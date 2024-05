Mejor no mandar tropas a Ucrania

La cosa va poco a poco. Lentamente. No se trata de frases altisonantes sino de un tono moral, o estético en el discurso dominante. Ese tono que a alguna gente le roe la oreja y a otra, como los que tenemos cierta experiencia en la publicidad, simplemente nos da por el culo.

En los últimos meses tengo la impresión de que le están subiendo la temperatura al agua de la cazuela para hervirnos cuando convenga. Y no. No podemos aceptar semejante cosa. Las razones son muchas, y hay que recordarlas, aunque a lo mejor, en los tiempos que corren, es mejor no explicar nada y alegar simplemente que es un peligro y que nene caca. Pero voy a intentarlo. Son cinco, fundamentalmente:

La primera, porque es imprescindible repetir estas cosas, es porque no vale la pena mandar chavales a morir a una guerra que ni empezamos ni nos interesa. Porque es de locos. Porque es un acto criminal. Porque es mejor degollar a nuestros políticos si se les ocurre una cosa así que ir al frente o ver cómo mandan a los nuestros. Anotad esta idea por si llegara a ser necesaria.

En segundo lugar, porque no nos interesa nada que nos puedan tomar la medida. ¿Qué pasa si perdemos? No es descabellado, por muchas razones. ¿Y qué ocurriría luego? ¿O es que estamos seguros de que si la OTAN se presenta en Ucrania vamos a ganar esa guerra? ¿No es mejor dar la impresión de que no tenemos media leche a nivel militar que demostrarlo?

En tercer lugar, porque las implicaciones políticas de enviar tropas sobre el terreno serían tan graves que podrían degenerar en graves desestabilizaciones en nuestros países. Esas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y esta aventura en concreto no iba a terminar bien. Si nos metemos en esa pocilga vamos a acabar con un gobierno fascista, o comunista, o anarconazi. Un desastre.

En cuarto lugar, porque sería un paso sin salida que conduciría a un conflicto mayor en el que tenemos mucho que perder y casi nada que ganar. Si a Putin le diese la ventolera de seguir avanzando una vez que conquistase Ucrania (caso hipotético), habría que ver cómo se detiene eso. Pero no antes.

Y por último, en quinto lugar, pero no menos importante, porque enviar tropas sería un acto de soberbia absolutamente irracional. Los ucranianos necesitan armas, no soldados. Nuestros soldados no son mejores que los suyos, ni más valientes, ni van a estar más motivados. De verdad que los nuestros no se van a batir con más arrojo y más audacia de lo que ya lo están haciendo los ucrananos. Pensar otra cosa es de engreídos y de atontados. Pensar que los nuestros iban a ser mejores es no saber quién se alista, ni para qué.

No. Ni de coña debemos mandar tropas.