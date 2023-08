La provincia de León estabiliza en menos de 25 grados su máxima para este jueves

El anunciado descenso de las temperaturas, aunque no tan acusado como se ha anunciado para otros puntos de España, también llega a la provincia de León y de hecho este jueves se materializa en que las máximas que se anuncian no superarán en principio los 25 grados centígrados. Frío no es pero se siente por momentos en comparación con las jornadas previas.

Así lo afirma la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que por otra parte tan sólo el norte montañoso espera un cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, dado que en el resto considera lo más probable que haya predominio de cielo poco nuboso.

Todas las temperaturas irán hoy en descenso, que como queda dicho será más notable en las máximas, mientras que las mínimas de la madrugada oscilarán de media por los 10 grados centígrados. Finalmente, los vientos soplarán hoy del norte, sin descartar algunas rachas fuertes por la tarde.