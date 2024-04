Congreso y Senado, próxima parada para los implicados leoneses en los casos de Koldo y novio de Ayuso

Esta cuarta semana de abril comienzan en el Senado y en el Congreso las comisiones de investigación impulsadas por el PP, en el Senado donde tiene mayoría absoluta, y el PSOE, en el Congreso junto a sus socios, surgidas a raíz del llamado caso Koldo, la investigación judicial sobre presunta corrupción de Koldo García, asesor y hombre de confianza del exministro de Fomento socialista José Luis Ábalos. Unas comisiones que se han extendido al caso de fraude fiscal y vivienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, y a la mujer del presidente del Gobierno y sus negocios, Begoña Gómez.

El exministro de Sanidad y candidato a la Generalitat por el PSC, Salvador Illa, abrirá las comparecencias en el Congreso, y el asesor Koldo García hará lo propio en la comisión del Senado. A ellos le seguirán 133 nombres más en el Congreso y otros 54 en el Senado en esta primera fase, donde no estarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni su esposa ni la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Al menos de momento. Quienes sí tendrán que ir son los leoneses, o personas con intereses y relaciones con León, que han aparecido en las investigaciones judiciales y periodísticas de estos casos.

Las comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y Senado son obligatorias, según la Constitución y una Ley específica creada en 1984, que obliga a “todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas”. Otra cosa es que puedan no contestar apenas amparándose en que sus casos están judicializados, tal y como ya se ha visto en antiguas comisiones, pero no evitar el 'chorreo' de preguntas de los distintos partidos con representación en la comisión. En caso de no acudir los comparecientes requeridos se les puede imputar un delito de desobediencia grave.

Caso Koldo

En el llamado caso Koldo tendrán que participar los principales cabecillas, entre ellos el empresario Juan Carlos Cueto y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, que fue detenido en la localidad cabreiresa de Corporales, tal y como adelantó ILEÓN. Los dos deberán ir tanto a la comisión del Congreso como la del Senado.

El guardia civil detenido es considerado una de las 'piezas claves' de la trama, tal y como le señala la investigación ya que “resultó fundamental” para la adjudicación de los contratos de mascarillas valorados en 53 millones de euros, de los que los implicados habrían obtenido comisiones. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción el suboficial mantenía una estrecha relación con Koldo García y mantenía influencia tras su paso por el Gobierno “sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados”, Puertos del Estado y Adif. Con el dinero obtenido y con el empresario Juan Carlos Cueto estaban montando una pizarrera con explotaciones en Valdeorras y la localidad de Cunas, en el municipio de Truchas.

En una de las conversaciones grabadas por la UCO en el restaurante La Chalana de Madrid , y a la que ha tenido acceso este periódico, entre Koldo García y el subteniente José Luis Rodríguez, hablan de problemas de avales y licencias en la cantera de León. Rodríguez se queja que el empresario Cueto no ponga 200.000 euros necesarios para la explotación pese a que, dicen, ha ganado 20 millones de euros. Rodríguez llega a decir que “Tengo la suerte... de Minas en León, por .... la gente de Minas y me quiere un huevo”, aludiendo a problemas con las licencias y la Guardia Civil. El subteniente de la Guardia Civil se muestra irritado por la falta de aportación de dinero y amenaza con hacer otros negocios de canteras sin Cueto.

Caso Novio de Ayuso

En el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel García Ayuso, las comparecencias tendrán lugar solo en el Congreso, en la comisión creada por el PSOE y sus apoyos parlamentarios. La ramificación leonesa de este caso es la vinculación profesional y personal de González Amador con varias personas a través de un entramado empresarial.

González Amador está investigado por tres presuntos delitos, dos fiscales y uno de falsificación, que ha reconocido y además no ha aclarado por qué disfruta y en qué condición de un ático encima de la vivienda que compró en el Barrio de Chamberí donde vive con la política del Partido Popular, desvelado en una investigación periodística de elDiario.es.

En la investigación de fraude fiscal González Amador usó dos sociedades, una de ellas fundada en León en 2008 y adquirida en el año 2020. La firma se rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, de la que no constan empleados, y a ella se le habrían traspasado fondos de forma ficticia, que según el informe de Hacienda era para “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. La dueña era la farmacéutica leonesa Gloria Carrasco, que tendrá que ir a declarar en el Congreso por este motivo.

Carrasco está casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, una filial del gigante sanitario y principal jefe de González Amador, cuyo principal cliente era el grupo Quirón. Camino y González Amador han compartido otras sociedades en el pasado, como una empresa en Panamá, disuelta en 2022 al poco de la inspección de Hacienda. Fernando Camino es otro de los nombres llamados a la comisión del Congreso para aclarar sus relaciones con la pareja de la presidenta de Madrid.

El fiscalista leonés Javier Luis Gómez Fidalgo es otro de los nombres que tendrá que aclarar sus relaciones en el Congreso de los Diputados. Es el administrador de la sociedad Babia Capital SL, que compró el ático de lujo encima del piso del novio de Ayuso en julio de 2023, en las mismas fechas en que la pareja se mudó al piso de abajo.

Incluso Mario Amilivia

Su nombre fue también el mediador con Hacienda ante la inspección fiscal que ha derivado en un proceso judicial. No obstante como principal accionista de la sociedad sale otro leonés, el hostelero Jorge Pablos, que la administró hasta mayo de 2022. Pablos y Fidalgo han compartido con un tercer empresario negocios inmobiliarios, según ha podido conocer este periódico. Pablos no figura en la lista inicial de comparecientes, por lo que será inicialmente Fidalgo el que pueda aclarar en razón de qué disfrutan Ayuso y su pareja del ático y si existe vinculación contractual alguna, que hasta ahora no ha sido explicada.

Finalmente el leonés Mario Amilivia, exalcalde de León y actual presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, será otro de los comparecientes en la comisión del Congreso, a la que han llamado además a sus homólogos de Baleares, Galicia, Cataluña o el Tribunal de Cuentas estatal.