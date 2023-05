Diez (PSOE): “Las administraciones que están por encima de León nos han dejado sin aliento durante muchísimo tiempo”

Lleva grabadas las palabras de “un exalcalde de esta ciudad muy buen amigo mío”: “Tienes una ventaja respecto a todos los demás, que tú eres verdad”. Echado para delante afronta también esta entrevista electoral, encarando de frente el análisis de luces y sombras del mandato que encumbró a la Alcaldía al 'social-leonesista' José Antonio Diez, que sueña despierto con la utopía de una mayoría potente para que su “proyecto de ciudad” no se frene en Madrid, en Valladolid pero tampoco en León.

Quien ha estado cuatro años gobernando se supone que tiene argumentos por los cuales considera vital mantener o reforzar su proyecto.

Es importante, una vez que se inició un proyecto y que los ciudadanos depositaron su confianza, darle continuidad. Nosotros presentamos un programa electoral muy ambicioso que realmente es un proyecto de ciudad, no sólo un programa electoral de cuatro años, y por eso necesaria esa continuidad. Pero si a eso le sumamos que este primer mandato ha sido bastante singular, porque hemos tenido una pandemia que ha condicionado de una manera muy importante prácticamente dos años, pues hay una parte muy importante del trabajo que sigue estando vigente. Por tanto creo que es obligado por mi parte, por compromiso y la confianza que me depositaron los ciudadanos, que yo siga liderando esa propuesta de ciudad

Y en pocas palabras, ¿cuál es ese proyecto de ciudad? ¿Cómo lo define?

Pues hace de León una ciudad más moderna más sostenible, más segura y ante todo una ciudad de oportunidades y con mayor calidad de vida.

Ya, pero para conseguirlo, ¿cuáles son los ejes de desarrollo sectoriales que apuesta por dar a León?

Desde el punto de vista económico, los ejes de desarrollo creo que son conocidos por todos, como que son pujantes, como el sector vinculado al turismo, que conlleva hostelería, comercio, hotelería y sector servicios. Estamos muy orgullosos de que se haya reconocido el importante desarrollo que está teniendo el turismo de esta ciudad. Otros sectores son los vinculados al sector tecnológico, las tecnologías de la información, de la comunicación, amparado especialmente por el Incibe, y somos conscientes de que Incibe va a hacer una apuesta muy importante en León, con incremento presupuestario y con ello nuevos proyectos y oportunidades, y también con el desarrollo de nuevas infraestructuras, porque está comprometida la ejecución de la segunda torre del Incibe y eso demuestra la fortaleza del asentamiento desde este importante instituto en León sino que también la ciberseguridad será un polo tractor económico muy importante económico para nuestra ciudad. Por supuesto, el sector biotecnológico o biofarmacéutico o biosanitario, el tercer polo en España después de Madrid y Barcelona. Tenemos una industria que también es muy importante, nuestra propia Universidad, un motor fundamental generador de talento y tenemos que mimarla muchísimo. Y hay otros sectores igual menos pujantes ahora mismo pero que en el tiempo estoy seguro que lo serán, como es el sector logístico, que aunque inicialmente está más implantado en algunas zonas próximas a León capital, seguro que con el desarrollo de nuestro suelo industrial que en Puente Castro va a tener una ubicación excepcional y una pujanza muy relevante. Y por supuesto el Parque Tecnológico, vital para el asentamiento de muchas empresas.

Es sin duda la campaña electoral de más debate sobre la permanencia o no en la Comunidad Autónoma junto a Castilla y en parte usted es culpable de ello...

Diría que en gran parte. El que no lo quiera reconocer no sería justo, porque es un tema que lleva dormido muchísimo, a pesar de que hay algunos que enarbolan la bandera siempre, pero mucho tiempo dormido.

Pero una cosa es hablar, o aprobar, y otra es hacer.

Más bien, una cosa es ser pragmático en estos temas y otra cosa es crear situaciones o ilusiones que no son posibles y yo creo que algunos se dedican más a eso.

¿Y precisamente por ello, cree que aporta algo relevante el debate de 'León sólo' en el contexto de unas elecciones municipales?

