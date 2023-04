Una peineta con ritmo Tricicle

Para el rumbo que van a tomar estas letras de opinión, con relación a la peineta compuesta por el presidente Mañueco, y comprobable en las fotografías, voy a rescatar algo sobre lo que ya escribí bastantes años atrás. Estábamos los leoneses entonces, estrenándonos en pelear, para no ser amarrados a la galera autonómica, donde con el látigo, pelín masoquista, nos exigían, que asumiéramos el engaño bajo el confundidor pragmatismo. Algunos de los 'nuestros', en especial políticos, claudicaron por beneficio personal, y aún se esfuerzan en que saquemos adelante el barco, en beneficio de otros, remando como beneficiados castellanos, los leoneses adocenados.

Ocurre que me he vuelto a fijar en una carta abierta de Arturo Pérez-Reverte, siempre duro, rebelde y directo en la expresión; implacable con el opositor si se siente herido, y con una particular visión de la historia y en su narración, que, cuando menos sorprende, pero se comprende muy bien; es mi caso.

Iniciado el 2000, cuando el autor acababa de hacerla pública, con el título de La peineta de Maimónides, cuyo contenido iba en relación con al castellano, como lengua, la Cultura y España, y dirigida, sin personalizar explícitamente, a alguien que había escrito sobre el castellano, y no daba valor a las lenguas, puede que vernáculas, de algunas comunidades o nacionalidades, y para Reverte, componentes o aportadoras, así como el griego, latín, árabe, sin olvidar el hebreo en el que el filósofo, Maimónides, judío sefardí, aquí en España se expresaba. Pérez-Reverte con intención, le coloca lo de la peineta. ¡A interpretar la connotación!

Entré en la carta pues me interesaba de modo especial por sus alusiones al leonés, como lengua, entre otras que lo fueron en su cotidianidad medieval, tal como él lo afirmaba. Como toque especial aludía al Zohar, sobre la cábala hebráica, escrito por un rabino leonés. Algo que en aquellos momentos de vicisitud autonómica, sin definición leonesa en el ente, y faltos de apoyos, venía a confortarnos el ánimo, aunque fuera de modo indirecto. ¡¡¡A mí al menos!!!

Hoy, todavía amarrados al ente autonómico, al que seguimos rechazando, ese que el presidente autonómico, el señor Mañueco, se ha permitido señalar como una Comunidad de éxito, cuando no nos alcanza el aliento socieconómico a los leoneses, nos ha dado un motivo, para poner el ojo crítico en él por haber compuesto un gesto conocido como peineta

Aún no ha sedimentado todo el revuelo que causó el citado gesto (recogido en video no esperado por el prócer), iba dirigido a una parlamentaria socialista que le estaba apretando en el hemiciclo, justo cuando él abandonaba el escaño presidencial, e iba saliendo. Su cara, la expresión del rostro ampliada con el gesto manual, parece decir, en suave: “Ahí te quedas” sociata… el poder va conmigo. Su soberbia del “éxito”, encaja en el conocido refrán “dime de lo qué presumes”… con el añadido: ¡A mí me va a decir ésta!

Ante la foto de la peripecia, me vino a la memoria, aquel el sketch de Tricicle, cuando interpretaban una canción de Julio Iglesias, al llegar con la voz al… “soy un señor… soy…”, el gesto tripartito y bien conjuntado era colocarse el nudo de la corbata. Pues bien, el presidente, en la mano derecha en aparente disimulo, puso el dedo medio, en la posición que todos conocemos como peineta, en tanto con la izquierda, como en enmascarado proceder, fingía ajustarse el nudo de la corbata.

Cierro por hoy, aportando algo más de lo que la carta Reverte en el ánimo me insufló. Me pareció estupendo que en su alegato hablara del idioma leonés, dado su enorme peso cultural en la Edad Media, venía a decir. Y añado, para el señor Mañueco, que en el Medievo lo que se legislaba en el Reino de León quedaba recogido en la lengua romance leonesa, esa que el ente autonómico, que nos anula todo, “no mueve ni un dedo”, para que se conserve y tome valor. Mas, dicho lo del dedo, ante lo sucedido... ¡¡¡Ojo a la peineta permanente!!!