablos y frases son compartidas con otras regiones vecinas, pero en León tienen un sabor diferente. Será el pimentón, que hasta al habla le da color.

Ya seas LTV (Leonés de Toda la Vida), o forastero afincado en la tierrina, este rico y peculiar léxico es un chivato que deja claro que no vives en el sur. Pero si te pilla de nuevas, para que cada vez que te embales (ir rápido) a hablar con un paisano (leonés) cuando, por ejemplo, te invite a chatear (ir de vinos) o ‘de cortos’ (ir de bares) o estés de café torero (alargar la comida tomando una copina de tardeo) y no te quedes pasmao (sorprendido) y te enteres de que va la la gaita (el tema) te damos tres lecciones rápidas y sencillas para que se te quede a fuego (de lleno) y seas el más alipende (avispado).

Si te peta (te apetece) aprender a comunicarte como un auténtico leonés arrea (vete) y toma nota que te vas a fartucar (hartar) de tanto cazurro.

Lección 1. El clima

Ojo con los inviernos leoneses, que además de hacer rasca (frío) como no lleves ruedas de invierno te puedes mancar (hacerse daño) con el coche cuando nieva a esgalla o cae una pelona (hiela). Y es que la nieve es muy protagonista aquí, sea cuando cae apenas una farraspa (como el orballo de lluvia pero con copos pequeños) o cuando se precipitan faloupos o trapos (copos gruesos e intensos). El vocabulario de la nieve en León daría casi para un libro propio. Como resaltamos también este otro artículo.

Pero cuidado, en verano no te despistes, que en cualquier momento puede empizar a bufar (soplar) el aire y tienes que sacar la rebequina no te pilles un trancazo (resfriado) y termines apañado (enfermo). Y recuerda que para tener este paraje natural es gracias a que en otoño y primavera empieza a pintear (llueve un poco) cada dos por tres.

Lección 2. El carácter

Fuera de la provincia se escucha que el leonés es cerrado y terco, a lo que añadimos que es “como un arao” (cabezones) porque a ‘cazurros’ no nos gana nadie. Razón por la que más de uno se puede mosquear (enfadar). Pero enseguida se le pasa, a no ser que esté enfurruñado, en ese caso es un telar (problema) porque no es algo pasajero.

Quizá sea por algún chollo (un marrón) que le ha caído y esté quemado (estresado), reventado (agotado) o, simplemente, amurniado (triste) o amastinado (alicaído). Aunque no por ser de aquí todo el monte es orégano y puede que haya algún que otro cardo borriquero (de mal carácter): a esos, mejor trancarles (cerrarles) la puerta en las narices y que se dejen de pamplinas (de tonterías).

Lección 3. El físico

A ver, en la provincia nos presta (gusta) comer y más de una vez nos ponemos como auténticos gochos (cerdos) que terminas con torzón (dolor de tripa). Es que hay que llegar a probar la sopa del cocido maragato (que es el último plazo tras la carne y los garbanzos) o no dejar ni los huesos del botillo.

Pero no por mucho engullir terminas como un trullo (gordo), ya que también hay algún leonés que tiende a se un jijas (muy delgado) o esmirriado (pequeño y delgado). Porque los cazurros tienen mucho azogue (no paran quietos) y hay mucha afición a marchar (ir) a la montaña, por lo que se come para quemarlo después subiendo algún pico. Ojo, siempre con buen calzado para que no salgan bojas (ampollas) y una buena mochila para que no duela el pescuezo (el cuello).

Sinceramente, aguantas más (te compensa) si sales a tomarte un clarete o chato (vino) o un butano (léase más explicación e historia aquí) de tapeo (no necesita traducción gracias a lo conocido de la tradición leonesa) por el Barrio Húmedo para poner en práctica lo que acabas de aprender, antes que ponerte a repasar esta masterclass (clase magistral: esto no es leonés sino inglis).

Así, también prestas atención a otras asignaturas como son la gastronomía y la vida social de León para sacar matrícula de honor. Y si quieres repasar o revisar algún otro, aquí te dejamos este enlace del blog del Hotel & Restaurantes Infantas de León muy completo.