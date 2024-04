Rodrigo Cuevas: “Hay que hablar menos de fútbol y de política y cantar más”

Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) es un artista al que las etiquetas probablemente se le caen por ineficaces, merecedor por ello del último Premio Nacional de las Músicas Actuales. Este sábado llega a la provincia de León con una doble cita para sus numerosos seguidores leoneses, musical dentro del festival Vibra Mahou y literaria en la Feria de Editores con E.

'La Xorda' es el libro que trae a la feria literaria, que presentará en la Biblioteca de la Fundación Cerezales Antonina y Cinia acompañado del editor y escritor asturiano Xaime Martínez y el músico leonés Rodrigo Martínez. 'La Xorda' es una recopilación de cantares, modernos y viejos, de los chigres asturianos, y primer libro que publica Rodrigo Cuevas.

Y eso reivindica el músico asturiano, en conversación con ILEÓN, la vigencia de los chigres y su concepto de fiesta y comunidad y la necesidad de salvaguardar su patrimonio oral: “ Nos lo pasamos muy bien en los chigres, y en los chigres hay que cantar, que es lo que nos une, porque si no qué haces, ¿hablar de fútbol o de política que lo único que hace es dividirnos? Hay que hablar menos de fútbol y de política y cantar más”.

El libro, primera apuesta de la nueva editorial Cierva y Culiebra, recoge cantares en castellano, en asturiano y amestáu (la mezcla de ambos idiomas), comentados en una conversación entre el editor Xaime Martínez y Rodrigo Cuevas e ilustrados por Alfredo Casasola o María Ortiz, entre otros. La selección del músico incluye cantares anónimos y modernos, como 'La Romería' de Victor Manuel. “Lo guapo de los cantares de chigres es que pueden ser canciones de autor de discos modernos que pasan al chigre directamente, como el caso de 'La Romería', explica. Esta canción, publicada en 1969, ya era un clásico chigrero en los años 80, un proceso que de popularización que Cuevas cree que ha pasado por el uso de las métricas tradicionales, que conforman ”un tobogán directo“.

Los cantares en asturiano y amestáu contribuyen a que no se olvide la tradición idiomática asturiana, de la que Cuevas reivindica su oficialidad, un debate casi eterno en el Principado. “Estamos en una situación bastante crítica pese a que hay más atención y un interés mayor y la sociedad está más concienciada del patrimonio que estamos a punto de perder; a la vez la sociedad está más normativizada y estamos acostumbrados a hablar en lenguaje formal, lo que hace que el asturiano se quede más atrás todavía por culpa de no tener una oficialidad, por no estar alfabetizada en su propia lengua”, señala.

“La única solución para mantener la lengua asturleonesa pasa por las escuelas. Necesitamos que las escuelas no se conviertan en lugares donde entren hablando en asturiano o leonés y salgan hablando castellano solamente”, incide.

Consolidado en el panorama musical, Cuevas conecta música tradicional y sonidos contemporáneos, que le han llevado a encabezar carteles como el de este sábado en León con otras bandas representativas de la música indie como Dorian o Siloé. El éxito de Cuevas no le aleja de una visión cargada de razones del panorama que se vive, aunque se define como “optimista de la vida en general”, en especial con los medios de comunicación y las redes sociales.

“Lo que pasa ahora es que los medios de comunicación rebotan lo que pasa en las redes sociales, no lo que pasa en la realidad, es lo fuerte. Los políticos y la gente se comportan de una forma diferente porque saben que van a salir en las redes sociales y hay medios de comunicación que hacen noticias de tuits míos o de post de Instagram que ¡ay madre!”, critica.

“Creo que se tiene que pinchar la burbuja de las redes sociales”, señala para contestar sobre que sin esos escaparates virtuales no afectarían al conocimiento de artistas como él, “Sabemos lo que es importante de verdad y lo vamos a saber, de una u otra forma”.

En la Fundación Cerezales del Condado este sábado no dejará de resonar con Rodrigo Cuevas la letra de la icónica canción chigrera de Víctor Manuel, “Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar”. Toda una actitud vital.