Fases del tratamiento de un escándalo político normal en prensa… normal también. Muy resumido: Día 1) La Fiscalía imputa a Elías Sacamantecas Fosfeno en el caso Pisuerga. Se informa del caso Pisuerga, que es una trama de unos señores que conseguían permisos para hacer algo con el propósito de trincar o trincar directamente. Día 2) El partido de Elías Sacamantecas Fosfeno reacciona ante esta insólita imputación o investigación con o bien grandes aspavientos o bien sospechosa tranquilidad. Día 3) Elías Sacamantecas Fosfeno se indigna muchísimo: su honestidad no puede ser puesta en entredicho solo porque haya testimonios y documentos probatorios de que es un irredento mangante. Día 4) El partido de Elías Sacamantecas Fosfeno afirma que jamás dudará de la trayectoria, rectitud e integridad de don Elías Sacamantecas Fosfeno que es un señor particular que no conocen de nada y del que desconocían sus actividades. Día 5) Aparecen aportaciones similares a la trama Pisuerga desde el general Prim que se incorporan a la instrucción y son finalmente desechadas porque no consiguen quitarles la grapa. Día 6) La trama Pisuerga implica a dos docenas de cargos del partido de Elías Sacamantecas Fosfeno. Día 7) La cuantía y lugar del trincamiento hacen que el caso se eleve o se remonte a unos tribunales y a unos letrados que no tenían más que hacer. Día 8) El juez asignado finalmente al caso Pisuerga coincidió once veces en la misma tertulia del acusado Elías Sacamantecas Fosfeno en el restaurante Xixi’s de la carretera de A Coruña. Día 9) Cambio de salas en parte del caso Pisuerga: de la Abstracto Administrativo a la Casual Contencioso. Día 10) Se solicitan unos expedientes al negociado de Admoniciones que ha cambiado de nombre, ya no existe tal negociado y se quemó el negociado en año 2003. Día 11) Libertad con cargos para tres de los acusados del caso Pisuerga y vicesecretaría de Comunicación para otros dos. Día 12) Elías Sacamantecas Fosfeno proclama que su labor en tres comisiones del Senado le impiden acudir a dar explicaciones a la Cámara Alta sin darse cuenta de que Cámara alta y Senado son lo mismo. Día 13) Elías Sacamantecas Fosfeno aparecerá en cuatro programas de Masterchef VIP y se habla de su posible relación con Paz Padilla. Día 14) Elías Sacamantecas Fosfeno reitera su inocencia y amenaza con tirar de la manta. Día 15) Elías Sacamantecas Fosfeno habla de ventilador, persecución, complot, trampa y cortina de humo, pero ya nadie le hace caso porque nuevas revelaciones han reabierto el caso Alí Babá. Caso Alí Babá. Día 1)…