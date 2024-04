León sale a la calle el Día Mundial de la Salud para reivindicar la Sanidad Pública

“Tenemos que luchar para que los profesionales que vienen a León a hacer el MIR no se vayan después a otras comunidades autónomas o a otros países”. Así de convencida se mostró este domingo la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León, Carmen Franganillo, durante la concentración convocada en este Día Mundial de la Salud para “recordar que hay que luchar por nuestro sistema público de salud pero también por todos los determinantes que condicionan la salud”.

Unos determinantes entre los que Franganillo aludió a “las condiciones sociolaborales y económicas, la ecología o el urbanismo”, a las que atribuyó “el 80 por ciento de los determinantes de la salud que hacen que la población esté sana o no”, mientras que el 20 por ciento es “el sistema público de salud”, al que abogó por “defender siempre”.

En cuanto a este sistema púbico de salud, la portavoz lamentó que en Castilla y León “goza de una pésima salud”, debido a “la precariedad y sufrimiento” de los profesionales que, en algunos casos, “llegan a tener que atender a más de 2.000 tarjetas sanitarias”:

“Hace poco salió una encuesta que decía que los usuarios están muy contentos con el sistema de salud de Castilla y León, pero es por la percepción que tienen de los trabajadores del sistema, que les atienden bien, porque son profesionales que han superado una oposición y muchas pruebas para estar ahí”, apuntó Carmen Franganillo. “Sin embargo, detrás de esa cara amable hay una cara oculta de sufrimiento con recortes, precariedad laboral o falta de cobertura de bajas”, puntualizó.

Consciente de que “la sanidad pública es uno de los sistemas más justos de redistribución de la riqueza y una de las patas del estado de bienestar”, la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León hizo un llamamiento a los profesionales sanitarios para que “sigan saliendo a la calle y se pongan firmes” ante una Junta de Castilla y León que “cada año precariza más sus trabajos”.

“Ahora se echan las manos a la cabeza porque no hay relevo, pero no lo hay porque no se les paga, no hay una carrera profesional adecuada o por miles de razones que tienen mucho que ver con lo laboral”, concluyó Franganillo.

Junto a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León, fueron varios los representantes de diferentes movimientos sociales, como los pensionistas, o de partidos políticos, como el Partido Socialista, que decidieron concentrarse este domingo a las puertas del centro de salud de La Condesa de la ciudad de León para defender el sistema sanitario público de Castilla y León.

Entre sus reivindicaciones destacaron la necesidad de que no se cierren más plantas o se crucen más camas en el Hospital de León, así como que no se produzcan “más colapsos y demoras inhumanas en Urgencias”, ni listas de espera “irracionales e injustas”.

Para ello, exigieron la dedicación exclusiva del personal sanitario, no más recortes en personal, no más plantillas insuficientes, no al abandono de la sanidad rural, no más personas sin derecho a ser atendidas, no más copagos y repagos en medicamentos, no más “trato de favor a las farmacéuticas” y “no más conciertos con mutuas, seguros y bancos”.

Pero no solo León capital salió, las concentraciones y manifestaciones se produjeron en diferentes puntos de la provincia. También en Ponferrada, que convocó una protesta en la céntrica plaza de Julio Lazúrtegui a las doce de mediodía.

Centenares de bercianos piden una sanidad pública y digna en Ponferrada

Más de medio millar de personas se concentraron en la plaza de Julio Lazúrtegui de Ponferrada este domingo convocados por la Plataforma por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana en defensa de una sanidad digna y en contra de la privatización “encubierta”.

Era una muestra de fuerza que se repetía en toca Castilla y León, puesto que las plataformas de todas las provincias habían escogido este domingo para lanzar este nuevo grito por la sanidad.

Al Bierzo llegaba de una manera especial, porque esta semana, Fabero se había levantado por tercera vez con una marcha desde su Ayuntamiento hasta el centro de salud de referencia de cuatro municipios. En esa movilización se vio la necesidad de planificar el sistema sanitario para que la sanidad rural perdure.

Alcaldes de todo El Bierzo y el presidente del Consejo Comarcal se unieron a esta movilización dominical para recordar las “deudas” que la Junta tiene con la sanidad berciana que, según recordó Olegario Ramón sigue esperando por radioterapia, mientras que ésta ya se ofrece en el sistema privado. “Ha sido un engaño del que se lleva hablando años”.

Un ejemplo de lo que la presidenta de la Plataforma, Pilar Carrasco, asegura que se está haciendo desde la administración regional, que es la que tiene las competencias en esta materia “privatizar la sanidad”. Los conciertos para ofrecer servicios sanitarios se suceden y dan cuenta de ello, dice “y hay que luchar para que no sea así”. Pide médicos, que no se cierren los consultorios médicos y que “no se convierta la sanidad en un negocio como está sucediendo”.

Asegura Carrasco que en El Bierzo y Laciana la situación está “de pena”. En Laciana, donde se consiguieron cubrir las plazas de médicos tras la marcha blanca que sacó a los vecinos a la calle caminando de Villablino a Ponferrada vuelve a estar en peligro: de 12 plazas solo hay tres cubiertas y “con personal sin cualificación, para parchear”.

Ya hay consultorios cerrados, como el de Villager de Laciana, y en El Bierzo, la situación de Fabero, sin servicio en cuatro pedanías y con la previsión de que se contagie al verano, cuando no se cubran las vacaciones de los profesionales, hace que “solo nos quede la pataleta”.

Es un problema “de primer orden” ante el que El Bierzo ha vuelto a sacar las pancartas.