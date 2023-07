UGT se desmarca del convenio provincial de Limpieza de León

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT León se ha desmarcado por tercera vez de la firma del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de León. Tres renovaciones lleva este sindicato sin ratificar la negociación entre la parte social y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) porque, señalan en un comunicado, “no quiere ser cómplice de la precarización continua de un sector ya muy precarizado, pero esencial para la sociedad”.

El secretario general de FeSMC-UGT León, Óscar Cueto, señala que “UGT no le va poner la alfombra roja a la patronal para el recorte continuado de derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza”. Cueto insiste en que “no se puede colaborar con una parte empresarial que negociación tras negociación solo propone inestabilidad, pérdida de poder adquisitivo, mayor carga de trabajo, mayores riesgos laborales y psicosociales y, en resumen, condiciones de prácticamente esclavitud por salarios que no llegan al SMI (Salario Mínimo Interprofesional)”.

FeSMC-UGT León recuerda que en 2019 los firmantes del convenio pactaron la sustitución del plus de transporte por un plus de convenio en proporción a la jornada trabajada, que solamente beneficia a una parte mínima de las plantillas de limpieza. Todas aquellas plantilla que cobraban el plus de transporte integro independientemente de su jornada, han visto mermados su ingresos, realizando la misma jornada y el mismo trabajo.

En el convenio firmado en este 2023, UGT no estaba de acuerdo en dos puntos principales: fijos discontinuos a tiempo parcial, ya que no se está regulando suficientemente este tipo de contratos y la subida salarial pactada -de un 11 por ciento en cuatro años-, que está por debajo del último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, no incluyendo ni tan siquiera la cláusula de revisión salarial hasta un tope de un uno por ciento y su distribución anual firmada no es la más beneficiosa para las plantillas del sector, a juicio del sindicato.