Yo creo que las elecciones municipales son unas elecciones muy singulares, que para lo bueno y lo malo no debían estar tan marcadas por las grandes por las siglas y acciones de los partidos políticos sino mucho más por la propia gestión directa del municipio, por la cercanía, una serie de cuestiones que valora muchísimo el ciudadano. El debate del leonesismo es normal que irrumpa porque es algo que todos llevamos ahí, es dinámica, pero veo que en este caso lo que más motiva la gente, siendo mucho más pragmático y más real, es que por fin han visto que existe una realidad reivindicativa cierta y efectiva desde una institución como el Ayuntamiento. Todos sabemos que la autonomía para León, en caso de que llegue, va a ser un camino largo y muy complejo, y sin un Partido Socialista y un Partido Popular comprometidos es imposible o sea, diga lo que diga quien quiera, y lo que se valora es que se hable y se haya sacado este tema de nuestra necesidad o sentimiento, que es importante, pero sobre todo desde el sentido reivindicativo porque peleando por León se pueden conseguir y se consiguen también muchas cosas. Veremos cómo se va desarrollando no sólo la campaña sino los próximos años este tema que es muy importante, porque en ello nos jugamos una parte de nuestro futuro.

En ese contexto de esperanza y de pasos a seguir imprescindibles, ¿está Diez defraudado porque en estos cuatro años Diputación, gobernada por el PSOE, su partido, ha haya dado ninguno?

Los pasos, o los no pasos, eso los tiene que dar cada uno. Pero sí que me cuesta entender que una institución como la Diputación que representa a todos los municipios de esta provincia de menos de 20.000 habitantes, es decir, a todos salvo a tres, es decir, a 208 municipios de 2011, no haya llevado una moción tan sumamente básica y sencilla a la institución provincial. No he entendido muy bien el motivo, porque las cosas se pueden aprobar o no, como ha ocurrido en algunos municipios. La Diputación yo creo que debía haber dado ese paso, como gesto por lo que piensa, opina y desea la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los municipios de esta provincia.

¿Y quién se va a beneficiar de esta ola electoral? Porque en las autonómicas el principal beneficiario fue UPL, que ganó incluso en León ciudad.

Todos los que tenemos experiencia ya en elecciones sabemos que uno no puede extrapolar elecciones de un lado a otro. Hay quien cuando le viene bien las extrapola y cuando le viene mal pues no. Vale. Pero en las elecciones autonómicas lo que hubo fue gran voto de castigo a los partidos nacionales y en apoyo de nuestro sentir y nuestro deseo de autonomía. Pero eso evidentemente no es trasladable ni a un ámbito generales ni a un ámbito de municipales: se queda en el ámbito estrictamente autonómico. Yo conozco cantidad de votantes del Partido Socialista que en las elecciones autonómicas no votaron al Partido Socialista sino a fuerzas que consideraron reivindicativas por León en ese sentido, algo que no sucederá ni en generales ni en municipales. Era la manera de manifestar entonces esa fuerza y ese movimiento contrario a esta comunidad autónoma.

Es decir, no se vota contra o a favor de la Junta sino a favor o en contra de José Antonio Diez o del resto de candidatos y candidatas, más por gestión.

Entonces se votó contra algo y en estas se va a votar más bien a favor de, cada uno entenderá a favor de qué vota.

Y si la gestión es la clave, todos los partidos han echado mano del manual básico electoral centrando, o la defensa, en asuntos de limpieza, de baldosa, de asfalto, de flores, de policía. ¿Cuál es su visión de esa situación que muestra León tras su gobierno?

La ciudad de León es evidente, y no lo digo yo, lo dice la calle, que ha mejorado ostensiblemente en estos cuatro años, en todo en general. No sólo en cuestión de limpieza, que lo dice la OCU, que estamos por encima de como estábamos en el año 2019, también en mantenimiento. Teníamos una ciudad carente de mantenimiento muchísimos años y ahora acabaremos de invertir en 2023 casi 13 millones de euros. Es una ciudad que evidentemente mejora y avanza, también en otros capítulos, en el ámbito cultural, en sostenibilidad, muchas materias. Yo también he sido oposición y entiendo que critiquen lo que te critiquen. Pero de todas maneras a los leoneses y los ciudadanos les gustan que hablen bien de su ciudad y hay algunos que se dedican solamente a hablar mal de su ciudad. Creo que se equivocan terriblemente porque los leoneses estamos orgullosos de nuestra tierra y algunos sólo se dedican a hablar mal.

El mantenimiento es uno de los ámbitos en los que se ha afianzado un alto grado de privatizaciones en la gestión de cosas muy básicas de la calle por parte del Ayuntamiento...

