El consejero de Presidencia se salta acuerdos parlamentarios y el Estatuto al defender llamar “regional” a Castilla y León

Un destacado miembro del Gobierno de Castilla y León, de hecho el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido hoy públicamente el uso del término “regional” para referirse a la “autonomía” de Castilla y León, cuyo nombre identifica de manera separada las dos regiones que la componen.

Así está establecido no sólo en el Estatuto de Autonomía en vigor de la Comunidad sino que, además, es reciente un acuerdo unánime del Parlamento de las Cortes de Castilla y León, respaldado por todos los partidos políticos, para que ambos términos (“región” y “autonomía”) no se usen como sinónimos. Se trata de “cumplir con el Estatuto en la configuración de la Comunidad y no herir sensibilidades”, se defendió en la tramitación y debate de este acuerdo, ya que con esa expresión no se especifica si la referencia es a la Región Leonesa o a Castilla.

En varias ocasiones durante una rueda de prensa protagonizada hoy por González Gago tras el Consejo de Gobierno de la Junta, que forman Partido Popular y Vox, el consejero se refirió al “Gobierno regional” de la Comunidad e incluso al “presidente regional”, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Lo hacía todavía después de haber sido preguntado en dos ocasiones por la justificación de usar esa terminología, la cual incluso está desterrada por la Real Academia Española ya desde 2008, para que aclarara a cuál de las dos regiones se refería al hablar de las llamativas novedades del próximo Día de la Comunidad, el 23 de abril, con inversiones para determinados actos festivos en Villalar (Valladolid) y otras once localidades de la Comunidad, incluidas León capital y Ponferrada.

Tras la insistencia de un periodista en saber del gobierno o presidente de qué región hablaba, de las dos que conforman la actual autonomía, el Consejero de la Presidencia pidió perdón al profesional exclusivamente a título particular: “Si usted entiende que es mejor hablar de 'Gobierno autonómico', es correcto”. Pero defendió a continuación que “si se habla de 'Gobierno regional' yo creo que todo el mundo lo entendemos, más allá de que se pueda manifestar el interés o la necesidad de hablar de dos regiones en la Comunidad autónoma”.

La postura del consejero natural de Valladolid coincide con el incumplimiento flagrante por parte de la administración autonómica de los acuerdos parlamentarios unánimes contra este tipo de expresiones, en los que la Región Leonesa que reconoce el Estatuto de Autonomía desde su aprobación hace 41 años queda oculta. También ocurre que este mal uso está detrás de que se acabe llamando, por generalizar o por acortar, castellanos a los leoneses, con el consiguiente enfado de éstos. O que se hable de “las dos Castillas” para referirse a Castilla y León (con “y” copulativa) y Castilla-La Mancha, entre otros muchos usos equivocados.

Todavía hay muchas instituciones autonómicas que conservan el erróneo término “regional” respecto a la unión de Castilla y León, cuando deberían erradicarlo al haberse comprometido así hace ya tres años a propuesta del PSOE, que avaló Unión del Puelo Leonés (UPL) y que terminaron votando a favor PP, Ciudadanos, Por Ávila y Vox en el Parlamento autonómico.