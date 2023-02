La oposición fuerza un Pleno en León para que el alcalde dé explicaciones por su viaje gratis a Catar en el Mundial

Los Grupos Municipales de la oposición en el Ayuntamiento de León, el Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés, registraron este lunes la petición conjunta de un Pleno monográfico para reprobar al alcalde de la ciudad, José Antonio Diez (PSOE), para que dé explicaciones públicas sobre el viaje a Catar que llevó a cabo en compañía de su mujer entre el 3 y el 7 de diciembre, en pleno Mundial de Fútbol, y al que fueron invitados gratis.

Ciudadanos exige al alcalde de León que explique quién pagó un viaje a Catar con su mujer

Pocas horas después, el regidor anunció que dará explicaciones en una sesión extraordinaria que se convocará para su celebración este viernes 3 de marzo, un Pleno que se centrará sólo en este asunto y que comenzará a las 8.00 horas, de modo que está previsto que tenga sólo media hora de duración, ya que el Pleno ordinario del mes de febrero está previsto para las 8.30 horas.

Después de “negarse a algo tan sencillo como es explicar qué hizo en unos días en los que estaba en un viaje que, según sus versiones, era una misión comercial, diplomática o unos encuentros informales”, la portavoz de los ‘populares’, Margarita Torres, lamentó que “lo único que se sabe con certeza es que viajó a ver un partido de fútbol entre España y Marruecos, que lo hizo acompañado de su mujer y que se ha negado a dar explicaciones tan sencillas como contar su agenda de reuniones”.

Por ello, Torres consideró que “el plazo y la paciencia de los leoneses llega a su fin”, de manera que “lo que tiene que hacer Diez” es “dar explicaciones de forma pública”, en la sesión plenaria solicitada. Con él, se pretende que el alcalde “deje de utilizar el nombre de León en su propio beneficio, así como el de la Cultural y Deportiva Leonesa” y que “dé la cara y haga pública su agenda”, mientras que, “si ha cometido un error”, pida disculpas “como incluso ha hecho un rey de España”.

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Gemma Villarroel, añadió que “la labor de la oposición también es de fiscalizar”, de manera que “no se puede consentir que el Ayuntamiento sea el cortijo de ningún político” por lo que, en vista de que “no se han concedido” las explicaciones “exhaustivas” solicitadas al alcalde, consideró “necesario” un pleno extraordinario reprobatorio y monográfico, en el que se podrán dar las explicaciones para que “los leoneses lo entiendan”.

Villarroel recordó que el regidor leonés efectuó en un primer viaje a Catar en octubre de 2019 y detalló “las diferencias entre los dos viajes”. Así, mientras que el primero “fue anunciado con bombo y platillo”, del segundo “no se ha tenido ninguna formación hasta que estalló el escándalo mediático”. De igual manera, tras el primero comunicó los contactos hechos y la agenda, mientras que en el segundo “no hay absolutamente nada hasta enero”. Además, en el primero fue acompañado por el concejal de Deportes, pero en este lo hizo junto a su mujer.

“Grandes diferencias que dejan en evidencia que algo no está siendo verdad y que José Antonio Diez no está siendo sincero”, para Gemma Villarroel, quien insistió en la necesidad “de que se den explicaciones”, al tiempo que apuntó que “el hecho de que el viaje no haya sido financiado por el Ayuntamiento de León es algo negativo”.

En este sentido, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, incidió en que “el foro adecuado para que el alcalde de León responda a todas las preguntas” es un pleno en que “deberá atender a las cuestiones planteadas por los grupos políticos”, lo que permitirá que “los leoneses tengan una clara respuesta de lo que aconteció en Catar” y sobre “el oscurantismo” que rodea al viaje, algo que “no tendría ningún sentido si se trataba de un viaje oficial”, así como “las razones por las que lo llevó a cabo”.

Los grupos políticos de la oposición presentaron hoy la solicitud de este pleno extraordinario ante el registro del Ayuntamiento de León, por lo que ahora se abre un plazo de 15 días para que el alcalde lo convoque. No obstante, en caso de que no lo haga, se daría por convocado directamente “como consecuencia de la inacción del equipo de Gobierno”.

El Pleno fue convocado por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, pocas horas después de que se registrara su solicitud, a pesar de que el regidor considerase que ha dado “todas las explicaciones que se han pedido”.

No obstante, Diez advirtió que seguirá “estando, concurriendo y viajando a cualquier lugar donde haya oportunidades, futuro, posibilidades e inversiones para León, le pese a quien le pese”, ya que para él, la situación generada “demuestra quienes trabajan y quienes está a favor de León y quieres están en contra”, algo que consideró que “entienden y visualizan los ciudadanos”.