Vamos a hacer bien la pregunta porque aquí no se ha privatizado nada, vamos a hacer bien la pregunta. Se habrá externalizado algún servicio porque no hay ningún servicio municipal que estando yo se haya privatizado. El único que puede ser, y que tampoco es una privatización, porque no lo es, es el préstamo de bicicletas. En esto estamos muy orgullosos de haber pasado de tener un préstamo de bicicletas... iba a decir indecente, pero de una calidad muy mala y una prestación de un servicio pésimo, a un magnífico préstamo de bicicletas que funciona genial y del que también los leoneses se sienten muy orgullosos.

Le pregunto por servicios públicos que prestan empresas privadas...

No hemos privatizado, ningún servicio, sino externalizado algunas cuestiones como el mantenimiento de la ciudad. Era evidente, no había mantenimiento de la ciudad, no había personal suficiente, no había recursos y yo tenía que gestionar esta ciudad de la mejor manera con los recursos de que dispongo y prestar los mejores servicios. Se sacó un contrato de externalización, que no privatización, del mantenimiento de la ciudad. No hay un servicio público que se haya quitado para hacer uno privado, se ha externalizado un servicio. Y estamos muy orgullosos porque la ciudad está teniendo un gran cambio, se está notando especialmente en muchos de los barrios y yo creo que es una gran apuesta de la que me siento muy orgulloso.

Bueno, más allá de la semántica, lo diremos así: casi todo lo que se ve en el día a día en la calle de León, aceras, asfalto, limpieza, jardines, aparcamiento, bicicletas, autobuses, parkings, la luz urbana, el agua... lo ejecutaba personal funcionario público del ayuntamiento y ahora personal de empresas privadas contratadas para hacer ese trabajo.

Cuando se habla de estas cosas hay que conocer el funcionamiento de la administración, que normalmente quien lo comenta no lo conoce... Es verdad que algunos servicios se están prestando con malas condiciones y mala calidad por personal público. Cuando ese personal se jubila o entra en jubilaciones anticipadas no puede reponerse porque no es personal fijo funcionario del ayuntamiento y por tanto no genera vacante y no puede cubrirse su plaza y te quedas sin trabajadores. No es que antes había y ahora no hay: es que no los puede haber.

En el período de los próximos cuatro años, en asuntos pendientes de decidir si gestión pública o privada, como el parking de San Marcelo o el servicio de autobuses, que expira la concesión, ¿tiene Diez claro si se intentará municipalizar o si no, cómo se va a gestionar?

Yo en la gestión, como alcalde, siempre intentaré tomar las decisiones que sean más favorables y beneficiosas para los ciudadanos. Si hay que municipalizar algo se municipalizará, si hay que externalizar algo o privatizar algo se privatizará, pero siempre pensando en el bien general de los ciudadanos y no en cuestiones utópicas o cuestiones de pensamiento e ideología que en una ciudad no afectan. Una ciudad es gestión, gestionar tus recursos públicos, de la mejor manera y en principio no hay ninguna previsión ni en un sentido ni en otro. Cualquier decisión requiere informes técnicos, y en base a ello yo creo que es como hay que tomar las decisiones. Ahora mismo pues sobre la mesa no hay ningún tema en ese sentido.

Entonces el programa electoral del PSOE no detalla compromisos en estos sentidos.

En principio no, habla del transporte público, vamos a un modelo metropolitano, de integración del transporte público de León y del alfoz, algo que se lleva demandando históricamente y debe hacerse porque eliminará esta imagen tan poco positiva del transporte que tenemos en nuestra ciudad. Yo sé que hay algunos candidatos hablan que lo van a municipalizar. Bueno me parece muy bien. Yo antes de decir si algo lo municipalizo o no tengo que tener todas las cartas, todos los informes técnicos, jurídicos, económicos, y poder tomar una decisión. Mientras eso no lo tenga no voy a decir que voy a hacer algo que luego igual no puedo hacer.

Lo que si sabrá es de lo que se siente más orgulloso del mandato, aquel proyecto con el que usted va más contento saludando a la gente por la calle.

