The Mercury Riots aterriza en León desde Los Ángeles para ofrecer un concierto en El Gran Café

La sala leonesa El Gran Café acoge el miércoles 20 de septiembre a las 21.30 horas el concierto de The Mercury Riots; un grupo ruidoso, rápido con elementos sonoros del rock clásico con un toque moderno.

Esta nueva banda está formada por miembros de populares grupos de Los Ángeles como Warner Drive, The Brave Ones y los infames Bullets And Octane. Con Felipe Rodrigo a la guitarra, la voz del bajista y líder Zachary Kibbee, y Jonny Udell a la batería

El concierto comenzará a las 22 horas, después de la apertura de puertas a las 21. 30 horas. La entrada tiene un precio de diez euros si se compra de forma anticipada, en Discos Lizard, el Gran Café y también a través de Entradium.com, o doce euros si se compra en taquilla de la sala.