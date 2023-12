¿Le conviene a León seguir en esta situación en España?

Un mes más, un año más. Y dentro de este último año dos elecciones, unas municipales y otras nacionales. Resultado de todo esto para el pueblo leonés, es que vamos a peor, si esto es posible. ¡Que lo está siendo!

Por la parte parlamentaria, de mentalidad de izquierda o denominada progresista, (sin excepciones) todos los discursos son de reconocimiento de las diversas nacionalidades (identidades) del Estado Español, es decir un heterogéneo mosaico de pueblos de España, y sus derechos a ser reconocidos como tales. ¡¡¡Todos!!! Menos el leonés y su territorio, la Región Leonesa.

Por la parte parlamentaria contraria a la anterior, es decir, la derecha, sus discursos se centran en la igualdad de los españoles. ¿Dónde está la igualdad de los leoneses con respecto al resto? ¿Por qué a los leoneses se le niega el derecho a su autonomía?

En todo el arco parlamentario se defiende la lealtad a la Constitución. Pero todos se olvidan de ella, para el Pueblo Leonés, según el artículo 2: reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y se reconozca el derecho a su propia autonomía. Mientras, se permite la situación actual de la Región Leonesa, como colonia castellana, con el visto bueno, aquiescencia y beneplácito del Estado Español, dicho llanamente: ¡España lo permite!

En tanto esto ocurre, los parlamentarios leoneses, callan; lo extraño sería lo contrario.

Desconozco si el actual Gobierno nacional será capaz de sacar unos presupuestos, en caso de que no, se repetirán los de este año, con lo cual los leoneses... ¡Un agujero más al cinto! Y si fuera que sí, el nuevo ministro de transporte ya se manifestó, todo para Valladolid, Pucela; colocando a un hombre de su confianza como director de Adif.

Es decir, uno no, dos agujeros más al cinto. Ni Feve ni Torneros ni Ruta de la Plata. El Bierzo una isla en comunicaciones, ni carretera de Ponferrada a Orense, y a Asturias, ni el puente de Rionor (Ruidenore). Todo desde Portugal y Cádiz a Valladolid y después a Burgos-Bilbao.

Sirva otro ejemplo: El Gobierno impulsa el proyecto para llevar energía eléctrica a Torneros, que no estará hasta el año que viene, (con suerte) mientras se ultima todavía el proceso para disponer de todos los terrenos, vía expropiación. No hay prisas, y nunca es el momento en León.

Pero desde la Junta castellana no se han quedado atrás, votando desde el verano a estas fechas PP y Vox, con su mayoría, (incluidos todos los procuradores de Salamanca, Zamora y León, de estas formaciones):

Bloquean la petición de priorizar la zona fronteriza de Zamora y Salamanca como destino de los fondos transfronterizos, quedando la mayoría de ellos en Valladolid

Bloquean acometer diferentes actuaciones en el IES Virgen de la Encina de Ponferrada, como cubrir el patio y la cubierta del Centro

La Junta anuncia que hasta el año que viene el Conservatorio no tendrá de nuevo obras, siguiendo parado, además de pequeño desde su proyecto inicial

La Junta anuncia un “ proyecto previo” y sin fechas para que León deje de tener el Hospital con menos camas de UCI; siendo un proyecto final a 5 años.

para que León deje de tener el Hospital con menos camas de UCI; siendo un proyecto final a 5 años. Bloquean en Cortes la mejora de las infraestructuras de León, Zamora y Salamanca

La Junta está construyendo la vía férrea de acceso a Villadangos, según me cuentan, tras la llamada de algunas empresas a Mañueco, ¡¡O hay vía, o nos vamos!!

Ahora aprueban, tras ganar los leonesistas el ayuntamiento de San Andrés que van a pedir al Gobierno de España impulsar el soterramiento del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo, Veremos con qué fuerza y que voz

A la par, sin publicidad se estudia anegar más valles en el Órbigo, la Cabrera, o subir la cota de los pantanos ya existentes, con la finalidad, que cuando se envíe el agua al sur de la península, Castilla no pierda su cuota actual, y que los favores o permutas del envío queden en Castilla, que es quien negocia ese transporte.

Y que nadie me llame loco como en el 2012, cuando dije que el Centro Logístico ferroviario se esfumaba de León, y quedaba aislado el Bierzo.

Sin olvidar la máxima colocación de campos de placas solares y molinos de viento, aprovechando la despoblación de la provincia de León (la primera en este engendro autonómico), y la Región Leonesa, siendo de las primeras en éxodo poblacional. ¡Sin población no hay protestas ante las explotaciones!

Ante todo, esto, nuestros procuradores nacionales (dos del PP y dos del PSOE; y en el Senado tres del PP y uno del PSOE) callan, silencian nuestras necesidades leonesas, y aplauden a sus respectivas formaciones, para seguir trepando internamente y viviendo, sin cumplir sus obligaciones de representantes leoneses.

No me olvido, no señor, de los tres de UPL en el parlamento castellano, que también se equivocan y pueden ser criticables, pero al menos hay algo claro, que luchan y reclaman la Autonomía Leonesa, con todas sus consecuencias.

Ante lo anteriormente dicho, me pregunto: ¿Dónde está el beneficio de votar a partidos de carácter nacional español?

Uno empieza a considerar si es rentable estar en la actual situación, si donde nos encontramos, no nos respetan, ni económicamente ni históricamente, intentando anular el gentilicio leonés, además de explotarnos, tanto en relación con la minería como en Medio Ambiente; y no digamos hidrológicamente. ¡A lo mejor es más atrayente seguir siendo europeos, pero en territorio portugués!