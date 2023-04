A Sako y los leoneses Dawn of the Fallen, este sábado en concierto en el Black Bourbon

A Sako y la banda leonesa Dawn of the Fallen ofrecen este sábado 15 de abril un concierto en la sala Black Bourbon de León. Será a las 21.20 horas con entradas al precio de 5 euros en venta anticipada y de 7 euros en taquilla.

A Sako es una banda de punk-rock creada en la ciudad de Burgos en el año 2017 tras haber estado unos meses encerrados en un pequeño local de ensayo, donde sus integrantes tocaban por mero entretenimiento

Dawn of the Fallen es un grupo leonés de metal sinfónico creado en 2021 con influencias de Nightwish, Within Temptation, After Forever... Debutan en el Black Bourbon con Aser a la guitarra Álvaro al bajo, Luis a los teclados y Patry a la voz. Sus temas variados y originales hacen viajar desde el power metal a melodías sinfónicas acompañadas de una voz de soprano con influencias rockeras.

Sábado 15 de abril. 21.20 horas (21.00 horas)

Black Bourbon. Calle Puerta del Sol, 8

Entradas: 5 euros en venta anticipada y 7 euros en taquilla