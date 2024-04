La aventura y el valor de ser creativo prende en León

El 21 de abril se celebra una efeméride que, para muchos, pasa inadvertida entre el bullicio cotidiano. Sin embargo, este día resalta una capacidad humana extraordinaria: la creatividad.

Más que una simple fecha en el calendario, el Día Mundial de la Creatividad invita a reflexionar sobre el papel que juega la inventiva en nuestras vidas, cómo fomentarla, y sobre todo, cómo vivir de ella en un mundo que parece valorar más lo tangible que lo intangible.

Peripecia Creativa

“Todo comenzó hace ya 8 años, cuando un grupo de artistas de la zona del Páramo se juntó para difundir su arte y crear juntos. Con el tiempo, Peripecia Grupa se convirtió en una asociación sociocultural... pero llegó la pandemia. Y con ella, todo se paró. Nos tuvimos que reinventar”, relata Iván Pañeda Sarmiento lo que para él fue como el fruto de un largo viaje de colaboración y creación artística.

Se trata de un proyecto que se basa en el arte y la creatividad como herramientas principales para el desarrollo sociocultural, especialmente en zonas rurales. “Durante la pandemia, nuestra amistad y colaboración con Iván se fortaleció, dándonos la oportunidad de trabajar juntos en diversos proyectos”, comenta Eva García Pellitero.

Lo mejor de la creatividad es que te proporciona muchas maneras de interactuar con el mundo Eva García Pellitero

Para ellos la creatividad es “algo inherente al ser, es el atributo del ser que crea”, comenta Iván. Para él, la creatividad es una forma de vida que le guía a su felicidad, una herramienta que enriquece el pensamiento divergente y fomenta una visión crítica y constructiva de la realidad.

Por su parte, para Eva “es una herramienta del pensamiento divergente que conecta capacidades para encontrar nuevas soluciones y formas de comunicación”. Ambos coinciden en que la creatividad es algo que se cultiva y se mejora con la experiencia y el entorno. “Todo el mundo nace creativo, pero se olvida de jugar. Nuestra misión es hacer que los niños nunca olviden jugar y que los adultos se acuerden de cómo hacerlo”, nos anima Iván a mantener viva esta chispa creativa a lo largo de nuestras vidas.

Eva defiende que “lo mejor de la creatividad es que te proporciona muchas maneras de interactuar con el mundo”, “pero lo peor es que a veces el mundo no está preparado para tu forma de conectar con él”. Iván, por su parte, destaca que la creatividad hace la vida más divertida y enriquecedora, además de ser el origen de la innovación, pero advierte que “la creatividad que es un arma de doble filo, según quien la utilice. No es la cura de todos los males, en muchas ocasiones es la instigadora de muchas enfermedades. Ha de ir acompañada de una filosofía repleta de valores éticos y grandes dosis de optimismo y consciencia”.

Ya sea una creativo que nace o que se hace, el proceso creativo de cualquier creación o idea creativa, por muy innovadora que sea, se basa en el compendio de conocimientos, experiencias e interpretaciones que nos lleva a ella. “Esta manera holística de entender el proceso creativo lo aplicamos a nuestra metodología de trabajo abriendo nuestros talleres a la posibilidad de expresar y practicar cualquier disciplina (principalmente artística) que nos lleve a una creación sin bloquearnos por las limitaciones de la técnica”, expresa Iván. “Pues depende de las situaciones, a veces viene la interacción con el colectivo, otras veces es una pulsión interior que necesitas sacar de dentro y otras es como si el universo mismo te hablara, los caminos de la creatividad son insondables”, expone Eva.

Vivir de ella: de Van Gogh a Beyoncé

Vivir de la creatividad para Eva depende de muchos factores, “como el contexto en el que te encuentres y tus propias aspiraciones. Pregúntenle a Van Gogh o a Beyoncé”. Pero Iván reconoce que, aunque el camino puede ser irregular, “rotundamente sí, es fácil y necesario vivir con y de la creatividad. Aunque a nivel institucional se sigue valorando más el continente que el contenido, dándole más valor a la infraestructura creada que a todos los posibles proyectos que en ella se podrían generar. Debemos valorar más la cultura y el arte puesto que esta nos enriquece y hace más creativos”. Este enfoque holístico no sólo ha permitido a Peripecia Creativa diversificar su oferta, sino también vivir de acuerdo a sus principios en el entorno rural, enfrentando los retos que esto implica.

