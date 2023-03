El PP critica los “remanentes históricos” de 161 millones de euros sin gastar en la Diputación de León el año pasado

El PP critica los “remanentes históricos” del presupuesto de 2022 de la Diputación de León que el PSOE y su socio de Gobierno vendieron a su vez como “histórico” y que ha dejado sin gastar 161 millones de euros. El portavoz 'popular', Francisco Castañón, lamentó este jueves en rueda de prensa que la institución provincial solo haya ejecutado 4,8 millones de euros de los 84 presupuestados para hacer inversiones en la provincia.

No es la primera vez que la Diputación de León deja remanentes millonarios. El presupuesto del ejercicio anterior, el de 2021, se cerró sin ejecutar 145 millones de euros que se han visto incrementados el año pasado. “Es una subida importante y demuestra que hay más ineficacia, incapacidad y falta de gestión. No tenemos capacidad para invertir o gastar lo que se presupuesta y los datos ponen negro sobre blanco lo que llevamos diciendo los tres años de legislatura, que se ve una falta de iniciativa, de impulso e inacción y falta de capacidad de gestión que no llega ni al 50% de lo que presupuesta”, aseveró.

En ese sentido, Castañón pone como ejemplo de falta de inversión el mantenimiento de carreteras de la red provincial para el que la Diputación tenía presupuestados 30 millones de euros de los que gastó 600.000 euros. “Es un porcentaje significativo de cuál es la capacidad de inversión del equipo de Gobierno”, subrayó.

Cero euros son los que se habrían dedicado a las instalaciones deportivas de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, a la estación de esquí de Leitariegos-Valle de Laciana, a la modernización del Camino de Santiago a su paso por la provincia de León, a la nueva residencia de Cosamai en Astorga o la conectividad en el medio rural “para la que no tiene competencias”.

En opinión del portavoz 'popular', la Diputación tendría que haber dedicado los “excedentes millonarios” a “quienes más lo necesitan”, pymes y autónomos que “han sufrido mucho con la pandemia de coronavirus”, a la modernización y ampliación del servicio de atención a municipios (SAM) o a poner en marcha “alguna iniciativa de turismo novedosa”, más teniendo en cuenta que el PSOE llegó a la presidencia de la institución provincial “con las cuentas saneadas por el PP durante el mandato de Juan Martínez Majo”.

“Lo único que hace falta es liderazgo, capacidad de gestión, imaginación y sobre todo compromiso con León y los leoneses”, aseveró, destacando que “ha sido una legislatura de un perfil absolutamente bajo, falto de ideas, sin compromiso con León, de muchísimas posibilidades pero poquísimas realidades”.