IU critica al PSOE de La Robla que ahora no defienda la gestión directa de la guardería

IU de La Robla critica al PSOE el rechazo a la gestión directa de la guardería municipal. “Presentamos al pleno esta moción solicitando la gestión directa con mucha ilusión y el convencimiento de saber que este era el mejor momento para garantizar un servicio que diese estabilidad y tranquilidad a las familias del municipio, y lo que nos hemos encontrado es un rechazo total del PSOE basado en excusas y en la esperanza de que la Junta asuma estas competencias”, indican desde la Agrupación Local de Izquierda Unida.

“Durante la defensa de la moción recordamos al PSOE que en el año 2013, cuando estaban en la oposición, apostaban por la gestión directa defendiendo que era la mejor forma de dar el servicio. También que en 2016, ya en el gobierno, cambiaron de criterio licitando el servicio, pero prometiendo que en dos años asumirían la gestión directa. De hecho, también lo dijeron en prensa, argumentando que en ese momento había una serie de razones para apostar por una gestión privada. Razones que en la actualidad ya no existen, ya que hay un elevado número de niños y niñas asistiendo a la escuela y a que económicamente tampoco es un problema al estar financiado ya por la Junta el rango de 2 y 3 años. Pero pasaron esos dos años y no cambió nada. Y los 2 de prórroga, y otros 3 años más en los que no ha habido contrato, e Izquierda Unida somos los únicos que seguimos apostando por una educación 100% pública”, indica la Concejala de IU en el Ayuntamiento, Inés Diago.

“El PSOE espera que la Junta de Castilla y León asuma las competencias y se integre el primer ciclo de educación infantil dentro de la enseñanza reglada. Nosotros también esperamos que la Consejería de Educación asuma esta competencia, pero no esperamos sentados. Ya existe una LOMLOE, impulsada por el Gobierno del que forma parte el propio PSOE, que precisamente favorece la integración de este primer ciclo en la enseñanza pública, y su postura no nos parece coherente a la de las políticas de su partido, ya que permite que la empresa adjudicataria priorice la obtención de un mayor beneficio económico al del bienestar de los niños y niñas del municipio”, matizan desde la formación política.

La Agrupación Local de IU La Robla también lamenta que no haya prosperado otra de las mociones presentadas y que buscaba fomentar el autoconsumo eléctrico y las comunidades energéticas. “La mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento también bloqueó esta propuesta, que en realidad, no suponía nada disparatado, ya que como en el caso anterior, también es el Gobierno de España del que forma parte su partido el que la impulsa. En ella solicitábamos que a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se accediese a los programas de información y líneas de ayuda para fomentar el autoconsumo energético en el municipio, y que se realizase un estudio, que también estaría subvencionado, para la instalación de placas solares en edificios municipales. Argumentaron que no es el momento. El Gobierno del PSOE a través del MITECO lleva dos años trabajando en estas líneas de acción pero no es el momento. Nosotros opinamos más bien que ya llegamos tarde, pero suponemos que el PSOE de La Robla prefiere votar en contra de todo lo que no propongan ellos mismos aunque no sea coherente con los principios de su partido y pueda perjudicar a los roblanos”, concluye el comunicado.