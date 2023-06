Regicidas en serie

— A ver, si una persona mata a otra es un asesino. ¿Qué más da que sea a un hombre que mata a una mujer o una mujer a un hombre? Un hombre que mata a su mujer no mata a todas las mujeres. No la mata por su género. Mata a una persona particular. No debería ser juzgado de forma especial. No debería haber leyes específicas para ello. Es un asesino, sin duda. Pero si nos ponemos a culpabilizar a todos los hombres y les llamamos violadores y homicidas por unos pocos casos, pues tendríamos que hacer lo mismo con todos los delitos. Todas las vidas son sagradas ¿no? Mata a la mujer o la novia porque la conoce. Suele pasar. Se mata a la familia o al vecino. Eso de andar por ahí matando desconocidos pasa en las películas. Un asesino es un asesino y no se pueden andar retorciendo las leyes para echarle más culpa por su género. Que si es machismo. ¿Machismo? ¿En general? ¿Discriminación? Hembrismo no hay. Si una mujer mata a un hombre o a un niño no se le dice violencia de género. Es violencia. Eso no se niega. Si un hombre mata a una mujer por lo que sea que se le juzgue normal. Por asesinato. Sin más historias. — ¿Y si mata a un guardia civil? — Ah. Entonces es un terrorista.