¡Sin León, no!

Ante las inminentes elecciones generales, los integrantes de la asociación de Amigos de los Decreta pedimos un voto reflexivo. Nuestro deber como ciudadanos es el de elegir parlamentarios por León y queremos que representen realmente a los intereses de León, máxime en un tiempo dramático para nuestra Región, en el que cada día aumenta la despoblación, el hundimiento económico y el abandono institucional.

Los últimos tiempos han sido desastrosos para los leoneses. Se hunden pueblos y ciudades, y los jóvenes han de marchar por falta de oportunidades de desarrollo personal. La Administración se ha olvidado de esta tierra a la que se le hurtan sus derechos históricos y que se administra desde una región vecina, en un sistema neocolonial. Necesitamos que se oiga la voz de León en Madrid para dejar de ser invisibles, para terminar con la marginación y hundimiento económico y social.

Mientras regiones enteras españolas gozan de un memorable periodo de desarrollo, las tierras leonesas son la cara oscura del panorama español. Pérdida de población; traslado de organismos y proyectos nacionales a Valladolid; nula capacidad de decisión… No podemos aceptar que nuestra tierra sea únicamente la suministradora de mano de obra y energía para alimentar a las regiones más ricas de España y dar beneficios a fondos y empresas de fuera del territorio.

Es urgente una voz leonesa en el Parlamento para acabar con este sistema de explotación neocolonial: extracción de riquezas y materias primas, aguas, electricidad; extracción de una juventud joven y preparada; deslocalización insultante de bienes, empresas y servicios; así como la falta de inversiones. A la vez, la banca recluta los ahorros de la Región, sin realizar retornos o ejecutar inversiones de interés.

León necesita soluciones. No más saqueo, no más expolio, no más negación y ofensas a nuestra historia; no más desigualdad de derechos con las restantes regiones de España

Recientemente, en una reunión internacional celebrada en León, se recordó que el Reino de León fue el punto de arranque del moderno parlamentarismo con representación popular. Los leoneses aún nos avergonzamos de que en 2017, un presidente Español –Mariano Rajoy- declarase en el Reino Unido que Inglaterra era la Cuna del parlamentarismo, contradiciendo no sólo a la historia Hispana sino a la Memoria del Mundo de la Unesco. ¿Ignorancia de nuestra historia? ¿Ocultación?

Esa misma ignorancia se puso de manifiesto estos días por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien declaró que por “respeto” a la Constitución el partido en el Gobierno era opuesto a la Autonomía Leonesa, cuando esa Autonomía leonesa es una exigencia constitucional, por ser esta una región histórica española. Debiera repasar este ministro el propio artículo 143 de la Constitución, que actualmente se está incumpliendo.

Desprecio a León, a su Historia; abandono, ignorancia… Los leoneses tenemos la oportunidad de llevar a las instituciones del Estado, a gentes leonesas que nos defiendan. Por eso desde la Asociación de Amigos de los Decreta pedimos a los ciudadanos conscientes del lamentable estado de nuestra tierra que antes de votar a cualquier candidato “miren realmente su ejecutoria, pues no debemos permitir que vayan a las Cortes, en nuestro nombre, gentes que nunca han defendido ni defienden los intereses leoneses”

NO SIN LEÓN; no votar a quien no haya sido un activo defensor de León en el pasado, ni a quienes en sus intervenciones, en su ideario o en su propuesta de partido no defiendan un programa de desarrollo digno para esta tierra; entre ellos, el derecho a una Autonomía leonesa. Los leoneses queremos los mismos derechos que los habitantes del resto de regiones históricas españolas.

Ni uno más… Ni uno menos.