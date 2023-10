La Diputación de León entrega a Celia García y Paula Fernández el galardón Mujer Rural 2023

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha entregado este domingo los premios Mujer Rural 2023 a Celia García y a Paula Fernández en un acto institucional celebrado en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Courel ha elogiado a las galardonadas de ésta y anteriores ediciones destacando su labor en la lucha contra la despoblación. “Este Premio Mujer Rural que hoy os entregamos y los cuatro que hemos entregado desde 2019 no pueden colmar todo el agradecimiento que merecéis de parte de la sociedad leonesa. Espero que sirvan de aliciente para que sigáis siendo el ejemplo que cunda en siguientes ediciones. Sin vosotras no hay nosotros. Sin ellas, no hay todos”, ha dicho en su intervención.

Todas las galardonadas

Celia García y Paula Fernández se han sumado a Matilde Vallejo y María del Carmen Alonso, reconocidas en 2022, a María Franco (2021) y a Paulina Nistal (2019). La presente edición del Premio Diputación de León a la Mujer Rural, que convoca el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, ha repetido dos categorías como en el año anterior.

Celia García

La distinción en el apartado de Tradición y Desarrollo Rural ha recaído en Celia García, de Igüeña, donde abrió el primer y único hotel de la zona, que regentó hasta los años 90, al mismo tiempo que cuidaba de su familia. “Gracias a todos porque nunca nadie me había valorado tanto mi trabajo como ahora”, ha manifestado la premiada, que ha puesto la nota simpática al agradecer a “todos los periodistas que estos días tuvieron que subir a Igüeña para hacerme las entrevistas”.

Paula Fernández

Paula Fernández ha sido distinguida en la categoría de Innovación y Emprendimiento en el Medio Rural. De esta candidata el jurado ha destacado su mirada emprendedora poniéndose al frente de un innovador y e importante proyecto, Lago Sahechores, con el que desarrolla actividades de turismo, gastronomía, deporte y productos artesanos. “Venimos de unos años en los que las noticias que rodeaban a los pueblos eran siempre negativas. Afortunadamente, hemos cambiado y estamos cambiando este paradigma. Antes escuchábamos frases como si te vuelves al pueblo es que has fracasado. Toda esta manera de hablar del mundo rural tiene que terminar aquí y ahora. Yo como mujer rural quiero demostrar que las mujeres se quedan y que los jóvenes se quedan en los pueblos y que se crean grandes proyectos en ellos”, ha apuntado Paula Fernández.

La diputada de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Carolina López, ha señalado que “estas dos mujeres que hoy distinguimos se han criado y han desarrollado toda su vida en el medio rural. Ambas personifican los valores de tenacidad, compromiso y humildad de la mujer rural”, para las que ha preferido el calificativo de “mujeres que viven en los pueblos”.

A un acto abarrotado de público, en el que ha actuado como anfitrión el alcalde de Carrizo, Alfonso Álvarez, también han asistido los miembros de la corporación provincial Ana Arias, Lucía Osorio, Irene González, Octavio González, Sara Fernández, David González y José Alberto García, además de representantes de instituciones y de colectivos que han presentado las candidatas que han concurrido este año a la obtención del premio.