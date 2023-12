Los favores se pagan

Hoy voy a escribir algo sobre Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, y Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, a la sazón ministro, lo que el dueto sugiere, y León. Pero conviene dejar apostillado que la voz primera, a todas luces, es la de Sánchez. Si bien ambos, con su hacer, han sido quienes, me ha sugerido el título, que explicaré brevemente antes, o paralelamente, al internarme en los derroteros autonómicos.

Para ello diré que he admirado en Pedro Sánchez su valentía para enfrentarse al aparato del partido, si no frontalmente, sí en cuanto al intento de, desde las bases, modificar las expectativas que los dirigentes de entonces, quienes, tenían otros nombres… muy andaluces.

Pedro, con sacrifico y peregrinación, consiguió ganarse a las bases, llevarlas a su causa, y no olvidemos que son ¡las que sustentan los partidos!, pero siempre manipulables desde el aparato. En el caso de Pedro, casi boca-oreja, consiguió que fueran comprensivas, y por ende moldeables, y entraran con él en el juego socialista que proponía. ¡Y lo logró!

Sabido es que los más figuras del partido, situando a la cabeza, aunque por entonces marcando distancia entre ellos, Felipe y Guerra, no estaban por la labor de Sánchez. ¡Pero les ganó por la mano! Bueno, mejor... ¡Por la base! Para esta peripecia necesitó, o le apoyaron, algunos nombres socialistas, y entre ellos estaba Puente, entonces alcalde de Valladolid. Buena ayuda, y al parecer mejor respuesta gubernativa, cuando alcanzó Pedro uno y otro poder: Secretaría General y presidencia, luego, del Gobierno de la Nación.

A Pedro le venía bien la figura de Óscar, como alcalde de la ciudad que pretendían situar como capital de una Comunidad, grande y poderosa, haciendo destacar lo de... ¡Castilla!, cuando en realidad era una facción de la mal entendida, en muchas partes de España, como “una, grande y libre” Castilla, que en el caso autonómico, sin acoplarse arteramente la Región Leonesa, no eran nada.

Pero Valladolid, no estando en los papeles como tal, lo de la capitalidad, sí lo ha estado en los beneficios socioeconómicos… ¡¡¡Y muchos!!! Demasiadas veces con manejos intolerables, en los que los grandes perjudicados éramos los leoneses. De cara a la nación y de los acoplamientos europeos se apropió de nuestro Noroeste, en vías y carreteras, por citar una de las cosas más relevantes y significativas. ¡Maligna usurpación geoestratégica!

¡Llegó el momento!, y no era otro que, Óscar fuera de la alcaldía, de concejal de a pie, y Sánchez negociando con los catalanes, los vascos, y muchos más, que le eran imprescindibles para su investidura presidencial. Lograda ésta, necesitaba cambio de figuras ministrables, y encontró a Puente para entregarle el premio de una cartera de ministro. Como gesto puedo entenderlo, cual “de buen amigo, el que no olvida”; pero para nosotros, los leoneses, mucho me temo que nos va a resultar muy negativo. Ya ha empezado a dar otras muestras de ello.

Otra de las figuras de cierto relieve que ayudaron a Sánchez fue Ábalos, que a propósito de su visita a Legio, no ha mucho, José Antonio, nuestro alcalde, le puso en su sitio respecto a olvido de todo lo leonés. Si bien, tal como se ha visto después, no estaba para demasiados trotes, y sí con escasa fortaleza.

La cartera ministerial para Puente

La cartera ministerial para Puente, la de la efectividad, no la del pomposo traspaso, ya ha empezado a llenarla siguiendo su encabezonamiento de que Valladolid, no sé por qué merecimientos, sea “cabeza de la Comunidad”. Al parecer ahora lo llama así a ser capital del ente, su gran empeño, algo que por letra estatutaria no está recogido. Pero no importa, con la U de Olmedo viene a dar el todo, o el Nodo, a Valladolid, caiga quien caiga.

Tras la consumación de la centralidad autonómica de raíles y bienes, con la anulación leonesa, no se le cae la cara de vergüenza al decir “también vamos a contemplar la carretera León-Valladolid” como si a nosotros nos fuera a resolver tal cosa los problemas económicos. Cuando, usurpado el nodo geográfico, con la U citada se consolida el daño irreparable, y coloca una hipotética X en Valladolid, punto central y control de toda la Comunidad... ¡¡¡Ya, y a futuro!!!

¡Ah, y del soterramientos del tren, ni hablar! El pensado para Valladolid no va a poder ser, de momento, cuenta con la boca pequeña engañosa. Y claro lo de San Andrés, como si fuera comparable en dineros a invertir, cómo va a llegar si a “la cabeza de la Comunidad no se lo conceden”. Ya tenemos los leoneses un enemigo declarado en el Gobierno, y bien colocado en materias que nos afectan y mucho, en lo socioeconómico.

Estuvo en los túneles de Pajares, ni una palabra para resolver lo del agua desviada. Sí, lo sabemos, le ha tocado de herencia, pero no sólo el hecho constructivo indebido, sino el dejar en el cajón del olvido el daño, sin buscar responsables, y sin soluciones para los damnificados leoneses.

¿Cuál va a ser nuestra respuesta, sin voz en el parlamento, y siempre camino de las urnas obnubilados por lo ideológico?