Más allá de que yo creo que hemos conseguido devolver el orgullo a esta ciudad, que para mí eso es muy importante y se nota y se siente en la calle, estoy muy orgulloso de la defensa y la recuperación de nuestro patrimonio. Tanto la actuación en la Era del Moro como las recuperaciones de la calles Carreras y Los Cubos, que llevaban décadas paralizadas y que nadie tomara la iniciativa, es un motivo de orgullo de haber dado ese paso. Pero en general me siento orgulloso de la inmensa mayoría de las cosas que hemos hecho, hasta de las más pequeñas, el equipo haya sido capaz de sacarlas adelante, y especialmente todas las que significan haber mejorado claramente la situación de muchos de nuestros barrios. Es verdad que muchos de nuestros barrios que todavía están en una situación pobre, y hay que reconocerlo, yo lo digo públicamente, se partía de una situación pésima de años y años sin ningún tipo de mantenimiento, de abandono absoluto, y nosotros poco a poco incluso contra la pandemia hemos conseguido llegar a todos los barrios, que en todos haya actuaciones. Las inversiones sólo en este mandato están en torno a los 46 millones de euros y prácticamente 42 millones de euros se han destinado a los barrios, tan solo 3 ó 4 millones se han ejecutado en la parte más céntrica de la ciudad. Eso demuestra que sí creemos en nuestros barrios.

¿Y qué reprocha José Antonio Diez a otras instituciones que no hayan cumplido con León?

Podemos reprochar muchas cosas...

Lo que considera grave y que se debería enfocar en este próximo mandato.

Yo creo que las instituciones, tanto el Gobierno central como la comunidad autónoma, especialmente la segunda porque lleva tanto tiempo gobernada de la misma manera, tienen una falta de compromiso histórico con esta tierra. Que ahora nos están haciendo equipamientos que estaban comprometidos hace 10, 15 o 20 años no deja de ser un insulto a los ciudadanos. Lo que hace 20 años que tenía que estar hecho nos ha hecho perder muchas oportunidades de desarrollo, económicas, etc. Es claro el gran agravio que hemos sufrido durante tantos años por parte de la comunidad autónoma. Ahora quizá como consecuencia de mi reivindicación, se están viendo y se hacen cosas, parque tecnológico, estación de autobuses, Conservatorio, centro de salud (de El Ejido), etc. Creo que se han conseguido como consecuencia de esa reivindicación pragmática y justa que hay que hacer. Es verdad que no tenemos tantos equipamientos e infraestructuras que dependan del Gobierno central. Las que más he reivindicado públicamente, como sabéis, son las cuestiones ferroviarias, que son muy importantes, y nuestras carreteras. El soterramiento de La Granja, la continuidad de la Ronda Norte, es fundamental. Hemos conseguido con esta reivindicación que se ejecute el soterramiento de La Granja, que se licitará en próximos meses, un compromiso firme del Ministerio también de Cultura para la rehabilitación y recuperación del Teatro Emperador. Creo que vamos dando pasos. Pero las administraciones que están por encima de nosotros durante muchísimo tiempo nos han dejado sin aliento, no nos han traído lo que nos merecíamos, y eso nos ha hecho perder muchísimo desarrollo y muchísimas oportunidades.

Al principio del mandato, como alcalde, las relaciones con Qatar eran siempre en términos positivos, proyectos importantes que estaban por venir, que no se podían detallar aún pero serían muy relevantes. No se han materializado y, sin embargo, su viaje en el Mundial ha hecho que la oposición en bloque le dé la vuelta a la tortilla. ¿Cree que es un asunto que le vaya a condicionar la campaña o el resultado?

No, yo creo que no va a condicionar nada. Un matiz: no fue la oposición, fue un medio de comunicación el que realmente habló del tema de Qatar. Tiene el recorrido que tiene. Yo he explicado claramente lo que he hecho en Qatar, la importancia que tiene para una ciudad como León una excelente vinculación con Qatar. Tienen un fondo de inversión de 980millones de dólares, que no cualquiera lo tiene, tenemos la suerte de que además está muy implicada nuestra ciudad a través de nuestro club de fútbol, que si no dónde estaría, y ellos siguen teniendo mucho interés en poder ejercer inversión y desarrollo en esta ciudad y en esta provincia. Hay una misión comercial que está prevista, que no toca hablar de ella evidentemente en el periodo que estamos, hay un acuerdo muy importante con la Universidad que se dará a luz... seguiremos hablando pero sí es cierto que a Qatar no le gustan nada estas cosas que salen, porque ellos no entienden lo entienden lo que ha pasado. Yo sigo diciendo que yo acudiré, iré y estaré como invitado o no como invitado a cualquier lugar donde haya oportunidades de desarrollo, de inversión y de futuro para esta tierra, que lo tenga claro todo el mundo.

¿Está deslizando que quizá no se haya materializado nada precisamente por el escándalo?

Eso en algún momento se sabrá.

Ahora mismo no se puede saber...

