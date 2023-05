Margarita Robles antepone una política “de emociones” frente a la que “confronta, descalifica e insulta”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, abogó hoy por una política “de emociones y cercana al ciudadano” y “no la que confronta, descalifica e insulta”, porque, dijo, “la política no es buscar el lema más bonito”, sino que “es voluntad de servicio, trabajo y compromiso”.

Así lo apuntó hoy Robles durante su visita a la comarca leonesa de La Bañeza para respaldar la presentación de las candidaturas del Partido Judicial en un acto en el que definió a los leoneses como “serios, rigurosos, austeros y con una gran historia detrás que ha transformado España gracias a su esfuerzo”,

La ministra reivindicó “con mayúsculas” el amor a España, que, según enfatizó “no es solo de algunos partidos políticos, sino que es de todos” y trasladó su deseo de que “se hable de la provincia de León y de todos sus pueblos fuera de las fronteras”, para lo que consideró que “se debe trabajar desde cada una de las personas, porque los leoneses tienen una fuerza que hace que no se les ponga nada por delante”.

“Profundamente orgullosa de pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez”, Margarita Robles no quiso hablar en clave nacional, sino que se centró en León y La Bañeza desde el punto de vista de una política que “no descalifique, no gobierne solo para unos y no pregunte a la gente a quién vota”.

Un partido que “quiere lo mejor para el país y La Bañeza” y desde el que la ministra hizo un llamamiento a la “gente que desconfía” a los que aseguró que cuenta con ellos para “construir una ciudad mejor, sin crispación, sin insultos y sin descalificaciones”. “Quiero lo mejor para La Bañeza porque eso es lo mejor para León, para España y somos un ejemplo en el mundo, así que sintámonos orgullosos de ello y digamos que queremos diálogo, tolerancia y un mundo mejor”, apuntó.

“El día 28 de mayo tenéis que saber cuando pongáis el sobre en la urna que estáis haciendo historia y que esas páginas se escriben de muchas maneras, porque lo vais a conseguir”, concluyó la ministra de Defensa.

El campo de tiro del Teleno

También participó en el acto el presidente del PSOE de Castilla y León y presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán, que trasladó el “compromiso” del Ministerio de Defensa para “resolver la situación de deuda histórica con los municipios del Teleno” y criticó la “discriminación” del Gobierno autonómico “con los gobiernos socialistas” que, según lamentó, “hace que los municipios se estanquen”.

Morán aseguró que “se revalidará la mayoría de los gobiernos locales para recuperar el diputado provincial que tuvo La Bañeza en años anteriores”. “Hemos perdido cuatro años pero se van a recuperar porque se obtendrá la mayoría absoluta porque los vecinos reconducirán el error que cometieron”, dijo. Consciente de que “no hay nada hecho”, solicitó la ayuda y apoyo de los bañezanos para “obtener una mayoría amplia”.

En este sentido, el candidato socialista a la Alcaldía, José Miguel Palazuelo, hizo un repaso a los hitos del partido en la comarca y advirtió que “el Partido Popular ni siquiera tiene un programa” a pesar de haber llevado a cabo “la peor legislatura que se recuerde”, en la que “no se hizo nada y se echó por tierra el trabajo de 18 años, que se vino abajo en cuatro” dejando una ciudad “que se parece más a las del tercer mundo que a cualquiera de Europa”.

Palazuelo expuso los objetivos del PSOE para La Bañeza, entre los que destacó “fijar población”, ya que seguir perdiéndola “sería nefasto psicológica y económicamente”, así como “contar con los sectores, facilitar el asentamiento de empresas y apostar por la transparencia”.

“En una comarca con muchísimo futuro”, el secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, que fue el encargado de abrir el acto“, se mostró convencido de que La Bañeza ”necesita oportunidades y gente al frente que luche por un futuro mejor“. Para ello, aseguró que el PSOE ”tiene un proyecto de provincia“ mientras que en la Comunidad Autónoma ”gobierna la derecha y la extrema derecha“ y ”pone en jaque los servicios básicos“.