El PSOE arropa a José Antonio Diez para mantener la alcaldía de León como ejemplo de “política útil”

Misma ‘madrina’ y mismo lugar. Cuatros años y cinco meses después, el alcalde de León, José Antonio Diez, tuvo hoy a la actual presidenta del Congreso y entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, como ‘madrina’ y el Palacio del Conde Luna como escenarios para la presentación pública de la lista que le acompaña como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo.

En noviembre de 2018 ella le respaldó en su puesta de largo como candidato y hoy lo hizo para la de su equipo, elogiando su capacidad y gestión y poniéndole como ejemplo del ejercicio de la política útil. “Para mí la política buena es la política útil, la que tiene detrás un proyecto de país o de ciudad, proyectos que busquen la cohesión, la vertebración de los ciudadanos, que haya más justicia y que permita el desarrollo sostenibles de los pueblos, de las ciudades o de todo el país. Eso es lo que ha hecho José al frente de la Alcaldía y creo que hoy podemos sentirnos orgullosos del trabajo de esta legislatura”, afirmó.

“Para un proyecto político es muy importante el liderazgo, pero también son muy importantes los equipos y José ha demostrado y demuestra día a día su capacidad de trabajar con otros, de sumar, de poder atender y provocar que la gente se acerque a este proyecto pensado para todos los leoneses”, añadió.

Igual que Batet, también hoy el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, estuvo presente para arropar a Diez, al que definió como “el mejor alcalde que ha tenido León en las últimas décadas”

“Ha ejercido el liderazgo y ha capitaneado una ciudad para todos los leoneses y leonesas y, desde luego, creo que eso dice mucho de él y León tiene muchísima suerte de tenerlo como alcalde y estoy convencido de que dado que representa no solo el liderazgo, la ambición sino también le aporta estabilidad en un momento en que ninguna otra candidatura, ninguna otra candidata puede aportarlo, la elección en León creo que va a estar bastante fácil”, añadió.

Respecto a la situación del PP y su candidatura del Ayuntamiento de León comentó que “la gente quiere estabilidad, liderazgo, capacidad de acuerdo”. “Nosotros ofrecemos a un candidato que lo tiene y por eso estamos tranquilos y confiamos en que los leoneses vuelvan a apoyar el proyecto de ciudad que lidera José Antonio. Lo demás, si me permiten, con todo el respeto, no nos corresponde resolverlo pero no es agradable verlo”, comentó.

También el responsable provincial del partido y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, quiso mostrar su apoyo a “una candidatura ganadora” y añadió que “es patente que cuatro años más va a ser alcalde de León, de una ciudad que estaba parada totalmente, con los proyectos paralizados y la ciudad vuelve a avanzar con ilusión y con esperanza de futuro”. El eurodiputado Ibán García del Blanco y la delegada y subdelegado del Gobierno, Virginia Barcones, y Faustino Sánchez, también arroparon a Diez en la presentación de su lista.