Ahora mismo no se puede saber. Pero creo que ese afán de algún medio de comunicación de estar siempre en contra de, nunca a favor de, pues evidentemente seguro que algo de factura pasará, pero esa actitud ya ha pasado factura 30 años, esa actitud. Cada uno sabrá hacia dónde mira.

Díganos tres promesas, tres proyectos, tres líneas esenciales que en su programa vayan a servir para continuar trabajando en sacar a León del declive industrial, la despoblación, el envejecimiento...

La primera, y que se ha visto que es evidente, es la reivindicación. Es esencial, hecha siempre en su justa medida, con coherencia, con respeto. Se ha demostrado que con ella hemos conseguido logros y oportunidades, es básico. Luego otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es hacer de León una ciudad mucho más moderna, en todos los sentidos. Una ciudad que tiene mejor calidad de vida, más sostenible, que implementa la tecnología, que al final mira al futuro. Y otra cuestión que es básica también es el desarrollo económico. Necesitamos como nadie tener esas oportunidades de desarrollo económico para lo cual ese suelo industrial que yo espero que a mediados del próximo mandato pueda estar operativo, creando las oportunidades necesarias para que todas las personas que hoy en día tienen que marchar de esta ciudad, jóvenes y no tan jóvenes, puedan tener la oportunidad de quedarse en su tierra.

Uno de esos puntales económicos, laboralmente hablando, es la hostelería, nuestro escaparate principal. ¿Hay que tomar alguna decisión respecto a cómo está evolucionando? ¿Precios, ocupación de espacios públicos aún sin pandemia, calidad turística?

Hay aspectos en los que no sé si nosotros tenemos capacidad. El tema de los precios, yo hay tanta capacidad para decir si un hostelero te cobra por una Coca-Cola a 3 euros o a 5. Es oferta y demanda, cada uno irá donde quiera ir o donde crea. Respecto a la situación de la hostelería y las terrazas, quizás el tema del que más se habla y se opina, nosotros, como consecuencia de la pandemia, hicimos una serie de medidas, además pioneras, y entre ellas permitir terrazas a zonas de estacionamiento, para establecimientos que no tenían. En aquel momento era dar la posibilidad de que pudieran subsistir, para nosotros era fundamental. Otro condicionante que la gente desconoce es el cumplimiento de una serie de directivas europeas, sobre accesibilidad, tema que preocupa mucho en esta ciudad, con una población también mayor, envejecida. Dice que a metro ochenta de las fachadas no debe haber ningún tipo de obstáculo. En nuestra ciudad en la mayor parte no son aceras que tengan cinco o seis metros de anchura sino que suelen tener entre dos metros y medio, tres y medio. Por eso creo que la ocupación de las zonas de estacionamiento ha venido para quedarse, es evidente. Debe estar regulado el espacio que deben ocupar, la accesibilidad a esas terrazas, la seguridad de esas terrazas, el mobiliario de esas terrazas. Todo eso será en la próxima ordenanza municipal, en consenso con el sector de la hostelería, hacer algo que dignifique la ciudad, porque en algunas zonas evidentemente no la dignifica, que mejore la seguridad y dé también ese potencial económico que es muy importante para León.

Hay un tema que no se ha terminado de cumplir en esta legislatura: el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Tenemos incluso calles todavía dedicadas a golpistas.

Hay muchísimas, muchísimas. Bueno, si se acuerdan, al principio del mandato pedimos al Departamento de Contemporánea de la Universidad que nos hiciera un análisis del callejero. Habría unas 24 calles que incumplían. Es cierto que hemos quitado alguna, alguna... Millán-Astray, Capitán Cortés, ahora calle de la Guardia Civil... Yo creo que algo se ha hecho. Es cierto que queda mucho por hacer y que hay algunos compromisos también con algunas calles y nombres que sin duda vamos a hacer. También es cierto que los cambios de calles pueden generar alguna controversia, no por el cambio de nombre, sino a veces porque crean problemas administrativos a los vecinos. Es una molestia administrativa, que habrá que hacerla, porque hay que cumplir la Ley, y en el siguiente mandato seguiremos avanzando. Seguiremos sustituyéndolas. Hemos demostrado que los únicos que hemos cambiado algo. A veces, claro, tener mayorías suficientes es importante para abordar ciertos temas, porque si no te condicionan mucho a otras posiciones de otros grupos y tú por ti mismo tampoco puedes sacar adelante.

¿Con mayoría absoluta puede pisarse más el acelerador, quiere decir?

Sí, claro, por supuesto, pero no solamente en esto. Con mayorías absolutas se puede pisar el acelerador en el avance de la ciudad, mucho más rápido y mejor en el proyecto previsto. Pero la democracia tiene sus normas y hay que respetarlas.