De entre los servicios que ofrece Peripecia Creativa, Iván detalla una amplia gama de actividades: talleres y cursos creativos, temáticos, de cocina, malabares, artísticos, juegos tradicionales y modernos, gymkanas, scaperooms…. Este abanico de posibilidades se extiende a la organización de campamentos, ludotecas, eventos culturales, y la pintura de murales, entre otros. “Nuestro calendario anual, con 366 obras de arte diferentes realizadas por 48 artistas, es una de nuestras iniciativas para recaudar fondos y seguir desarrollando proyectos como el Territorio Lunar”, comentan con entusiasmo.

Algunos adultos cuando llegan a nuestros talleres, normalmente reacios y arrastrados por un amigo, al terminar se dan cuenta que sí que saben jugar, que sí tienen creatividad, que lo que confundían con no tener creatividad era técnica, miedo o vergüenza Iván Pañeda

Al hablar de los clientes o, como prefiere llamarlos, los “participantes” de sus actividades, Iván subraya la importancia de la inclusión y la generación de proyectos para todas las edades. “Trabajamos con ayuntamientos, asociaciones culturales, AMPAs y particulares para ampliar el tipo de clientes al que dirigir nuestra oferta creativa, fieles a nuestra filosofía de favorecer el desarrollo rural y el desarrollo sociocultural de nuestro entorno”, explica. “Algunos adultos cuando llegan a nuestros talleres, normalmente reacios y arrastrados por un amigo, al terminar se dan cuenta que sí que saben jugar, que sí tienen creatividad, que lo que confundían con no tener creatividad era técnica, miedo o vergüenza”, asegura Iván.

Peripecia Creativa es un testimonio vivo de que vivir de la creatividad es posible, aunque no exento de desafíos. Requiere pasión, adaptabilidad y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con el juego y la imaginación. El Día de la Creatividad es un recordatorio de que, en el fondo, todos llevamos un artista dentro, esperando ser redescubierto y expresado.

Nació hace 10 años como una agencia de publicidad llamada Fiebre Creativa a día de hoy. “Creamos el Grupo LABETA, donde agrupamos todas las empresas y los sectores en los que estamos presentes: publicidad, decoración, textil y el drinkin. Nuestras ganas de emprendimiento hacen que estemos cada día viendo oportunidades de mercado y sumando proyectos que nos hacen sentirnos vivos”, menciona el CEO, Carlos Manuel Flórez de Valledor.

Y, al igual que el sector de la publicidad, no paran de evolucionar, por lo que en breves estrenarán unas instalaciones nuevas donde crearán un taller de impresión de alta calidad.

Para nosotros el cliente es muy importante y continúan trabajando con nosotros empresas desde que empezamos hace diez años

En una misma jornada laboral pueden estar generando una campaña de publicidad, gestionando espacios publicitarios, realizando impresiones, cómo pueden estar mandando cuadros y decorando casas. “En la agencia de publicidad Fiebre ofrecemos un servicio completo donde acompañamos a los clientes en su día a día y asesoramos para que su inversión publicitaria tenga el mayor número de impactos en su campaña”, explica. Trabajan con clientes nacionales y de carácter internacional, desde sus sedes de León y Madrid, que tengan ganas de cambio y una mentalidad abierta. “Para nosotros el cliente es muy importante y continúan trabajando con nosotros empresas desde que empezamos hace diez años”, asegura.

Para los profesionales de LABETA, “si la creatividad que haces no consigues la visualización del consumidor eres un mal creativo. Y la empresa, grande o pequeña, busca en el creativo la visualización porque todo el mundo quiere destacar. Nosotros generamos campañas que dan que hablar, eso sí tienes que estar preparado”, advierte el creativo. Pero para llegar a ese punto antes tienen muchas reuniones con el cliente para conocerse en profundidad y luego desarrollar grandes trabajos juntos. Después se hace la magia con campañas con una estrategia detrás que ofrezca seguridad y confianza para que vea que ha hecho una buena inversión publicitaria.

En la publicidad hay que tener un buen equipo de trabajo donde cada uno este especializado y de esa manera poder conseguir resultados. “La gente diferente hace que exista el progreso”, afirma sin miedo a equivocarse. Al igual que está seguro de que el creativo puede nacer y se puede hacer, es cuestión de aptitud y de tener una formación para utilizar las herramientas y poder trabajar con precisión.

A pesar de que hoy en día nada es fácil, Carlos cree que, si disfrutas con lo que haces, le pones talento y le sumas constancia, seguro que los resultados llegan. “El gran problema es que la gente no ve resultados rápidamente, pero en la constancia está el éxito”, comparte la su fórmula secreta. Una fórmula que les ha llevado a crear piezas muy locas, incluso en proyectos con tiempos muy ajustados en los que otros no llegaban, que generan marca y no dejan indiferente a nadie.