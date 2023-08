Un estudio relaciona el comportamiento en internet con el nivel de ingresos

Los investigadores Vahid Ghafouri y Guillermo Suárez de Tangil, de IMDEA Networks Institute, han colaborado en una investigación dirigida por Waleed Iqbal, Gareth Tyson e Ignacio Castro, de la Queen Mary University of London, que analiza cómo se manifiestan las desigualdades del mundo real en las redes sociales. En el artículo Lady and the Tramp Nextdoor: Online Manifestations of Real-World Inequalities in the Nextdoor Social Network, presentado en la conferencia ICWSM 2023, se ha revelado que el nivel de ingresos de una persona influye en el tipo de contenido que comparte en línea.

Analizaron 2,6 millones de publicaciones de 64.283 zonas de EE.UU. y 3.325 barrios del Reino Unido publicadas en NextDoor, una red social en la que la ciudadanía publica contenidos relacionados con los problemas de sus barrios. Gracias a que cada publicación está marcada con la ubicación, los investigadores pudieron estimar los ingresos de los y las usuarios/as que la crearon consultando la renta media de las localidades en la información oficial facilitada por los gobiernos.

En concreto, quienes viven en barrios más ricos tienden a participar en debates sobre la delincuencia con más frecuencia que quienes viven en barrios más pobres. Si este patrón se mantiene en general, la clase política podría prestar más atención a este problema e invertir más en seguridad y vigilancia en los barrios que más lo necesitan. “Sorprendentemente, este patrón persiste a pesar de que los índices reales de delincuencia son más bajos en los barrios más ricos. Esto sugiere que los ricos son más sensibles y reactivos a la presencia de delincuencia”, afirma Vahid Ghafouri, estudiante de doctorado en IMDEA Networks y UC3M y coautor del estudio.

Según la investigación, tanto la ciudadanía estadounidense como la británica hablan más de los delitos no violentos que de los violentos en general. Sin embargo, los y las estadounidenses con poder adquisitivo alto hablaban más de delitos violentos y armas que sus homólogos del Reino Unido.

Además, ¿el dinero da la felicidad? El equipo de investigación descubrió definitivamente que los barrios más ricos expresan sentimientos más positivos en sus textos en línea que los de los barrios con menos ingresos. Esto es notablemente coherente tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Se espera que este estudio dé lugar a nuevos avances en el análisis de las redes sociales, ya que demuestra el potencial de la IA y el procesamiento del lenguaje natural para predecir los ingresos, la desigualdad y el índice de delincuencia a partir de los contenidos generados por las personas usuarias en Internet.