¿Aspira a una mayoría absoluta o a una mayoría para gobernar en solitario el PSOE en León?

Hombre, a mí me encantaría que los ciudadanos depositaran de una manera mayoritaria la confianza en este proyecto y en mi persona. Sé que es difícil porque las mayorías absolutas hoy, salvo tres o cuatro en grandes ciudades, Paco de la Torre en Málaga o Abel Caballero en Vigo, no son sencillas. Pero por supuesto que es mi anhelo y mi deseo y que he trabajado duramente para ello, para intentar ganarme la confianza de los leoneses, para todos, los que me votan, los que no me votan, derechas, de izquierdas, apolíticos. He intentado ser un alcalde del pueblo para todos y para todas.

Una pregunta más íntima. ¿Siente que ha tenido que ser más conservador de lo que usted se siente para esta estrategia?

Es que la política municipal tampoco te da tanto pie, si te das cuenta, salvo cumplimiento de leyes como acabamos de hablar, para un tema fuertemente ideológico. Todos queremos una ciudad mejor, más moderna, mejor conectada, más verde, más limpia, mejor. Eso no es de derechas, de izquierdas, de centro: es gestión. Luego están los que se pasan todo el día que si “¡sanchistas!”, o eres... este... ¿cómo se llama el de Vox?

Abascal. Santiago Abascal.

¡Eso, Abascal! Juro que no me salía el nombre (risas).“ Eres Abascal” o “eres Feijóo”. Pues chico, ¿qué tienen que ver aquí Feijóo y Sánchez y Abascal? Otra cosa es que el Gobierno central sí que apuesta más o menos en los territorios, pero eso la historia ya denota claramente quienes han invertido en León, quienes han apostado por León y quienes no han hecho nada por León. Pero una ciudad es gestión. Esos alcaldes son sumamente votados y luego en otros procesos electorales no vota esas siglas, vota a otras.

Nos referimos no tanto a gestión sino a perfiles ideológicos. Es decir, sólo dos calles franquistas cambiadas pero tres renombradas para las cofradías de Semana Santa...

Y a la Guardia Civil.

Y a la Guardia Civil, también. Y proliferación de actos religiosos, de varias las creencias, es cierto. Pero no se le escapará que hay quien a eso le atribuye un perfil más conservador.

Yo las considero más de mi ciudad, ¿no? Yo soy papón desde que casi tengo uso de razón y nunca he pensado que eso sea ser de derechas, de izquierdas o medio pensionista. Me gusta, entiendo que es muy bonita y muy positiva para nuestra ciudad. Se siente identificado y representado en la Semana Santa una gran parte de la ciudad. Otros no, todo hay que respetarlo, pero como otros se sienten representados con la Cultural y otros no. Bueno, son cosas que yo he hecho habitualmente. Provengo de una familia de izquierdas pero religiosa, como hay muchísimas, ¿no? Lo que no voy a hacer es cambiar ni hacer aspavientos porque esté en un sitio o en otro. Yo soy como soy. Y como dice un exalcalde de esta ciudad muy buen amigo mío: “Tú tienes una ventaja respecto a todos los demás, que tú eres verdad”. Yo soy así. Habrá a quien le parezca bien o mal, pero yo soy como soy.

El 29M, con el resultado en la mano, si no salen grandes mayorías de la urna, ¿con quién hablará Diez para pactar? ¿Tiene líneas rojas? ¿Preferencias?

La gestión municipal son las personas. Sé que hay buenas personas y gente con mucha capacidad en cualquier lugar, en cualquier equipo y en cualquier lista que se presenta. Y cerrar puertas manifiestamente a algo no me parece que sea coherente con lo que estoy diciendo. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de gestión, de gente que quiere, ama y conoce su ciudad. Por lo tanto, yo no cierro las puertas a nadie. Absolutamente a nadie.

¿Conoce la candidatura de Vox?

Pero cuando llegue el momento definitivamente, si las personas que conforman Vox no cumplen esto que yo estoy diciendo, o no veo personas capacitadas, pues no serán. Por connotaciones de siglas no debo tampoco echar a nadie de ningún sitio. ¿Que luego qué resulta que una candidatura presenta a gente que es incapaz o que considero como futuro alcalde que no van a aportar? Pues evidentemente no hablaré con ellos. Pero cerrarse las puertas a todo tampoco es exacto, normalmente se cierran solas.